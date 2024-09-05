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Vem aí!

Novo beach club de Guarapari recebe show 'Numanice' de Ludmilla

Beach club contará com vista para o mar e programação que já inclui nomes como Dubdogz e Jeito Moleque; veja os detalhes
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 05 de Setembro de 2024 às 15:43

Beach Club em Guarapari será palco do show 'Numanice' de Ludmilla
Beach club em Guarapari será palco do 'Numanice' de Ludmilla Crédito: Divulgação
Tem novidade vindo por aí! Guarapari se prepara para receber um novo beach club para o verão 2025. Com estrutura sustentável e palco com vista para o mar, a casa é localizada na Enseada Azul, às margens da Rodosol, entre Meaípe e o Centro de Guarapari. A inauguração está marcada para 28 de dezembro e a programação musical já inclui nomes como Ludmilla, Dubdogz e Jeito Moleque.
Com vibe praiana, a estrutura conta com gramado, coqueiros e uma vista paradisíaca para a Enseada Azul de Guarapari. Assinada por um dos idealizadores do Café de La Musique, a promessa é de um espaço para curtir shows de verão com diversão, conforto e sustentabilidade.

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O beach club será inaugurado no dia 28 de dezembro e contará com programação de shows que inclui grandes nomes da música brasileira. Já estão confirmados o Réveillon Brava Beach Club, no dia 31 de dezembro, com Dubdogz e Jeito Moleque, e o Projeto Numanice, da cantora Ludmilla, no dia 11 de janeiro. O calendário completo de atrações será divulgado em breve.
Guarapari se prepara para receber novo Beach Club no final deste ano Crédito: Divulgação
Com capacidade para 10 mil pessoas, o complexo será dividido entre áreas de shows e experiências com ativações de marcas. Entre os serviços disponíveis estão lounges privados, espaço gourmet com cardápio, bares que servirão drinques autorais, banheiros climatizados e estacionamento para 850 carros. 

SERVIÇO

Brava Beach Club
  • Inauguração: 28 de dezembro de 2024
  • Endereço: Avenida Meaipe, S/N, Enseada Azul, Guarapari-ES 
  • Programação e ingressos: serão divulgados em breve nas redes sociais da Brava Beach Club

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