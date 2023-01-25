Veja 5 alimentos ricos em proteínas que podem substituir o ovo

O tofu é fonte de proteínas, magnésio e ferro. O alimento pode substituir o ovo Crédito: Shutterstock

Os ovos são considerados um dos alimentos mais nutritivos. Segundo um estudo publicado pela revista Lipids, o consumo de um a três ovos por dia, durante quatro semanas pode ser associado com um aumento significativo dos níveis de HDL (colesterol do bem) e redução dos níveis de LDL (colesterol ruim) também.

O alimento é fonte natural de proteína, que ajuda a reduzir a pressão arterial, otimizar a saúde óssea e aumentar a massa muscular. Mas comer ovo todos os dias deixa o cardápio repetitivo. Por isso, vale apostar em outros alimentos ricos em proteínas. "Um plano alimentar com uma proporção adequada de proteínas promove maior perda de peso, maior redução de gordura corporal e diminui a perda de massa magra", diz a nutricionista Catiene Chieppe.

A ingestão de proteínas é essencial para todo indivíduo. Tem atuação na manutenção e reparação muscular, é importante para equilibrar a taxa de síntese proteica do músculo, atua na modulação imunológica e é responsável pela formação de anticorpos que atuam na defesa corporal. "Além disso, atua na regulação do fio capilar e da pele, uma vez que a elasticidade e formação do folículo piloso dependem de proteínas, como o colágeno", explica a profissional.

"A proteína auxilia na redução da gordura corporal ao aumentar a saciedade e o gasto energético diário (inclusive em repouso), e também melhora a composição corporal preservando a massa muscular"

Vale lembrar que encontramos as proteínas nos alimentos de origem animal e vegetal. Ovos, carnes, queijos, soja, quinoa, tofu e feijão são alguns dos exemplos. Mas é preciso que o consumo seja controlado, já que o excesso de proteínas pode ser prejudicial, podendo sobrecarregar o fígado e os rins. "Para evitar essas complicações, é fundamental ter acompanhamento de um nutricionista para ter orientação da quantidade ideal de proteínas que se deve comer", diz Catiene Chieppe. A nutricionista listou 5 alimentos para fazer a substituição tendo como exemplo dois ovos de galinha.

5 ALIMENTOS PARA SUBSTITUIR O OVO