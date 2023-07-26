10 alimentos ricos em ômega 3 para incluir no cardápio

O salmão é um peixe conhecido por ser uma excelente fonte de ômega 3. Crédito: Shutterstock

O ômega 3 é um ácido graxo essencial para o bom funcionamento do nosso organismo. Ele desempenha um papel fundamental na saúde cerebral, na redução da inflamação, assim como na saúde da pele, dos olhos e das articulações.

“Além disso, o ômega 3 ajuda na regulação da pressão dos vasos sanguíneos, uma vez que aumenta a fluidez sanguínea, evitando, assim, o aumento da pressão arterial”, afirma a nutricionista Roseli Rossi. Ele também é importante para fortalecer o sistema neurológico, evitar depressão e aumentar a absorção de nutrientes.

Uma maneira de garantir a ingestão adequada desse nutriente é incluir alimentos ricos em ômega 3 na dieta diária. A seguir, veja 10 opções saudáveis e deliciosas para você adicionar ao seu cardápio e garantir o consumo desse nutriente!

1. Salmão

O salmão é um peixe conhecido por ser uma excelente fonte de ômega 3. Ademais, ele é rico em proteínas de alta qualidade e contém outros nutrientes essenciais, como a vitamina D. Consumir salmão grelhado, assado ou cozido ao vapor é uma ótima maneira de obter ômega 3.

“Deve-se excluir a versão empanada frita! Use a versão empanada na farinha de amêndoas e no forno! Exclua dos temperos itens que contenham glutamato monossódico, amido modificado, xaropes e maltodextrinas”, recomenda a nutricionista Fernanda Paulucci.

2. Nozes

Para vegetarianos e veganos, as nozes são uma excelente fonte de ômega 3. Elas são ricas em gorduras saudáveis, proteínas, fibras e outros nutrientes. Adicionar nozes à sua salada, iogurte e consumi-las como um lanche saudável são ações que podem ajudar a aumentar a ingestão do nutriente.

3. Sardinha

Outro peixe rico em ômega 3 é a sardinha; e, além do ômega 3, também fornece cálcio, vitamina D e vitamina B12. A sardinha pode ser consumida em conserva ou grelhada e é uma ótima escolha para refeições rápidas e saudáveis.

4. Chia

As sementes de chia são pequenas, mas potentes em termos de valor nutricional. Elas contêm uma quantidade significativa de ômega 3, além de fibras, proteínas e antioxidantes.

“[O ômega 3] é um importante ácido graxo anti-inflamatório. Ele auxilia no processo de recuperação de diversas células do organismo, por fazer parte da estrutura delas”, explica Ricardo Zanuto, nutricionista e mestre e doutor em Fisiologia Humana e Biofísica.

5. Atum

O atum é um peixe versátil e saboroso que também é uma fonte de ômega 3. Ele pode ser consumido fresco, grelhado ou em conserva. Certifique-se de escolher opções com baixo teor de sódio quando optar pelo atum enlatado.

6. Linhaça

A linhaça é outra semente que merece destaque quando se trata de ômega 3. Ela é uma das fontes vegetais mais ricas nesse ácido graxo. Para obter o máximo de benefícios, é recomendado moer as sementes de linhaça antes do consumo, pois isso facilita a absorção dos nutrientes. Os benefícios da semente também podem ser encontrados na versão em óleo.

Segundo a nutricionista Jamilla Saygli, a linhaça também contribui para uma pele mais sadia e ajuda a regular o intestino. “Auxilia na redução de processos inflamatórios e previne dislipidemias e doenças cardiovasculares”, acrescenta Adriana Cerchiari de Andrade, nutricionista.

7. Soja

A soja é uma leguminosa que oferece diversos benefícios à saúde, incluindo a presença de ômega 3. “A soja é considerada um alimento funcional, pois traz muitos benefícios à saúde por ser rica em vitamina A, complexo B, C, D, E, ácidos graxos poli-insaturados, como ômega 3 e 6, e minerais como ferro, enxofre, magnésio, cobre, fósforo, potássio, manganês”, enumera Sandra da Silva Maria, nutricionista funcional, que ainda cita o teor protéico do alimento.

8. Espinafre

O espinafre é uma verdura rica em ômega 3, além de conter outros nutrientes essenciais, como ferro e vitaminas A e C. Adicionar espinafre a saladas, sopas, sucos ou refogados é uma maneira saudável de consumir esse nutriente e obter outros benefícios para a saúde.

9. Ovos enriquecidos

Alguns ovos são enriquecidos com ômega 3, sendo uma opção interessante para quem busca aumentar a ingestão desse nutriente. Verifique o rótulo e escolha ovos enriquecidos provenientes de galinhas alimentadas com ômega 3.

10. Anchovas