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Veja 5 dicas para ter uma alimentação saudável no dia a dia

A alimentação saudável é uma grande aliada na qualidade de vida de qualquer pessoa.  É preciso diminuir o contato com enlatados e processados

Públicado em 

04 ago 2023 às 08:00
Roberta Larica

Colunista

Roberta Larica

Salada
Apesar da correria do dia a dia, todo mundo quer comer bem Crédito: Timolina/ Freepik
A alimentação saudável é uma grande aliada na qualidade de vida de qualquer pessoa. É preciso diminuir o contato com substâncias químicas, enlatados, processados e embutidos. Apesar da correria do dia a dia, todo mundo quer comer bem, mas poucos conseguem seguir a regra, na prática.
Na minha primeira coluna no Se Cuida, vou falar sobre cinco dicas para ter uma alimentação saudável e conseguir construir bons hábitos durante toda a vida. Uma das principais é montar um planejamento de um cardápio saudável. Aposte em verduras, legumes, frutas e muito mais. Veja outras dicas no vídeo.

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Roberta Larica

Nutricionista funcional há 20 anos. Membro do The Institute of Funcional Medicine. Comentarista do quadro "Boa Mesa CBN", da rádio CBN Vitória, há mais de 12 anos

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