Cervejarias do ES levam 22 medalhas em concurso nacional; veja lista

Nas versões mais recentes do Concurso Brasileiro de Cervejas, realizadas nas cidades catarinenses de Blumenau e em Balneário Camboriú, nove cervejarias capixabas trouxeram nada menos do que 22 medalhas na bagagem.
Desse total, 12 foram conquistadas pela Três Santas, que também ganhou o quarto lugar entre as melhores cervejarias do Brasil e o lugar mais alto do pódio entre as cervejarias do ES na competição.
Cervejas produzidas no interior capixaba dominaram a premiação, garantindo medalhas em estilos como Old Ale, Oatmeal Stout e Red Ale. Algumas cervejarias que vêm se destacando na cena nacional, como a Marlim Azul e a Três Torres, também medalharam com exemplares que já caíram nas graças dos cervejeiros locais.
Destaco também a Café da Mula, da cervejaria Mula Rouge, de Domingos Martins, que trouxe para casa a medalha de ouro na categoria Oatmeal Stout, na versão do CBC realizada em Blumenau.
Orgulho teresense
Cervejeira e capixaba bairrista que sou, me orgulho e admiro cada vez mais o trabalho incrível da Três Santas, de Santa Teresa. Dentre as 12 medalhas conquistadas pela cervejaria, ressalto a pontuação 99 (de 100!) conquistada pela American Belgo-Style Ale Uma Canção Praieira, collab da cervejaria com a Hops Company.
Confira abaixo a lista de cervejarias medalhistas no Concurso Brasileiro de Cervejas de 2025.
Concurso Brasileiro de Cervejas (CBC) - Blumenau
- Prata na categoria Old Ale - Dus Grillo 75 (Cervejaria Dus Grillo)
- Prata na categoria Sweet Stout ou Cream Stout - Marshmallow Stout (Cervejaria Artesanal Grecco)
- Ouro na categoria Oatmeal Stout - Café da Mula (Cervejaria Mula Rouge)
- Prata na categoria American India Pale Lager - The Legend (Cervejas Especiais Mythos)
Concurso Brasileiro de Cervejas (CBC) - Balneário Camboriú
- Bronze na categoria Session Pale Lager - Conceição Session IPL (Cervejaria Conceição)
- Bronze na categoria Imperial Red Ale - Double Red (Cervejaria Três Torres)
- Prata na categoria Vienna Style Lager - Cerveja Vienna (Cervejaria I Lupi)
- Bronze na categoria Catharina Sour - Giulietta (Cervejaria I Lupi)
- Prata na categoria Old Ale - Dominic (Cervejaria Marlim Azul)
- Prata na categoria American Style Wheat Beer - Mahi Mahi (Cervejaria Marlim Azul)
Cervejaria Três Santas:
- 4º lugar como Melhor Cervejaria Nacional
- 1º lugar como Melhor Cervejaria do ES
- Ouro na categoria Bamberg-Style Bock Rauchbier - Cerveja Tio Franz
- Ouro na categoria Specialty Saison - Cerveja Paisagem Interior
- Ouro na categoria American-Belgo-Style Ale - Cerveja Uma Canção Praieira. Grisette Três Santas & Hops Company
- Ouro na categoria Bamberg-Style Helles Rauchbier - Cerveja O Menino Sep
- Ouro na categoria Brett Beer - Cerveja Querido Pasteur, te escrevo esta carta para…
- Prata na categoria Aged Beer - Cerveja O Julgamento - 2021
- Prata na categoria Baltic-Style Porter - Cerveja Singularidade
- Estilo Brazilian Fruit Beer - Cerveja Mel de Cacau
- Bronze na categoria Mixed-Culture Brett Beer - Cerveja Jabuticaba Selvagem
- Bronze na categoria Brazilian Herb and Spiced Beer - Cerveja Série Gastronômica - Tripel Fabrício
- Bronze na categoria Brazilian Wood Aged Beer - Cerveja Terra da Cachaça
- Bronze na categoria Brett Beer - Cerveja Bretted Mind