"Merece uma 2ª chance", diz Oruam após pedir liberdade do pai no Lollapalooza

O rapper Oruam usa camiseta com o rosto do pai, Marcinho VP, no Lollapalooza Crédito: Mariana Pekin/UOL/Folhapress

O cantor Oruam foi alvo de comentários negativos nas redes sociais após pedir a liberdade do pai, o traficante Marcinho VP, durante apresentação no Lollapalooza, em São Paulo. Logo após o ocorrido, o trapper se manifestou por meio do Instagram.

No post, Oruam destacou: "Meu pai foi preso com 20 anos, há quase 30 anos atrás. Há mais de 15 anos vive trancado em uma cela de 6 metros quadrados, com 2 horas de banho de sol por dia, quando é autorizado, e sem contato com nenhuma outra pessoa que não os carcereiros", comentou o trapper.

Logo em seguida, ele comenta que não teve o pai presente e não possui nenhuma foto com Marcinho. "Minha vida é assim desde que sou uma criança, não tenho uma foto sequer com meu pai e muito menos tive o prazer de desfrutar de coisas simples com meu pai", ressaltou.

Ainda sobre o ocorrido, Oruam critica o sistema carcerário e diz que seu pai está pagando pelos seus erros. "Só queria que pudesse cumprir uma pena digna e saísse de cabeça erguida. Que quando chegue sua hora, você possa ter sua liberdade! E que o estado realmente deixe você vir como é de direito, afinal, todos sabem que você já pagou sua pena. Não tentem tirar de uma pessoa o direito de reivindicar condições melhores pro seu pai, e nem de querer vê-lo em liberdade".