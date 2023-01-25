Veja 5 alimentos ricos em proteínas que podem substituir o ovo

Os ovos são considerados um dos alimentos mais nutritivos. Segundo um estudo publicado pela revista Lipids, o consumo de um a três ovos por dia, durante quatro semanas pode ser associado com um aumento significativo dos níveis de HDL (colesterol do bem) e redução dos níveis de LDL (colesterol ruim) também.
O alimento é fonte natural de proteína, que ajuda a reduzir a pressão arterial, otimizar a saúde óssea e aumentar a massa muscular. Mas comer ovo todos os dias deixa o cardápio repetitivo. Por isso, vale apostar em outros alimentos ricos em proteínas. "Um plano alimentar com uma proporção adequada de proteínas promove maior perda de peso, maior redução de gordura corporal e diminui a perda de massa magra", diz a nutricionista Catiene Chieppe.
A ingestão de proteínas é essencial para todo indivíduo. Tem atuação na manutenção e reparação muscular, é importante para equilibrar a taxa de síntese proteica do músculo, atua na modulação imunológica e é responsável pela formação de anticorpos que atuam na defesa corporal. "Além disso, atua na regulação do fio capilar e da pele, uma vez que a elasticidade e formação do folículo piloso dependem de proteínas, como o colágeno", explica a profissional.
"A proteína auxilia na redução da gordura corporal ao aumentar a saciedade e o gasto energético diário (inclusive em repouso), e também melhora a composição corporal preservando a massa muscular"
Vale lembrar que encontramos as proteínas nos alimentos de origem animal e vegetal. Ovos, carnes, queijos, soja, quinoa, tofu e feijão são alguns dos exemplos. Mas é preciso que o consumo seja controlado, já que o excesso de proteínas pode ser prejudicial, podendo sobrecarregar o fígado e os rins. "Para evitar essas complicações, é fundamental ter acompanhamento de um nutricionista para ter orientação da quantidade ideal de proteínas que se deve comer", diz Catiene Chieppe. A nutricionista listou 5 alimentos para fazer a substituição tendo como exemplo dois ovos de galinha.
5 ALIMENTOS PARA SUBSTITUIR O OVO
01
Filé de frango
Opte por 40 gramas de filé de frango. O frango é uma boa fonte de proteína magra com nutrientes essenciais como vitaminas A e do complexo B, C, D, E e K.
02
Grão-de-bico
Opte por 120 gramas de grão-de-bico. O alimento é rico em fibras e proteínas, atua na prevenção do diabetes e faz bem pra digestão. Além disso, ajuda a manter a sensação de saciedade e controla os níveis de açúcar no sangue.
03
Tofu
Opte por 200 grama de tofu. O tofu mexido é um substituto para o ovo mexido pra quem é vegano ou tem alergia ao alimento. É fonte de proteínas, magnésio e ferro. Também contém pequenas quantidades de vitamina k, tiamina, roboflavina, niacina, vitamina b6, ácido fólico, colina, fósforo e selênio.
04
Iogurte natural
Opte por 300ml de iogurte natural. Seja na forma desnatada ou integral, o iogurte é uma fonte de proteínas e outros nutrientes como cálcio, vitamina A, potássio, fósforo e vitamina B12. De preferência para as opções naturais, evitando os coloridos e adoçados que são ricos em estabilizantes e aditivos.
05
Patinho
Opte por 30 gramas de patinho. Além de ser uma carne de caráter magro, também é nutritivo.