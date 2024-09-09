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Feijoada na Serra traz Fundo de Quintal para comemorar 45 anos de carreira

Também com a participação do Grupo Entre Elas, a 12ª edição do evento acontece na Serra, com feijoada open food e atrações variadas
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 09 de Setembro de 2024 às 10:30

O grupo Fundo de Quintal
O grupo Fundo de Quintal Crédito: Reprodução/Instagram
A 12ª Feijoada do João já está com data marcada e atrações confirmadas, trazendo o melhor do samba e da gastronomia brasileira. O evento será dia 20 de outubro, a partir das 12h, no Pavilhão de Carapina, na Serra. Este ano, além da tradicional feijoada, também haverá uma programação repleta de música e diversão para todas as idades.
Uma das grandes atrações da feijoada será o grupo Fundo de Quintal, que retorna pela segunda vez ao evento para celebrar seus 45 anos de carreira. Além deles, o Grupo Entre Elas também marcará presença, garantindo um samba de primeira qualidade para animar o público.
Com uma estrutura completa e ingressos a partir de R$ 80, o evento oferece feijoada open food, cervejas artesanais, feira de economia criativa, espaço kids e muito mais. É uma oportunidade única de aproveitar um dia repleto de sabor e música boa, celebrando a cultura e a alegria brasileiras.
Feijoada e cerveja
Feijoada e cerveja Crédito: Shutterstock

Serviço - 12ª Feijoada do João

  • Data: 20 de outubro
  • Local: Pavilhão de Carapina, Serra
  • Feijoada open food: das 12h às 15h30, com um buffet completo e delicioso.
  • Shows musicais: das 12h às 20h, com atrações nacionais e regionais.
  • Ingressos: a partir de R$ 80 pelo site zig.tickets

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