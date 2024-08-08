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Festival

Com ingressos de mais de R$ 4 mil, Lollapalooza divulga datas de vendas

A próxima edição do Lollapalooza Brasil, agendada para 2025, em São Paulo, anunciou as datas para venda de ingressos
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 08 de Agosto de 2024 às 17:49

Lollapalooza 2024 começa nesta sexta-feira (22)
Lollapalooza Brasil Crédito: Reprodução/Instagram
A próxima edição do Lollapalooza Brasil, agendada para 2025, em São Paulo, anunciou as datas para venda de ingressos e os valores do Lolla Pass, entrada que garante acesso aos três dias de evento, nesta quinta-feira (8). O festival ainda não confirmou suas atrações, mas trouxe Blink-182, Sam Smith, Hozier e SZA no line-up internacional do último ano.
A pré-venda é exclusiva para clientes Bradesco e tem início na próxima terça (13), às 12h. O pagamento pode ser feito com os cartões de crédito ou débito Bradesco, Bradescard, Next e Digio. Os ingressos estarão disponíveis até o dia 19 de agosto ou enquanto durar o estoque.
Na sequência, as vendas para o público geral começam na terça (20), também às 12h. As entradas serão vendidas somente no site da Ticketmaster Brasil ou na bilheteria física do shopping Ibirapuera.
Na edição de 2025, a novidade é que os ingressos serão virtuais e não haverá a cobrança da taxa de envio ao comprador. Detalhes sobre sobre a mudança do sistema de acesso ao evento ainda não foram divulgados pela organização.
A seguir, confira os valores do Lolla Pass, sem as taxas de serviço de 20% para compras on-line, durante a pré-venda:
Lolla Pass: dá acesso à pista. Os preços variam de R$ 956,25 a R$ 1.912,50, já incluindo o desconto de 15% do Bradesco
Lolla Comfort Pass by Bradesco: tem área exclusiva com vista privilegiada para o palco Budweiser, além de guarda-volumes, pontos de alimentação, bares, banheiros próprios e espaço com sombra para descanso. Os valores vão de R$ 1.674,50 a R$ 3.349,00, já incluindo o desconto de 15% do Bradesco
Lolla Lounge Pass by Vivo: oferece a área mais premium do festival e conta com área exclusiva, open bar e food, ativações exclusivas das marcas, after party e shuttle de ida e volta para o evento. O custo é de R$ 3.316,25 a R$ 4.272,50, já incluindo o desconto de 15% do Bradesco
O ingresso do tipo inteira é válido para qualquer fã e não há nenhuma condição ou comprovação exigida. Para adquirir a meia-entrada, estão elegíveis maiores de 60 anos, aposentados, estudantes de ensino fundamental, médio ou superior, jovens pertencentes a famílias de baixa renda (com idades de 15 a 29 anos), pessoas com deficiência (e um acompanhante), profissionais das redes públicas estadual e municipais de ensino de São Paulo.
Já a entrada social é válida para qualquer fã, que recebe um desconto de 45% no preço do ingresso inteiro mediante doação de R$ 20 para as instituições selecionadas pelo evento (Casa do Zezinho, Guri e Criança Esperança). A doação acontece por meio da plataforma Ticketmaster Brasil durante o fluxo de venda. A categoria está disponível mediante disponibilidade de ingressos.

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