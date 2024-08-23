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Mãe do capixaba Nick Cruz fala sobre infância do filho: “Vestia a roupa do irmão”

Em entrevista ao jornal O Globo, Rosangela Borges contou detalhes sobre a infância do cantor e disse que sempre teve orgulho do filho
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 23 de Agosto de 2024 às 17:15

Rosangela Borges contou detalhes sobre a infância de Nick Cruz
Rosangela Borges contou detalhes sobre a infância de Nick Cruz Crédito: Reprodução/@transbaile/@nickcruz
A mãe do capixaba Nick Cruz, participante do novo reality show da TV Globo, "Estrela da Casa", revelou alguns detalhes sobre a infância do filho. Em entrevista ao jornal O Globo, Rosangela Borges disse que desde pequeno ele já gostava muito de música e que nunca se identificou como menina.
“Ele vestia a roupa do irmão, queria andar de skate e ficar sem camisa. Ele saiu de casa muito cedo em busca de liberdade e já trabalhou com tudo o que você imagina. A música sempre foi muito presente na vida dele. Ele compõe desde pequeno. Com 12 anos, falou que queria ser o Justin Bieber”, contou.
O cantor capixaba Nick Cruz já expôs preconceitos no Instagram
O cantor capixaba Nick Cruz já expôs preconceitos no Instagram Crédito: Reprodução/Instagram/@nickcruz
Nick Cruz é um cantor transexual. Aos 26 anos, o cantor capixaba iniciou a transição em 2020 e já é conhecido do público. Segundo Rosangela, seu filho passou por algumas etapas para a transição de gênero. “Ele iniciou a hormonização há sete anos. Quem esteve ao lado dele foi minha mãe, porque eles moravam juntos no Espírito Santo. Depois, Nick começou a fazer musculação”, disse.
“Como mãe, sempre tive orgulho de ver um filho tocando e cantando, sempre incentivei. Mas viver de música no Brasil é muito difícil para qualquer pessoa, ainda mais sendo um homem trans, pela discriminação”, completou Rosangela ao O Globo.
Ainda à reportagem, a mãe de Nick disse que o filho está fazendo sucesso e conquistando o coração de muita gente. “Já está namorando com a metade do Brasil. É muito legal tudo isso. Todo mundo me chamando de sogra, e eu brincando: ‘Pode pegar a senha’”, finalizou.

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