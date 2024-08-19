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Homenagem

Homenagem ao Silvio Santos no 'Mais Você': Ana Maria Braga se veste como o apresentador

A apresentadora prestou um tributo a Silvio Santos, que morreu aos 93 anos, caracterizada como ele, e relembrou momentos marcantes de sua carreira
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 19 de Agosto de 2024 às 15:28

Ana Maria Braga inicia o
Ana Maria Braga inicia o "Mais Você", vestida e Silvio Santos. Crédito: Reprodução/Rede Glovo
Na manhã desta segunda-feira, 19, Ana Maria Braga surpreendeu os telespectadores ao iniciar o programa Mais Você vestida como Silvio Santos, em homenagem ao maior apresentador da TV brasileira, que morreu no sábado, 17, aos 93 anos. Silvio estava internado desde o início de agosto com problemas relacionados a uma infecção por H1N1.
A caracterização de Ana Maria, que incluiu até mesmo o famoso bordão "Quem quer dinheiro?", acompanhada do lançamento de aviõezinhos de cédulas de R$ 100.
"Como eu adoro fazer televisão e levar alegria para a casa de vocês, assim como ele, eu acho que não tem mal nenhum a gente rir da gente mesmo. Fazer coisas, errar e não ter vergonha de falar que errei, não ter vergonha de ser feliz. E alegria é o que ele sempre quis. E essa roupa, tem hoje todo esse significado", disse a apresentadora emocionada.
Além de relembrar a trajetória de Silvio Santos na televisão, Ana Maria revelou que havia combinado uma participação ao vivo de Tiago Abravanel, neto do apresentador, durante o programa. No entanto, Tiago, ainda abalado pela perda do avô, decidiu não participar. "Ontem ele falou no Domingão com Huck e no Fantástico, mas hoje cedo ele me mandou um recado dizendo que não estava em condições e que estava com a mãe, Cintia, que também está muito abatida, isso é natural. Perfeitamente compreensível", explicou Ana.
A apresentadora compartilhou um áudio de Tiago pedindo desculpas por não conseguir participar ao vivo. "Acho melhor nesse momento eu ficar pertinho dela", justifica o ator.
Ana Maria Braga seguiu com as homenagens, relembrando histórias e momentos inesquecíveis de Silvio Santos na televisão, deixando os telespectadores emocionados com o tributo ao comunicador que marcou gerações.

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