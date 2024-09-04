“É uma honra e uma benção poder voltar ao ES”, diz cantora Maria Rita

Maria Rita se apresenta no palco The One do The Town Crédito: Adriano Vizoni/Folhapress

Vitória será palco de uma noite memorável nesta sexta-feira (6) com a apresentação da cantora Maria Rita, que trará seu aclamado projeto "Samba da Maria" ao Espaço Patrick Ribeiro. Desde 2015, o "Samba da Maria" percorre diversas cidades do Brasil e do mundo, misturando sucessos da carreira da artista com clássicos do samba brasileiro.

Em entrevista exclusiva, Maria Rita compartilhou a expectativa para o show em Vitória. "Subir num palco ainda me causa nervoso. Eu não me acostumo que existam pessoas que saiam de suas casas pra me ver cantar, é uma relação de absoluta generosidade e confiança, que ainda mexe muito comigo", revela a cantora.

"Imagina o que é, pra mim, voltar para uma cidade como Vitória em todos os meus projetos e turnês! Eu gosto muito dessa cidade, acho muito bonito, acho o povo muito doce e simpático, a culinária não desaponta nunca! É uma honra e uma bênção poder voltar”

Maria Rita, que começou sua trajetória no samba com o lançamento do álbum "Samba Meu" em 2003, tornou-se uma das grandes intérpretes do gênero. A ligação afetiva com o samba se reflete na escolha do repertório, que inclui sucessos como "Tá Perdoado", "Maltratar Não é Direito" e "Num Corpo Só", além de homenagens a ícones da música brasileira. Canções imortalizadas por Beth Carvalho, Jorge Aragão, Clara Nunes, Gonzaguinha, Elis Regina e Arlindo Cruz compõem o setlist, prometendo uma noite de muita energia e emoção.

Acompanhada por uma banda de músicos talentosos, incluindo Leandro Pereira (violão 7 cordas), Fred Camacho (banjo e cavaquinho), Vinícius Feijão (pandeiro), Jorge Quininho (percussão) e Adilson Didão (percussão), Maria Rita promete transformar a noite em um verdadeiro carnaval de emoções. "Eu me transformo, porque o palco é o meu lugar no mundo. Eu posso estar no meu pior dia, mas quando subo no palco, somos só eu e a plateia. O 'Samba da Maria' é um show muito vivo, muito quente, pra cima, como eu acho que o samba merece", comenta.

Sobre o que o público pode esperar de especial nesta apresentação, Maria Rita deixa um ar de mistério: "Eu costumo dizer que é um show que as pessoas devem se programar pra suar, cantar, dançar, sair com bolhas nos pés e roucos (risos). E, sim, eu faço algumas homenagens no decorrer do show, mas se eu falar aqui, estraga a surpresa (risos)".

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