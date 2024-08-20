Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • Silvio Santos: Silvia Abravanel quase foi adotada por outra família famosa da TV
Famosos

Silvio Santos: Silvia Abravanel quase foi adotada por outra família famosa da TV

Apresentadora conta que seria acolhida por Manuel de Nóbrega: 'Era para eu ser irmã do Carlos Alberto'
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 20 de Agosto de 2024 às 13:56

Silvia Abravanel era muito próxima do pai Silvio Santos
Silvia Abravanel era muito próxima do pai Silvio Santos Crédito: AgNews/SBT
Filha adotiva de Silvio Santos, Silvia Abravanel quase foi adotada por outra família bem conhecida da televisão. A apresentadora contou sobre o caso em novembro durante uma participação no podcast Bagaceira Chique, comandado por Luciana Gimenez, e a história foi resgatada recentemente após a morte do comunicador. O maior nome da TV brasileira morreu no último sábado, 17, aos 93 anos.
Silvia foi adotada com três dias de vida por Silvio e Maria Aparecida Vieira, primeira mulher do apresentador. Ela, porém, quase fez parte da família de Manoel de Nóbrega, pai de Carlos Alberto de Nóbrega, nomes que sempre mantiveram uma forte relação com o dono do SBT.
"Era para eu ser irmã do Carlos Alberto, não filha do Silvio", contou. À época, porém, o ator já tinha 19 anos e Manoel achou que seria melhor que a bebê fosse adotada por Silvio. "Eu fui dada de presente para a minha mãe. É um motivo de gratidão", disse a apresentadora.
Maria Aparecida Vieira morreu em 1977 por complicações de um câncer de estômago, quando Silvia tinha apenas cinco anos. Tempos depois, o comunicador se casou com Íris Abravanel, com quem permaneceu até o fim da vida.
No mesmo podcast, Silvia contou ter sido expulsa de casa por Íris na adolescência. Ela não revelou, porém, qual foi o motivo que levou ao desentendimento entre elas. "Fui convidada a me retirar, como um castigo. Minha mãe achava que eu estava naquela fase aborrescente. Eu me retirei, porque não tinha opção", afirmou.
A apresentadora contou que foi morar no escritório do pai, com os caseiros do local. Apesar do conflito, Silvia chama Íris de mãe. "Tive muitas mães na minha vida", disse na entrevista.
Ao todo, o apresentador teve 6 filhas, 14 netos e 4 bisnetos. Com Maria Aparecida, Silvio também teve a primogênita, Cíntia Abravanel. Após o casamento com Íris, o comunicador foi pai de Daniela Beyruti, Patrícia, Rebeca e Renata.

Veja Também

Homenagem ao Silvio Santos no 'Mais Você': Ana Maria Braga se veste como o apresentador

Faustão: ‘Estou com coração de um atleta de 35 anos, agora tem que cuidar’

Sobrinho de Silvio Santos posta foto de lápide após enterro do apresentador

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Silvio Santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Rio Branco empata com Operário-MS, mas segue líder na Copa Verde
Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres
Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados