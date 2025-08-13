Brinde à beira-mar

Festival de vinhos vai do jazz ao samba em praia de Anchieta

Iriri Vinhos e Abraços é a atração do fim de semana no balneário, com shows gratuitos, aula de culinária com harmonização e 30 opções da bebida

Publicado em 13 de agosto de 2025 às 18:30

Evento terá opções de vinho em taça a partir de R$ 25 Crédito: Shutterstock

Neste fim de semana, o charmoso balneário de Iriri, em Anchieta, será palco da quarta edição do evento Iriri Vinhos e Abraços, que reúne gastronomia e música à beira-mar, com mais de 30 opções de vinhos, entre os dias 15 e 17 de agosto, na Costa Azul. A entrada é gratuita.

A trilha sonora inclui shows de jazz, chorinho e samba, com atrações como Maestro Mauro, Duo Acústico, Soul Jazz, Serginho Oliveira e Sambachoro. Uma aula-show de culinária com harmonização de vinhos também faz parte da programação.

O destaque do evento é uma seleção especial de mais de 30 vinhos, entre tintos, brancos e rosés, originários de 10 países diferentes. São eles: Argentina, Brasil, Chile, Eslovênia, França, Geórgia, Itália, Portugal, Romênia e Uruguai. As garrafas custarão entre R$ 45 e R$ 290, com opções de taça a partir de R$ 25.

Programação:

Sexta-feira (15/08)

17h - Abertura do evento



19h - Música ao vivo com Maestro Mauro e Banda



22h - Música ao vivo com duo acústico



1h - Encerramento



Sábado (16/08)

17h - Abertura do evento



18h30 - Abertura oficial com presença de autoridades



19h - Aula-show de gastronomia e harmonização de vinhos



20h - Show com banda Soul Jazz



22h - Show com Serginho Oliveira



1h - Encerramento



Domingo (17/08)

17h - Abertura do evento



19h - Apresentação de chorinho com Sambachoro



23h - Encerramento

FESTIVAL IRIRI VINHOS E ABRAÇOS

Quando: de 15 a 17 de agosto de 2025

Onde: nova área de eventos na Praia da Costa Azul, em Iriri, Anchieta

Entrada gratuita



