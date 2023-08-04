Veja 5 dicas para ter uma alimentação saudável no dia a dia

A alimentação saudável é uma grande aliada na qualidade de vida de qualquer pessoa. É preciso diminuir o contato com substâncias químicas, enlatados, processados e embutidos. Apesar da correria do dia a dia, todo mundo quer comer bem, mas poucos conseguem seguir a regra, na prática.

Na minha primeira coluna no Se Cuida, vou falar sobre cinco dicas para ter uma alimentação saudável e conseguir construir bons hábitos durante toda a vida. Uma das principais é montar um planejamento de um cardápio saudável. Aposte em verduras, legumes, frutas e muito mais. Veja outras dicas no vídeo.