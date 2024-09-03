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Festival de música

Lollapalooza 2025 divulga line-up com Shawn Mendes, Olivia Rodrigo e Dead Fish

Banda capixaba é uma das atrações do festival, que ainda terá nomes como Alanis Morissette e Justin Timberlake
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 03 de Setembro de 2024 às 12:28

Lollapalooza 2025 divulga line-up com Shawn Mendes, Olivia Rodrigo e Dead Fish
Shawn Mendes, Olivia Rodrigo e Dead Fish estarão no Lollapalooza Crédito: Reprodução/Instagram
Foram anunciadas as atrações do Lollapalooza Brasil 2025. Evento, que acontece em São Paulo nos dias 28, 29 e 30 de março, terá Olivia Rodrigo, Justin Timberlake, Shawn Mendes, Alanis Morissette, Rüfüs du Sol e Tool como headliners do evento
O line-up desta edição terá quase 70 artistas, sendo 16 inéditos no Brasil: Olivia Rodrigo, Tool, Tate McRae, Teddy Swims, Parcels, Benson Boone, Wave to Earth, Fontaines D.C., Michael Kiwanuka, Girl in Red, The Marías, Barry Can't Swim, Nessa Barrett, Artemas, Inhaler e Neill Frances. Além disso, nomes como 
Entre as atrações do Brasil, destaque para Sepultura com a turnê de despedida, a banda capixaba Dead Fish, além de Jão, Marina Peralta, Terno Rei e Jovem Dionísio. 

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