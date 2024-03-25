Anderson Leonardo, do Molejo, volta a ser internado em estado grave

Anderson Leonardo, do Molejo, foi diagnosticado com câncer em outubro Crédito: Reprodução/Instagram

Após ficar 21 dias internado e receber alta no dia 19 de março, o cantor do grupo Molejo Anderson Leonardo, 51, que trata de um câncer, voltou à UTI e está em estado grave.

Segundo informações da assessoria de imprensa da banda, houve um agravamento do caso. "Ele necessitou ser hospitalizado neste domingo em estado grave. Pedimos a todos os fãs e amigos que continuem em orações pelo nosso cantor", diz o comunicado.

Anderson trata de um câncer inguinal, cujo tumor fica localizado na região da virilha. Após a alta, ele havia sido visto curtindo o dia ao lado e amigos.