Novo beach club de Guarapari recebe show 'Numanice' de Ludmilla

Beach club em Guarapari será palco do 'Numanice' de Ludmilla Crédito: Divulgação

Tem novidade vindo por aí! Guarapari se prepara para receber um novo beach club para o verão 2025. Com estrutura sustentável e palco com vista para o mar, a casa é localizada na Enseada Azul, às margens da Rodosol, entre Meaípe e o Centro de Guarapari. A inauguração está marcada para 28 de dezembro e a programação musical já inclui nomes como Ludmilla, Dubdogz e Jeito Moleque.

Com vibe praiana, a estrutura conta com gramado, coqueiros e uma vista paradisíaca para a Enseada Azul de Guarapari. Assinada por um dos idealizadores do Café de La Musique, a promessa é de um espaço para curtir shows de verão com diversão, conforto e sustentabilidade.

O beach club será inaugurado no dia 28 de dezembro e contará com programação de shows que inclui grandes nomes da música brasileira. Já estão confirmados o Réveillon Brava Beach Club, no dia 31 de dezembro, com Dubdogz e Jeito Moleque, e o Projeto Numanice, da cantora Ludmilla, no dia 11 de janeiro. O calendário completo de atrações será divulgado em breve.

Guarapari se prepara para receber novo Beach Club no final deste ano Crédito: Divulgação

Com capacidade para 10 mil pessoas, o complexo será dividido entre áreas de shows e experiências com ativações de marcas. Entre os serviços disponíveis estão lounges privados, espaço gourmet com cardápio, bares que servirão drinques autorais, banheiros climatizados e estacionamento para 850 carros.

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