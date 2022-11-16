Gordura no fígado: conheça os sintomas e como tratar a doença

Um dos principais fatores de risco da doença é o sobrepeso Crédito: Shutterstock

O acúmulo de gordura no fígado é chamado de esteatose hepática. Estima-se que a doença, que acontece quando há o acumulo de gordura nos hepatócitos - células do fígado, atinja pelo menos 30% da população. A gastroenterologista e hepatologista Perla Oliveira Schulz Mamone, da Rede de Hospitais São Camilo de São Paulo, explica que a doença é definida como o acúmulo de gordura anormal no fígado. Ela pode apresentar-se desde um quadro leve, sem maiores repercussões ao órgão, até uma hepatite crônica ou cirrose hepática.

"A doença gordurosa hepática é uma condição muito frequente, atingindo cerca de 25 a 30% da população. Destes, cerca de 15 a 20% evoluirão para um quadro mais sério de inflamação do fígado, a esteato-hepatite, podendo assim chegar ao quadro de cirrose hepática e sofrer maior risco de desenvolvimento de câncer no fígado", explica a médica. Os principais fatores de risco são o sobrepeso ou a obesidade, os diabetes ou pré-diabetes e a presença de outros distúrbios metabólicos, como hipertensão arterial e dislipidemia (alteração dos níveis de colesterol).

Apesar de nem sempre apresentar sintomas, o cansaço e o desconforto abdominal podem sinalizar um fígado gorduroso. Perla Oliveira Schulz Mamone conta que a maioria dos pacientes são assintomáticos, mas podem apresentar alguns sintomas como a fadiga, o mal-estar e o desconforto abdominal. "Normalmente a doença é diagnosticada por acaso, durante a realização de exames por outros motivos, quando então se detecta a presença de esteatose na ultrassonografia ou o aumento das enzimas hepáticas nos exames de sangue".

A esteatose hepática pode evoluir com inflamação crônica no fígado, sendo um importante fator de risco para o desenvolvimento de cirrose hepática, com insuficiência gradual deste órgão e para o surgimento de câncer do fígado, às vezes inclusive com necessidade de transplante do fígado. "A doença gordurosa hepática aumenta o risco de doenças cardiovasculares, como o infarto do coração e o derrame cerebral, problemas renais e outros tipos de tumores associados à obesidade e distúrbios metabólicos", diz a médica.

AS CAUSAS

O gastroenterologista Bruno Brandão Pavan, da Unimed Vitória, conta que as principais causas são o consumo crônico de álcool, a hepatite crônica pelos vírus B ou C e alguns tipos de hepatopatias (medicamentosas ou autoimunes). "Mas atualmente estamos observando um grande aumento de esteatose hepática por problemas metabólicos como obesidade, diabetes, dislipidemia e hipertensão arterial. Para esse subtipo damos o nome de doença hepática gordurosa não alcoólica (DHGNA)".

O médico diz que é possível rastrear os pacientes mais suscetíveis através de consulta médica, alguns exames laboratoriais e um exame de imagem (geralmente ultrassonografia abdominal) e, dessa forma, orientar o tratamento.

"O atraso no diagnóstico pode significar uma doença em estágios mais avançados como, por exemplo, a cirrose, ou até mesmo outras complicações associadas como o câncer do fígado ou doenças ateroscleróticas (infarto ou derrame cerebral).

Já para o tratamento da DHGNA é fundamental uma mudança no estilo de vida, com realização de atividades físicas rotineiras, emagrecimento gradual de cerca de 10% do peso corporal, dieta acompanhada com nutricionista, além do controle do diabetes e dislipidemia.

CONFUSÃO MENTAL

A gastroenterologista Tabata Cristina Alterats, do São Cristóvão Saúde, diz que, em geral, os pacientes notam os sintomas das causas e não algo especifico do fígado. "Um exemplo é o aumento da sede nos pacientes com diabetes, ou aumento da circunferência abdominal em pacientes com síndrome metabólica. Ainda no diabetes temos a acantose nigricans, que são manchas negras em locais de dobra do corpo".

A médica explica que em casos graves, pode ocorrer acúmulo de líquido no abdômen, hemorragias e confusão mental. "Quando temos a hepatopatia crônica, ou seja, a fase final da esteatose onde a fibrose hepática já está instalada no fígado temos essas complicações. O líquido é chamado de ascite e se dá devido a filtração errada do fígado doente levando a acumulo desse líquido em todo abdômen", conta Tabata Cristina Alterats.

Hemorragias podem ocorrer principalmente pela boca, chamada hemorragia digestiva alta , que é causada em geral pela ruptura de varizes de esôfago ou gástricas. "Estas acontecem devido o aumento da pressão de uma veia que sai do fígado chamada 'sistema portal' e leva ao aumento do calibre de todas as veias que saem dele, inclusive do esôfago e do estômago, podendo aumentar pressão e romper essas veias, levando a hemorragia", explica a gastroenterologista.

A hepatologista Perla Oliveira Schulz Mamone também ressalta que a doença gordurosa hepática pode evoluir, em casos mais graves, para a cirrose hepática (resultado final de anos de inflamação no fígado) e suas complicações, como confusão mental, sonolência, agitação e até o coma.

TRATAMENTO

Os especialistas ressaltam que não existe um remédio que tire a gordura do fígado. E o tratamento deve ser feito de forma individual. "O tratamento inicial mais efetivo é o não farmacológico, que visa a modificação do estilo de vida do indivíduo, com mudança dos hábitos alimentares, evitando o excesso de alimentos industrializados, ricos em gordura e carboidratos e a prática de exercícios físicos, ao menos 150 minutos por semana, priorizando as atividades aeróbicas", diz a hepatologista Perla Oliveira Schulz Mamone.