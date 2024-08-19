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Celso Portiolli fala sobre substituir Silvio Santos

Apresentador é apontado há anos como possível sucessor de Silvio Santos. Ele falou ao vivo sobre ocupar a vaga do ícone da televisão brasileira
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 19 de Agosto de 2024 às 11:34

Celso Portiolli fala sobre substituir Silvio Santos
Celso Portiolli falou ao vivo sobre Silvio Santos Crédito: Reprodução/SBT
Apontado há anos como possível sucessor de Silvio Santos, Celso Portiolli quebrou o silêncio sobre o assunto ao vivo neste domingo (18), durante a programação especial do SBT em homenagem ao patrão.
Emocionado, o apresentador lembrou de quando Silvio, em entrevista a uma revista, elogiou seu trabalho. "Ele só queria me ajudar. Mas ele falou: 'Celso Portiolli tem perfeitas condições de me substituir", lembrou Celso. O apresentador contou que o impacto da entrevista foi gigante em sua vida.

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"Depois daquilo, eu tive que virar low profile, ou seja, um cara que não dá muitas entrevistas, que nunca fala com ninguém, que não fala da própria vida", relatou Celso. "Só me perguntavam sobre isso."
"Quando comecei minha carreira, o Silvio tinha praticamente a idade que eu tenho agora. Ele estava no auge", lembrou Celso, que tem 57 anos. "Eu não sou sucessor de ninguém, jamais substituirei ninguém. Sou apenas um soldado", disse o apresentador.
Em seguida, ele elogiou o trabalho das atuais patroas, as filhas de Silvio. "Patrícia herdou o talento do pai, Silvia sempre irreverente no palco", listou. "Sou um soldado à disposição do SBT", continuou.
No sábado (17), Celso apareceu no SBT apenas por vídeo, em depoimento a Márcia Dantas, que comandou o ao vivo. "Não tive condições de fazer ao vivo ontem", comentou ele, que chorou muito no depoimento e afirmou estar medicado. Na entrevista, o apresentador se referiu a Silvio como um pai. "A sensação é como se eu tivesse perdido, novamente, o meu pai."
Neste domingo, Celso participou do sepultamento do patrão, que foi restrito à família e amigos próximos.
Atualmente, ele apresenta o Domingo Legal entre as 11h15 e as 18h15.

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