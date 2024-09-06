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Após ônibus de João Neto & Frederico sofrer acidente, dupla confirma show no ES

Acidente deixou ao menos quatro feridos. A assessoria da dupla emitiu uma nota confirmando o show neste domingo (8), no Aniversário de Vitória
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 06 de Setembro de 2024 às 10:06

Ônibus de João Neto & Frederico sofre acidente
Ônibus de João Neto & Frederico sofre acidente Crédito: Reprodução/Instagram
Um acidente entre uma carreta e o ônibus da dupla sertaneja João Neto e Frederico na Rodovia BR-040 deixou ao menos quatro feridos na madrugada desta sexta-feira, 6, em Minas Gerais. Segundo o Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi registrada às 3h35 na altura do km 453,9, no sentido de Paraopeba, na cidade de Sete Lagoas.
No local, os bombeiros constataram a colisão envolvendo o ônibus dos artistas, que colidiu na traseira de um caminhão de carvão. No ônibus, estavam 27 pessoas. Do total, quatro vítimas registraram traumas leves. Todas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhadas para o Hospital Municipal de Sete Lagoas.
“No local, não havia vazamento de combustível nem vítimas presas às ferragens. Os bombeiros apoiaram nos primeiros socorros e isolaram a cena. Não havia risco de explosão”, disse a corporação.
Por meio das redes sociais, o cantor Frederico publicou uma imagem da frente do ônibus, que ficou bastante danificado com a batida e disse que todos foram socorridos. “O pessoal da equipe já foi socorrido, galera, e se Deus quiser, ficará tudo bem”, disse ele.
A assessoria da dupla sertaneja disse que os músicos estão bem e confirmou que quatro pessoas que estavam no ônibus tiveram ferimentos leves, mas estão sendo atendidas no hospital da região. João Neto e Frederico também acompanham as vítimas na rede médica.

SHOW EM VITÓRIA ESTÁ CONFIRMADO

A dupla e sua equipe estavam a caminho da cidade de Guarará, em Minas, para a realização de um show. Segundo a assessoria, a agenda será cumprida normalmente. João Neto e Frederico vão se apresentar neste domingo (8), na Praça do Papa, na festa de comemoração dos 473 anos de Vitória.
“A Equipe da dupla informa que os shows previstos para este final de semana serão realizados normalmente sem nenhuma alteração”, diz parte da nota.
Nota oficial da dupla João Neto e Frederico
Nota oficial da dupla João Neto e Frederico Crédito: Reprodução
*Com informações do Estadão

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