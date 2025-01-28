Qual cerveja tem menos calorias? Veja 5 opções que vale a pena provar

1

Goose Island Lo-IPA (98 kcal)

É claro que a gigante Goose Island não poderia deixar os amantes dos seus rótulos lupulados sem uma opção saudável. Além da maravilhosa Midway IPA, a low calorie da marca oferece apenas 98 calorias por garrafa de 355 ml e entrega muito no sabor, com amargor de 40 IBUs e apenas 2,7% de teor alcoólico.



2

Stella Artois Pure Gold (34 kcal/100 ml)

Clique e compre na Amazon: Stella Artois Pure Gold (269 ml/kit com 6 latas).

Fácil de encontrar e minha melhor opção de baixa caloria para beber despretensiosamente. Tenho comprado com frequência essa evolução da Stella Artois Sem Glúten, que tem 34 calorias por 100ml (17% menos calorias do que a versão tradicional), mas não perde em nada no sabor. Assim como a versão anterior, a Pure Gold também é sem glúten e tem o álcool reduzido na receita.

3

Corona Cero Sunbrew (60 kcal)

Com apenas 60 calorias por porção e zero álcool, a coronita light também promete a inserção de vitamina D em sua receita, além de ser produzida com ingredientes 100% naturais. Excelente opção zero e tão a cara do verão quanto sua hermana Corona Extra.



4

Michelob Ultra (70 kcal)

Clique e compre na Amazon: Michelob Ultra (350ml/pack com 8 latas).

Carbo baixinho e apenas 70 calorias, o sonho de qualquer cervejeiro que busca controlar a ingestão de calorias. Para mim, a Michelob ganha no drinkability. Também entrega muito com seu teor alcoólico de apenas 3,5% vol e no amargor imperceptível, de apenas 3 IBUs.

5

Coruja Light Lager (88 kcal)