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Sobrinho de Silvio Santos posta foto de lápide após enterro do apresentador

Parente, que trabalha nos negócios da família, desativa rede social após publicação
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 19 de Agosto de 2024 às 08:26

Sobrinho de Silvio Santos posta foto de lápide
Sobrinho de Silvio Santos posta foto de lápide Crédito: Instagram/@mauricioabravanel
Após o funeral reservado de Silvio Santos neste domingo (18), ao qual compareceram apenas familiares e amigos próximos, um sobrinho do apresentador publicou uma foto do túmulo dele no Instagram.
Maurício Abravanel, que trabalha nos negócios da família, desativou seu perfil na rede social após a publicação.
O corpo do apresentador foi enterrado no Cemitério Israelita do Butantã, na zona Oeste de São Paulo. Não é possível afirmar se a lápide da foto é ou não a de Silvio Santos. O túmulo é simples, baixo, como todos do local e, pela foto, não é possível ler as inscrições.

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O parente de Silvio escreveu também um texto homenageando o apresentador. "Hoje, com o coração apertado, me despeço de meu querido tio, Silvio Santos. Sou eternamente grato por todas as oportunidades que ele me proporcionou, não só como sobrinho, mas também como profissional", escreveu Maurício.
"Sua amizade profunda com meu pai, Léo Santos, sempre foi um exemplo de lealdade e amor, e agora sei que os dois estão juntos no céu. Sua ausência será sentida em cada canto da nossa família e em cada lar brasileiro. Silvio não só revolucionou a televisão, mas também tocou milhões de vidas com sua alegria e humanidade. A tristeza da sua partida será eterna e seu legado será imortal", completou o parente.

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