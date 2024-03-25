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  • "Merece uma 2ª chance", diz Oruam após pedir liberdade do pai no Lollapalooza
Traficante Marcinho VP

"Merece uma 2ª chance", diz Oruam após pedir liberdade do pai no Lollapalooza

"Vive trancado em uma cela de 6 metros", disse o trapper em um post nas redes sociais após camisa com foto do pai viralizar
Liege Vervloet

Liege Vervloet

Publicado em 25 de Março de 2024 às 11:44

O rapper Oruam usa camiseta com o rosto do pai, Marcinho VP, no Lollapalooza
O rapper Oruam usa camiseta com o rosto do pai, Marcinho VP, no Lollapalooza Crédito: Mariana Pekin/UOL/Folhapress
O cantor Oruam foi alvo de comentários negativos nas redes sociais após pedir a liberdade do pai, o traficante Marcinho VP, durante apresentação no Lollapalooza, em São Paulo. Logo após o ocorrido, o trapper se manifestou por meio do Instagram. 
No post, Oruam destacou: "Meu pai foi preso com 20 anos, há quase 30 anos atrás. Há mais de 15 anos vive trancado em uma cela de 6 metros quadrados, com 2 horas de banho de sol por dia, quando é autorizado, e sem contato com nenhuma outra pessoa que não os carcereiros", comentou o trapper.
Logo em seguida, ele comenta que não teve o pai presente e não possui nenhuma foto com Marcinho. "Minha vida é assim desde que sou uma criança, não tenho uma foto sequer com meu pai e muito menos tive o prazer de desfrutar de coisas simples com meu pai", ressaltou. 
Ainda sobre o ocorrido, Oruam critica o sistema carcerário e diz que seu pai está pagando pelos seus erros. "Só queria que pudesse cumprir uma pena digna e saísse de cabeça erguida. Que quando chegue sua hora, você possa ter sua liberdade! E que o estado realmente deixe você vir como é de direito, afinal, todos sabem que você já pagou sua pena. Não tentem tirar de uma pessoa o direito de reivindicar condições melhores pro seu pai, e nem de querer vê-lo em liberdade".
E por fim, o trapper afirma que seu maior sonho é ter a presença dele com sua família. "Estamos ansiosos pra que você veja o futuro novo que estamos construindo e mostre que todo mundo merece uma segunda chance".

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