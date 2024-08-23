Entenda por que o túmulo de Silvio Santos só pode ser visitado por judeus

Silvio Santos Crédito: Roberto Nemanis/SBT/Divulgação

O túmulo de Silvio Santos, no Cemitério Israelita do Butantã, em São Paulo, não está aberto para visitação para a maior parte do público.

Conforme explicou à Folha de S.Paulo a associação Chevra Kadisha, que administra o espaço, o cemitério é particular e, por ser um templo sagrado, apenas seguidores da religião judaica podem frequentá-lo. Outras pessoas estão proibidas de entrar no local.

A tradição judaica prevê ritos diferentes das religiões cristãs após a morte. Logo quando o óbito é confirmado, o rosto da pessoa que morreu deve ser coberto e, pouco depois, ela é despida e coberta com um lençol branco, como explica o site da Chevra Kadisha. O corpo é lavado e purificado pela organização e não deve ficar sozinho em momento algum.

O morto não deve, em hipótese alguma, ser visto por qualquer pessoa que não pertença à Chevra Kadisha, incluindo os enlutados, antes de entrar no caixão, que, por sua vez, deve permanecer fechado até o enterro.

"A exibição do morto num caixão aberto é considerada pela tradição como uma desonra e um desrespeito ao falecido; embora a intenção desta prática seja honrosa, ela é rejeitada pelos valores judaicos", explica a organização.