Festival de vinhos vai do jazz ao samba em praia de Anchieta

Publicado em 13 de agosto de 2025 às 18:30
Neste fim de semana, o charmoso balneário de Iriri, em Anchieta, será palco da quarta edição do evento Iriri Vinhos e Abraços, que reúne gastronomia e música à beira-mar, com mais de 30 opções de vinhos, entre os dias 15 e 17 de agosto, na Costa Azul. A entrada é gratuita.
A trilha sonora inclui shows de jazz, chorinho e samba, com atrações como Maestro Mauro, Duo Acústico, Soul Jazz, Serginho Oliveira e Sambachoro. Uma aula-show de culinária com harmonização de vinhos também faz parte da programação.
O destaque do evento é uma seleção especial de mais de 30 vinhos, entre tintos, brancos e rosés, originários de 10 países diferentes. São eles: Argentina, Brasil, Chile, Eslovênia, França, Geórgia, Itália, Portugal, Romênia e Uruguai. As garrafas custarão entre R$ 45 e R$ 290, com opções de taça a partir de R$ 25.
Programação:
Sexta-feira (15/08)
Sábado (16/08)
Domingo (17/08)
FESTIVAL IRIRI VINHOS E ABRAÇOS
Quando: de 15 a 17 de agosto de 2025
Onde: nova área de eventos na Praia da Costa Azul, em Iriri, Anchieta
Entrada gratuita
