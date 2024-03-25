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Anderson Leonardo, do Molejo, volta a ser internado em estado grave

Segundo a assessoria do grupo, cantor teve um agravamento de um câncer
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 25 de Março de 2024 às 09:16

Anderson Leonardo, do Molejo, foi diagnosticado com câncer em outubro
Anderson Leonardo, do Molejo, foi diagnosticado com câncer em outubro Crédito: Reprodução/Instagram
Após ficar 21 dias internado e receber alta no dia 19 de março, o cantor do grupo Molejo Anderson Leonardo, 51, que trata de um câncer, voltou à UTI e está em estado grave.
Segundo informações da assessoria de imprensa da banda, houve um agravamento do caso. "Ele necessitou ser hospitalizado neste domingo em estado grave. Pedimos a todos os fãs e amigos que continuem em orações pelo nosso cantor", diz o comunicado.
Anderson trata de um câncer inguinal, cujo tumor fica localizado na região da virilha. Após a alta, ele havia sido visto curtindo o dia ao lado e amigos.
Famosos como Carla Perez, Marvvila e Faa Morena mandaram força ao artista pelas redes sociais. O Molejo tem feito shows mesmo com a ausência e Anderson.

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