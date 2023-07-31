Confira 5 vegetais ricos em proteínas para consumir no dia a dia

Proteínas atuam em diversas funções no nosso organismo, desde a parte estrutural, na formação de tecidos como pele, cabelo e músculos, como na manutenção e regeneração. Ela também atua na regulação do metabolismo compondo anticorpos, enzimas e hormônios. Consumir proteínas é importante para elevar os níveis de alguns hormônios que reduzem o apetite.
Entre os alimentos mais ricos em proteínas estão carnes, peixes, leite e derivados, além de ovos, que são fontes de origem animal. Mas também é possível encontrar proteínas nos vegetais.
"Alimentos de origem vegetal contém menos proteínas do que fontes animais, mas, mesmo assim, conseguimos obter o que nosso organismo precisa por meio desses alimentos. Encontramos proteínas em cereais, como arroz, aveia, quinoa, amaranto e em leguminosas, como grão-de-bico, feijão, lentilha, ervilhas, soja e derivados", conta a nutricionista Caroline Ribeiro.
A profissional explica que fontes mais proteicas de origem animal contêm boa quantidade de fibras, variedade de micronutrientes e baixo teor de gorduras. "Importante saber que para reduzir quantidade de fitatos, anti-nutrientes que atrapalham a absorção de vitaminas, minerais e proteínas presentes em leguminosas, é preciso deixar o alimento de molho por, pelo menos, oito horas antes do cozimento", diz Caroline. Pessoas que não consomem carne de origem animal, devem procurar orientação de uma profissional para aprender a combinar esses alimentos para dispor melhor de nutrientes.
MASSA MUSCULAR
A baixa ingestão de proteínas pode causar flacidez, fadiga, perda de massa muscular, queda de cabelo excessiva, baixa imunidade e aumento de apetite.
A nutricionista conta que quem busca o ganho de massa muscular precisa de atenção na quantidade proteica ingerida por dia. "Isso porque a proteína nos fornece a quantidade adequada de aminoácidos, essenciais para garantir crescimento e desenvolvimento dos músculos. Além de ser superimportante para o reparo e regeneração desses tecidos. Pessoas que praticam atividade física precisam ingerir uma quantidade maior de proteínas para evitar o catabolismo muscular", diz Caroline Ribeiro.
O consumo de proteínas deve ser diário e em uma quantidade adequada para suprir as necessidades do nosso corpo. Para garantir a saúde, o recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) é que pessoas devem consumir diariamente entre 0,8 a 1 grama por quilo de peso de proteínas, isso quer dizer que se uma pessoa pesa 60kg, deve consumir pelo menos 60g de proteínas por dia.
"Esse deve ser considerado um valor mínimo da ingestão proteica necessária para o dia. E também é importante lembrar que essa não é a quantidade do alimento e sim a quantidade proteica presente nele", reforça a nutricionista.
5 VEGETAIS RICOS EM PROTEÍNAS
01
Feijão preto
Rico em ferro, o feijão é um alimento presente na refeição diária da maioria dos brasileiros. Combinado com o arroz, pode fornecer aminoácidos essenciais que nosso corpo precisa. É boa fonte de carboidratos e fibras, podendo atuar na prevenção e tratamento de diversas doenças e no controle do apetite.
02
Grão-de-bico
Um alimento muito versátil. Pode ser usado em diversas receitas, pois possui proteína de boa digestibilidade, fonte de fibras e de vários minerais, como magnésio e potássio, que melhoram a saúde do coração.
03
Ervilha
Oferece antioxidantes essenciais, vitamina K, C, vitaminas do complexo B e uma boa quantidade de fibras, ajudando na saúde intestinal. Em 100 gramas do alimento encontramos 24 gramas de proteínas.
04
Tofu
Derivado da soja, mais conhecido como ''queijo da soja'', o alimento possui sabor neutro e, por isso, é possível abusar dos temperos e formas de preparo. É um produto reduzido em calorias e fonte de minerais, como potássio, ferro, cálcio e magnésio. Além disso, as isoflavonas presentes na soja contribuem para melhorar sintomas da menopausa.
05
Lentilha
Pode ser usado para variar o consumo do feijão no dia a dia. Contem ácido fólico e alta concentração de ferro e, por isso, contribui tanto para a prevenção quanto para o tratamento da anemia. Por conter fibras solúveis pode auxiliar no controle da glicemia e do colesterol. Possui magnésio e aminoácido triptofano, que são importantes para manter o bom humor.