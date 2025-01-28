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Taynã Feitosa

Qual cerveja tem menos calorias? Veja 5 opções que vale a pena provar

Ideais para quem está de dieta mas não abre mão de uma cervejinha, bebidas selecionadas pela coluna têm a partir de 60 kcal por porção

Públicado em 

28 jan 2025 às 18:00
Taynã Feitosa

Colunista

Taynã Feitosa

Qual cerveja tem menos calorias? Veja 5 opções que vale a pena provar
Cervejas com quantidade baixa de calorias têm menor teor alcoólico Crédito: Shutterstock
De carona na onda fitness, cervejas de baixa caloria, sejam elas low carb (com redução de carboidratos) ou sem glúten, seguem ganhando espaço no mercado.
Obviamente, consumir esse estilo da bebida traz benefícios a quem busca manter um estilo de vida saudável sem abrir mão de uma cervejinha.
Além disso, uma cerveja com quantidade baixa de calorias tem menor teor alcoólico, o que também ajuda quem quer consumir bebidas alcóolicas de forma moderada. 

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Hoje em dia, a maior parte das cervejas de baixa caloria segue receitas elaboradas com insumos de alta qualidade e contém menos aditivos, o que também é muito bom para a saúde.
Abaixo, sugiro cinco opções menos calóricas para quem quer aproveitar o verão com uma boa cervejinha refrescante sem furar a dieta. Confira!

1

Goose Island Lo-IPA (98 kcal)

É claro que a gigante Goose Island não poderia deixar os amantes dos seus rótulos lupulados sem uma opção saudável. Além da maravilhosa Midway IPA, a low calorie da marca oferece apenas 98 calorias por garrafa de 355 ml e entrega muito no sabor, com amargor de 40 IBUs e apenas 2,7% de teor alcoólico. 

2

Stella Artois Pure Gold (34 kcal/100 ml)

Fácil de encontrar e minha melhor opção de baixa caloria para beber despretensiosamente. Tenho comprado com frequência essa evolução da Stella Artois Sem Glúten, que tem 34 calorias por 100ml (17% menos calorias do que a versão tradicional), mas não perde em nada no sabor. Assim como a versão anterior, a Pure Gold também é sem glúten e tem o álcool reduzido na receita. Clique e compre na Amazon: Stella Artois Pure Gold (269 ml/kit com 6 latas).  

3

Corona Cero Sunbrew (60 kcal)

Com apenas 60 calorias por porção e zero álcool, a coronita light também promete a inserção de vitamina D em sua receita, além de ser produzida com ingredientes 100% naturais. Excelente opção zero e tão a cara do verão quanto sua hermana Corona Extra.

4

Michelob Ultra (70 kcal)

Carbo baixinho e apenas 70 calorias, o sonho de qualquer cervejeiro que busca controlar a ingestão de calorias. Para mim, a Michelob ganha no drinkability. Também entrega muito com seu teor alcoólico de apenas 3,5% vol e no amargor imperceptível, de apenas 3 IBUs. Clique e compre na Amazon: Michelob Ultra (350ml/pack com 8 latas)

5

Coruja Light Lager (88 kcal)

Gostaria muito de achar essa cerveja gaúcha com mais facilidade aqui, em terras capixabas. Essa American Light Lager tem apenas 3,8% de ABV e 88 calorias por porção. O melhor dela, porém, é que tem uma certa complexidade de sabor e aromas muito bem preservados. Uma delícia.
Clique aqui para ver todos os conteúdos de Taynã Feitosa.  

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Taynã Feitosa

Taynã Feitosa é sommelière e cervejeira apaixonada por uma boa cerveja e suas infinitas possibilidades. Também é jornalista e mercadóloga

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