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Taynã Feitosa

Cervejarias do ES levam 22 medalhas em concurso nacional; veja lista

Destaque capixaba no Concurso Brasileiro de Cervejas, a teresense Três Santas foi eleita a quarta melhor cervejaria do país

Publicado em 04 de Abril de 2025 às 16:20

Publicado em 

04 abr 2025 às 16:20
Taynã Feitosa

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Taynã Feitosa

Cervejarias do ES levam 22 medalhas em concurso nacional; veja lista
Cervejaria de Santa Teresa conquistou 12 das 22 medalhas capixabas no CBC Crédito: Instagram @cervejariatressantas
Nas versões mais recentes do Concurso Brasileiro de Cervejas, realizadas nas cidades catarinenses de Blumenau e em Balneário Camboriú, nove cervejarias capixabas trouxeram nada menos do que 22 medalhas na bagagem.
Desse total, 12 foram conquistadas pela Três Santas, que também ganhou o quarto lugar entre as melhores cervejarias do Brasil e o lugar mais alto do pódio entre as cervejarias do ES na competição.
Cervejas produzidas no interior capixaba dominaram a premiação, garantindo medalhas em estilos como Old Ale, Oatmeal Stout e Red Ale. Algumas cervejarias que vêm se destacando na cena nacional, como a Marlim Azul e a Três Torres, também medalharam com exemplares que já caíram nas graças dos cervejeiros locais.
Destaco também a Café da Mula, da cervejaria Mula Rouge, de Domingos Martins, que trouxe para casa a medalha de ouro na categoria Oatmeal Stout, na versão do CBC realizada em Blumenau.

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Orgulho teresense

Cervejeira e capixaba bairrista que sou, me orgulho e admiro cada vez mais o trabalho incrível da Três Santas, de Santa Teresa. Dentre as 12 medalhas conquistadas pela cervejaria, ressalto a pontuação 99 (de 100!) conquistada pela American Belgo-Style Ale Uma Canção Praieira, collab da cervejaria com a Hops Company. 
Confira abaixo a lista de cervejarias medalhistas no Concurso Brasileiro de Cervejas de 2025. 

Concurso Brasileiro de Cervejas (CBC) - Blumenau

  • Prata na categoria Old Ale - Dus Grillo 75 (Cervejaria Dus Grillo)
  • Prata na categoria Sweet Stout ou Cream Stout - Marshmallow Stout (Cervejaria Artesanal Grecco)
  • Ouro na categoria Oatmeal Stout - Café da Mula (Cervejaria Mula Rouge)
  • Prata na categoria American India Pale Lager - The Legend (Cervejas Especiais Mythos)

Concurso Brasileiro de Cervejas (CBC) - Balneário Camboriú

  • Bronze na categoria Session Pale Lager - Conceição Session IPL (Cervejaria Conceição)
  • Bronze na categoria Imperial Red Ale - Double Red (Cervejaria Três Torres)
  • Prata na categoria Vienna Style Lager - Cerveja Vienna (Cervejaria I Lupi)
  • Bronze na categoria Catharina Sour - Giulietta (Cervejaria I Lupi)
  • Prata na categoria Old Ale - Dominic (Cervejaria Marlim Azul)
  • Prata na categoria American Style Wheat Beer - Mahi Mahi (Cervejaria Marlim Azul)
Cervejaria Três Santas:
  • 4º lugar como Melhor Cervejaria Nacional
  • 1º lugar como Melhor Cervejaria do ES
  • Ouro na categoria Bamberg-Style Bock Rauchbier - Cerveja Tio Franz
  • Ouro na categoria Specialty Saison - Cerveja Paisagem Interior
  • Ouro na categoria American-Belgo-Style Ale - Cerveja Uma Canção Praieira. Grisette Três Santas & Hops Company
  • Ouro na categoria Bamberg-Style Helles Rauchbier - Cerveja O Menino Sep
  • Ouro na categoria Brett Beer - Cerveja Querido Pasteur, te escrevo esta carta para…
  • Prata na categoria Aged Beer - Cerveja O Julgamento - 2021
  • Prata na categoria Baltic-Style Porter - Cerveja Singularidade
  • Estilo Brazilian Fruit Beer - Cerveja Mel de Cacau
  • Bronze na categoria Mixed-Culture Brett Beer - Cerveja Jabuticaba Selvagem
  • Bronze na categoria Brazilian Herb and Spiced Beer - Cerveja Série Gastronômica - Tripel Fabrício
  • Bronze na categoria Brazilian Wood Aged Beer - Cerveja Terra da Cachaça
  • Bronze na categoria Brett Beer - Cerveja Bretted Mind
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Taynã Feitosa

Taynã Feitosa é sommelière e cervejeira apaixonada por uma boa cerveja e suas infinitas possibilidades. Também é jornalista e mercadóloga

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