Festival celebra tradição do pastel com caldo de cana no ES

Com entrada gratuita, Festival do Pastel e Caldo de Cana de Ibiraçu terá comidinhas a partir de R$ 15, espaço kids e shows musicais

Publicado em 12 de agosto de 2025 às 17:07

Pastelarias tradicionais de Ibiraçu participam do evento com mais de 30 sabores Crédito: Arquivo/A Gazeta

Quando se fala em pastel e caldo de cana no Espírito Santo, é impossível não pensar em Ibiraçu, cidade do Norte do Estado considerada referência nessa combinação gastronômica. A partir da próxima quinta-feira (14), a dupla será o carro-chefe de mais uma edição do Festival do Pastel e Caldo de Cana, no parque de exposições do município, com entrada gratuita.

O evento vai reunir as três mais famosas pastelarias locais, que ficam às margens da BR-101: Califórnia, Parada Ibiraçu e Rota 101. Ao todo, o cardápio de pastéis contará com mais de 30 versões da iguaria, salgadas e doces, produzidas também com massas de cores variadas. Moqueca de camarão e bacalhau com palmito são alguns dos recheios previstos.

A gastronomia, porém, não vai se limitar à estrela da festa. Estabelecimentos da região que têm como especialidade frutos do mar, espetinhos, pizzas, sanduíches e petiscos já confirmaram presença na praça de alimentação. São eles: Casa Amarela Cozinha Intuitiva, Bosi Bar e Restaurante, Sabores da Sol, Dom Apetito, Rota do Mar e Quintal do Espeto. Nesses espaços, os pratos custarão entre R$ 15 e R$ 100.

Além do chope artesanal produzido pelas cervejarias Três Torres, Moro, I Lupi e Panzert, o festival vai contar com estandes de drinques, doces, gelatos, produtos da agroindústria capixaba e artesanato. Um amplo parquinho vai garantir a recreação infantil, e o palco receberá shows ao vivo de artistas regionais, com repertório diversificado.

Confira a programação:

Quinta-feira (14/08)

Parque de exposições

18h - Abertura da praça de alimentação, com pastel e caldo de cana, comida de boteco, fogo de chão, pratos especiais, doces, gelatos e mais. Espaço Produtor - venda de produtos da agroindústria artesanal, artesanato, cervejas capixabas artesanais (cervejarias I Lupi, Moro, Três Torres e Panzert) e drinques



Palco Ibiraçu

20h – Show com Marcos Bifão (brasilidades)



22h – Show com Paula Cassaro (sertanejo)

Sexta-feira (15/08)

18h – Abertura da praça de alimentação, com pastel e caldo de cana, comida de boteco, fogo de chão, pratos especiais, doces, gelatos e mais. Espaço Produtor - venda de produtos da agroindústria artesanal, artesanato, cervejas capixabas artesanais (cervejarias I Lupi, Moro, Três Torres e Panzert) e drinques



Palco Ibiraçu

19h – Show com Renato Sabaíni (MPB)



21h – Show com Nano Vianna



23h – Show com Engesamba (samba e pagode)

Sábado (16/08)

17h – Abertura da praça de alimentação, com pastel e caldo de cana, comida de boteco, fogo de chão, pratos especiais, doces, gelatos e mais. Espaço Produtor - venda de produtos da agroindústria artesanal, artesanato, cervejas capixabas artesanais (cervejarias I Lupi, Moro, Três Torres e Panzert) e drinques



Palco Ibiraçu

19h – Show com Will Black (brasilidades)



21h – Show com Jackson Lima (pop rock)



23h – Show com Picnic Dogs (rock 80/90)



FESTIVAL DO PASTEL E CALDO DE CANA DE IBIRAÇU

Quando: de 14 a 16 de agosto de 2025

Onde: Parque de exposições de Ibiraçu

Entrada gratuita

Mais informações: @festivalpastelecaldodecana.

