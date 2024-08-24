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Rei da TV

Faustão manda mensagem a herdeiras de Silvio Santos: 'Juízo e humildade'

O apresentador deixou uma mensagem para as herdeiras de Silvio Santos. O comunicador morreu na madrugada do último sábado (17)
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 24 de Agosto de 2024 às 08:50

Faustão faz primeira aparição após transplante de rim e internação
Faustão deixou uma mensagem para as herdeiras de Silvio Santos Crédito: Instagram/@faustaodomeucoracao
Faustão, 74, deixou uma mensagem para as herdeiras de Silvio Santos. O comunicador morreu na madrugada do último sábado (17).
Faustão falou sobre o comunicador em entrevista exibida pelo SBT Brasil nesta sexta-feira (23). "Sempre tivemos respeito. Cada um tem seu público, o legado que deixou. Quando eu falo não é da boca pra fora: ele é o verdadeiro e único rei da tv. Tem que falar do talento nato. Ele não teve formação do rádio, ele foi autodidata mesmo."
"Lembro de uma vez que estava saindo do Domingão e encontrei com ele no aeroporto, descobrimos que ambos estavam indo a Nova York. Viajamos só os dois e conversamos, eu estava morto querendo dormir e ele a mil por hora. (...) Ele sempre tinha uma palavra de conhecimento, caráter e transparência, e não posso esquecer disso", disse Faustão
O apresentador ainda deixou uma mensagem para as herdeiras de Silvio. "Especialmente pra Iris, que foi uma guerreira e conseguiu unir a família, ela conseguiu fazer com que o Silvio tivesse uma velhice com carinho, respeito e dignidade. A melhor homenagem que podem prestar a ele é ter muito juízo, humildade e aprender cada vez mais pra valorizar ainda mais não só o império milionário, mas principalmente a obra que ele deixou."
Ele finalizou. "Tenham lucidez e serenidade pra continuar nos novos tempos, cada vez mais difíceis, mas sempre guiadas por ele lá em cima."

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