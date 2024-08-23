Em autobiografia, Preta Gil revela mágoa com Silvio Santos: 'Me chamou de gorda, feia, mentirosa'

Preta Gil lança autobiografia Crédito: Rodilei Morais/www.fotoarena.com.br

Preta Gil, 50, desabafou sobre sua participação polêmica no Programa Silvio Santos em 2018. Em seu livro "Os Primeiros 50", lançado na semana passada em São Paulo, Preta revela que foi ofendida pelo apresentador, morto no último sábado (17), e que foi embora chorando do SBT. As falas mais graves de Silvio, no entanto, teriam sido cortadas pela edição do programa.

"A produção do Silvio Santos me chamou várias vezes para o programa. Em 2018, topei fazer, pois seria com o David Brazil. Mas, naquele palco, tudo começou a desandar", relata Preta no livro.

Ela diz que, diante das ofensas que ouviu, ficou paralisada e não conseguiu responder nem ir embora. "Foi uma dor genuína. Eu não estava preparada para aquilo. Ele questionou como eu teria 'arrumado um marido'. Hoje, me arrependo de não ter saído do palco. Mas eu não tive forças. Eu tive uma sensação que imagino ser um pouco parecida com a descrita por mulheres que sofrem violência física ou verbal", conta.

"Fui ficando tonta, fui deixando ele me bater. E Silvio começou a falar do meu peso. E eu só pensava nisso, que, se eu abrisse a boca, eu ia começar a chorar e ia acabar ficando como a maluca da história. O que, vamos combinar, foi um pouco o que aconteceu, afinal, ele levou o programa ao ar e tirou toda a parte em que me agrediu verbalmente", diz.

"Quando eu saí do programa chorando, aos prantos, a direção estava visivelmente chateada comigo. 'Que pena que você não levou na brincadeira. Que pena que você não teve humor'. E como ter humor? Ele me chamou de gorda, de feia, de mentirosa. Ele questionou até o público do meu trio. Assim que saí do estúdio, surgiu uma nota na internet, dizendo que eu tinha deixado o estúdio aos prantos", lembra.