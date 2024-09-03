Lollapalooza 2025 divulga line-up com Shawn Mendes, Olivia Rodrigo e Dead Fish

Shawn Mendes, Olivia Rodrigo e Dead Fish estarão no Lollapalooza Crédito: Reprodução/Instagram

Foram anunciadas as atrações do Lollapalooza Brasil 2025. Evento, que acontece em São Paulo nos dias 28, 29 e 30 de março, terá Olivia Rodrigo, Justin Timberlake, Shawn Mendes, Alanis Morissette, Rüfüs du Sol e Tool como headliners do evento

O line-up desta edição terá quase 70 artistas, sendo 16 inéditos no Brasil: Olivia Rodrigo, Tool, Tate McRae, Teddy Swims, Parcels, Benson Boone, Wave to Earth, Fontaines D.C., Michael Kiwanuka, Girl in Red, The Marías, Barry Can't Swim, Nessa Barrett, Artemas, Inhaler e Neill Frances. Além disso, nomes como