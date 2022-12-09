Café da manhã proteico: 5 opções para começar o dia ganhando massa muscular

O patê de frango vai ajudar na diminuição da flacidez e crescimento muscular. Deve ser consumido com pão integral Crédito: Shutterstock

O café da manhã é considerado uma das refeições mais importantes, como indicado no Guia Alimentar para População Brasileira. E, para quem quer ganhar massa muscular, pode ser um grande aliado nessa conquista.

A médica Márcia Rocha diz que o café da manhã é a primeira refeição do dia em que o corpo sai do período de várias horas de jejum noturno precisando ser reabastecido de nutrientes e energia para um dia ativo e produtivo. "Mas vale ressaltar que todas as refeições ao longo do dia são importantes e vão ajudar na diminuição da flacidez e no ganho de massa muscular".

Um café da manhã proteico deve conter de uma a duas opções de proteína associado aos carboidratos complexos e gorduras do bem. "A regra básica em nutrição é a variedade dos alimentos, não devemos comer sempre o mesmo café da manhã", ressalta Márcia Rocha. Por isso, vale incluir no cardápio alimentos como ovos, queijos de todos os tipos, iogurtes, Whey Protein, proteína vegetal em pó, tofu e quinoa.

"O café da manhã proteico pode ser uma refeição boa para o ganho de massa muscular e a diminuição da flacidez, pois os aminoácidos que vem das proteínas vão ajudar a reconstruir as fibras musculares pós-exercícios físicos"

A médica diz que para ganho de massa muscular e diminuição da flacidez de quem malha no horário matutino, tomar o café da manhã é uma boa opção antes ou depois do treino. "Associar a estratégia do jejum intermitente em alguns dias também é uma opção que pode ser usada em alguns casos com o objetivo de prevenir doenças e diminuição do percentual de gordura", diz Márcia Rocha.

QUANTIDADE ADEQUADA

A nutricionista Catiene Chieppe conta que a qualidade dos alimentos na refeição é essencial para a saúde e o desempenho das atividades durante o dia. "Por isso, melhorar a qualidade do café da manhã tem consequências positivas para o estado nutricional e a saúde dos indivíduos". Leite, farelo de aveia, amêndoas, tofu, iogurte integral e ovos são alimentos ideais para um café da manhã proteico.

A profissional conta que um café da manhã com quantidade adequada de proteínas, que varia para cada pessoa, ajuda a controlar a fome no resto do dia. "Existem evidências de que dietas ricas em proteína promovem maior perda de peso, maior redução de gordura corporal e diminuem a perda de massa magra durante o emagrecimento se comparadas com dietas com menos proteínas e de mesmo valor energético", diz.

"O café da manhã é importante para garantir um bom desempenho muscular. A primeira refeição do dia colabora com uma carga de nutrientes que favorecem a manutenção e ganho de massa do corpo. O mais indicado é buscar orientação profissional, para balancear os alimentos de acordo com a sua necessidade"

O consumo frequente e em excesso de alimentos industrializados além de não favorecer o ganho de massa muscular, representa risco à saúde. A recomendação da nutricionista é, no dia a dia, optar por alimentos naturais, que trazem benefícios e possuem alto valor nutricional. " Pode aumentar a chance de desenvolver as doenças crônicas como o diabetes, a obesidade e a hipertensão ", diz Catiene Chieppe.

CAFÉ DA MANHÃ: 5 ALIMENTOS PARA GANHAR MASSA MUSCULAR