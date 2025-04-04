Cervejarias do ES levam 22 medalhas em concurso nacional; veja lista

Cervejaria de Santa Teresa conquistou 12 das 22 medalhas capixabas no CBC Crédito: Instagram @cervejariatressantas

Nas versões mais recentes do Concurso Brasileiro de Cervejas, realizadas nas cidades catarinenses de Blumenau e em Balneário Camboriú, nove cervejarias capixabas trouxeram nada menos do que 22 medalhas na bagagem.

Desse total, 12 foram conquistadas pela Três Santas, que também ganhou o quarto lugar entre as melhores cervejarias do Brasil e o lugar mais alto do pódio entre as cervejarias do ES na competição.

Cervejas produzidas no interior capixaba dominaram a premiação, garantindo medalhas em estilos como Old Ale, Oatmeal Stout e Red Ale. Algumas cervejarias que vêm se destacando na cena nacional, como a Marlim Azul e a Três Torres, também medalharam com exemplares que já caíram nas graças dos cervejeiros locais.

Destaco também a Café da Mula, da cervejaria Mula Rouge, de Domingos Martins, que trouxe para casa a medalha de ouro na categoria Oatmeal Stout, na versão do CBC realizada em Blumenau.

Orgulho teresense

Cervejeira e capixaba bairrista que sou, me orgulho e admiro cada vez mais o trabalho incrível da Três Santas, de Santa Teresa. Dentre as 12 medalhas conquistadas pela cervejaria, ressalto a pontuação 99 (de 100!) conquistada pela American Belgo-Style Ale Uma Canção Praieira, collab da cervejaria com a Hops Company.

Confira abaixo a lista de cervejarias medalhistas no Concurso Brasileiro de Cervejas de 2025.

Concurso Brasileiro de Cervejas (CBC) - Blumenau

Prata na categoria Old Ale - Dus Grillo 75 (Cervejaria Dus Grillo)

- Dus Grillo 75 (Cervejaria Dus Grillo) Prata na categoria Sweet Stout ou Cream Stout - Marshmallow Stout (Cervejaria Artesanal Grecco)



- Marshmallow Stout (Cervejaria Artesanal Grecco) Ouro na categoria Oatmeal Stout - Café da Mula (Cervejaria Mula Rouge)



- Café da Mula (Cervejaria Mula Rouge) Prata na categoria American India Pale Lager - The Legend (Cervejas Especiais Mythos)

Concurso Brasileiro de Cervejas (CBC) - Balneário Camboriú

Bronze na categoria Session Pale Lager - Conceição Session IPL (Cervejaria Conceição)

- Conceição Session IPL (Cervejaria Conceição) Bronze na categoria Imperial Red Ale - Double Red (Cervejaria Três Torres)



- Double Red (Cervejaria Três Torres) Prata na categoria Vienna Style Lager - Cerveja Vienna (Cervejaria I Lupi)



- Cerveja Vienna (Cervejaria I Lupi) Bronze na categoria Catharina Sour - Giulietta (Cervejaria I Lupi)



- Giulietta (Cervejaria I Lupi) Prata na categoria Old Ale - Dominic (Cervejaria Marlim Azul)



- Dominic (Cervejaria Marlim Azul) Prata na categoria American Style Wheat Beer - Mahi Mahi (Cervejaria Marlim Azul)



Cervejaria Três Santas:

