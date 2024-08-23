Mãe do capixaba Nick Cruz fala sobre infância do filho: “Vestia a roupa do irmão”

Rosangela Borges contou detalhes sobre a infância de Nick Cruz Crédito: Reprodução/@transbaile/@nickcruz

A mãe do capixaba Nick Cruz , participante do novo reality show da TV Globo, " Estrela da Casa ", revelou alguns detalhes sobre a infância do filho. Em entrevista ao jornal O Globo, Rosangela Borges disse que desde pequeno ele já gostava muito de música e que nunca se identificou como menina.

“Ele vestia a roupa do irmão, queria andar de skate e ficar sem camisa. Ele saiu de casa muito cedo em busca de liberdade e já trabalhou com tudo o que você imagina. A música sempre foi muito presente na vida dele. Ele compõe desde pequeno. Com 12 anos, falou que queria ser o Justin Bieber”, contou.

O cantor capixaba Nick Cruz já expôs preconceitos no Instagram Crédito: Reprodução/Instagram/@nickcruz

“Como mãe, sempre tive orgulho de ver um filho tocando e cantando, sempre incentivei. Mas viver de música no Brasil é muito difícil para qualquer pessoa, ainda mais sendo um homem trans, pela discriminação”, completou Rosangela ao O Globo.