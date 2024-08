Estrela da Casa: conheça os capixabas Leidy Murilho e Nick Cruz

Tem capixaba no novo reality show da TV Globo, o Estrela da Casa. E mais, serão dois artistas do Espírito Santo na disputa musical comandada por Ana Clara . Nick Cruz, da Serra, e Leidy Murilho, de Linhares, foram anunciados na noite desta quinta-feira (8), durante os intervalos da programação.

Em entrevista para HZ, em maio, Ana Clara disse que estava na torcida por um capixaba no programa. Teria sido um sinal? Fato é que agora teremos dois participantes para poder acompanhar no reality que mistura música e confinamento. Os outros 12 participantes que irão compor o ‘Estrela’ também foram revelados.

CONHEÇA NICK CRUZ

Entre suas maiores qualidades, o capixaba destaca a sinceridade e a verdade, mas também revela ser bastante observador. Vê no programa de TV a oportunidade de conseguir viver integralmente da carreira artística e entra no reality cantando pop. “Quero mudar a minha vida através da música. Sei para onde estou indo e aonde quero chegar”, afirma.

CONHEÇA LEIDY MURILHO

Quem também vai participar do ‘Estrela da Casa’ é a capixaba Leidy Murilho. Nascida em Linhares, Norte do Espírito Santo, a cantora e compositora tem 38 anos e atualmente mora em São Paulo. Filha de pastores evangélicos, começou a cantar na igreja e, até hoje, se mantém na música gospel fazendo shows e se apresentando em diferentes comunidades cristãs.

A herança da família é o amor pela vida cristã: ela afirma que sua ligação com a fé é muito forte. No repertório, gosta de mostrar canções religiosas mais animadas. “Faço versões que incluem o groove, o black e o pop que eu tanto amo. Gosto de músicas dançantes, que carregam a minha personalidade”, aponta.

Leidy se define como uma pessoa alegre, que tenta resolver tudo na conversa. “Sou muito falante e isso pode ser o que você quiser: defeito ou qualidade”, pondera. Gosta de assistir a filmes, novelas e séries e de jogar bola e passear com o filho no tempo livre. Competitiva, destaca que está pronta para enfrentar o confinamento e que pretende fazer novos amigos na casa.

O 'Estrela da Casa' começa na próxima terça-feira (13) e terá uma música inédita da cantora Marília Mendonça (1995-2021), feita por uma das participantes com a sertaneja. O programa terá transmissão 24 horas no Globoplay e contará com desdobramentos no Multishow.