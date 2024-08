Cerveja low carb: conheça 5 opções da bebida com baixas calorias

Na busca por um estilo de vida saudável, muitos procuram balancear as refeições e cultivar novos hábitos alimentares, e o universo cervejeiro também pegou carona nessa tendência: as cervejas low carb, sem glúten, com baixo (ou nenhum) teor alcóolico e reduzidas em calorias vêm ganhando cada vez mais espaço no mercado.