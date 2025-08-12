Festival celebra tradição do pastel com caldo de cana no ES

Publicado em 12 de agosto de 2025 às 17:07
Quando se fala em pastel e caldo de cana no Espírito Santo, é impossível não pensar em Ibiraçu, cidade do Norte do Estado considerada referência nessa combinação gastronômica. A partir da próxima quinta-feira (14), a dupla será o carro-chefe de mais uma edição do Festival do Pastel e Caldo de Cana, no parque de exposições do município, com entrada gratuita.
O evento vai reunir as três mais famosas pastelarias locais, que ficam às margens da BR-101: Califórnia, Parada Ibiraçu e Rota 101. Ao todo, o cardápio de pastéis contará com mais de 30 versões da iguaria, salgadas e doces, produzidas também com massas de cores variadas. Moqueca de camarão e bacalhau com palmito são alguns dos recheios previstos.
A gastronomia, porém, não vai se limitar à estrela da festa. Estabelecimentos da região que têm como especialidade frutos do mar, espetinhos, pizzas, sanduíches e petiscos já confirmaram presença na praça de alimentação. São eles: Casa Amarela Cozinha Intuitiva, Bosi Bar e Restaurante, Sabores da Sol, Dom Apetito, Rota do Mar e Quintal do Espeto. Nesses espaços, os pratos custarão entre R$ 15 e R$ 100.
Além do chope artesanal produzido pelas cervejarias Três Torres, Moro, I Lupi e Panzert, o festival vai contar com estandes de drinques, doces, gelatos, produtos da agroindústria capixaba e artesanato. Um amplo parquinho vai garantir a recreação infantil, e o palco receberá shows ao vivo de artistas regionais, com repertório diversificado.
FESTIVAL DO PASTEL E CALDO DE CANA DE IBIRAÇU
Quando: de 14 a 16 de agosto de 2025
Onde: Parque de exposições de Ibiraçu
Entrada gratuita
Mais informações: @festivalpastelecaldodecana.
