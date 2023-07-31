Confira 5 vegetais ricos em proteínas para consumir no dia a dia

Feijão: boa fonte de carboidratos e fibras, pode atuar na prevenção e tratamento de diversas doenças e controle do apetite Crédito: Shutterstock

Proteínas atuam em diversas funções no nosso organismo, desde a parte estrutural, na formação de tecidos como pele, cabelo e músculos, como na manutenção e regeneração. Ela também atua na regulação do metabolismo compondo anticorpos, enzimas e hormônios. Consumir proteínas é importante para elevar os níveis de alguns hormônios que reduzem o apetite.

Entre os alimentos mais ricos em proteínas estão carnes, peixes, leite e derivados, além de ovos, que são fontes de origem animal . Mas também é possível encontrar proteínas nos vegetais.

"Alimentos de origem vegetal contém menos proteínas do que fontes animais, mas, mesmo assim, conseguimos obter o que nosso organismo precisa por meio desses alimentos. Encontramos proteínas em cereais, como arroz, aveia, quinoa, amaranto e em leguminosas, como grão-de-bico, feijão, lentilha, ervilhas, soja e derivados", conta a nutricionista Caroline Ribeiro.

A profissional explica que fontes mais proteicas de origem animal contêm boa quantidade de fibras, variedade de micronutrientes e baixo teor de gorduras. "Importante saber que para reduzir quantidade de fitatos, anti-nutrientes que atrapalham a absorção de vitaminas, minerais e proteínas presentes em leguminosas, é preciso deixar o alimento de molho por, pelo menos, oito horas antes do cozimento", diz Caroline. Pessoas que não consomem carne de origem animal, devem procurar orientação de uma profissional para aprender a combinar esses alimentos para dispor melhor de nutrientes.

MASSA MUSCULAR

A baixa ingestão de proteínas pode causar flacidez, fadiga, perda de massa muscular, queda de cabelo excessiva, baixa imunidade e aumento de apetite.

A nutricionista conta que quem busca o ganho de massa muscular precisa de atenção na quantidade proteica ingerida por dia. "Isso porque a proteína nos fornece a quantidade adequada de aminoácidos, essenciais para garantir crescimento e desenvolvimento dos músculos. Além de ser superimportante para o reparo e regeneração desses tecidos. Pessoas que praticam atividade física precisam ingerir uma quantidade maior de proteínas para evitar o catabolismo muscular", diz Caroline Ribeiro.

O consumo de proteínas deve ser diário e em uma quantidade adequada para suprir as necessidades do nosso corpo. Para garantir a saúde, o recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) é que pessoas devem consumir diariamente entre 0,8 a 1 grama por quilo de peso de proteínas, isso quer dizer que se uma pessoa pesa 60kg, deve consumir pelo menos 60g de proteínas por dia.

"Esse deve ser considerado um valor mínimo da ingestão proteica necessária para o dia. E também é importante lembrar que essa não é a quantidade do alimento e sim a quantidade proteica presente nele", reforça a nutricionista.

5 VEGETAIS RICOS EM PROTEÍNAS