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'Tenebroso'

Mãe de Ludmilla revela que filha desenvolveu depressão após ataques racistas

Ela relatou que a cantora ficava isolada em seu quarto.
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 24 de Agosto de 2024 às 08:55

A cantora Ludmilla
A cantora Ludmilla enfrentou depressão Crédito: Instagram/@ludmilla
Silvana Oliveira, mãe de Ludmilla, falou sobre o período em que sua filha enfrentou depressão, causada por inúmeros ataques racistas, nas redes sociais e em lugares que frequentou. Ela relatou que a cantora ficava isolada em seu quarto.
"Foi tenebroso. Eu falei: 'Meu Deus, eu não creio que Você trouxe a gente para essa posição para isso'. Chego a me arrepiar toda. Do que adianta o dinheiro, e a minha filha dentro de um quarto escuro? Por conta de racismo", disse em entrevista ao Sem Glamour Podcast.
Ela explicou que para ajudar a filha, precisou deixar sua própria tristeza de lado e entrar no quarto, forçando a cantora a mudar de rotina. "Eu queria olhar para ela. Ela chorando muito, abracei ela e falei: 'estou aqui com você, estamos juntas, chegamos aqui juntas e nós estamos juntas'".
No entanto, Silvana disse que a cantora se recusava a receber ajuda no início. Ludmilla afirmava que a depressão era "o seu momento".
"Eu criei forças, enxuguei minhas lágrimas e falei: 'Eu não vou perder a minha filha para essa doença maldita. Eu vou entrar nesse quarto'", decidiu.

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