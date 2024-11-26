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5 receitas com bacalhau para o almoço

Aprenda a preparar pratos fáceis e irresistíveis com esse peixe para variar o cardápio
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 26 de Novembro de 2024 às 13:44

Bacalhau assado com batata (Imagem: Food Fantasy | Shutterstock)
Bacalhau assado com batata Crédito: Food Fantasy | Shutterstock
O bacalhau é um ingrediente tradicional na culinária portuguesa e em diversas outras ao redor do mundo, sendo especialmente apreciado em datas comemorativas e ocasiões especiais.
Com seu sabor marcante e versatilidade, ele pode ser preparado de inúmeras maneiras, oferecendo pratos saborosos e até mais sofisticados. Se você está em busca de ideias para um almoço delicioso e autêntico, confira cinco receitas irresistíveis com bacalhau!

Bacalhau assado com batata

Ingredientes:

  • 2 postas de bacalhau dessalgadas
  • 10 batatas bolinhas
  • 2 dentes de alho picados
  • Sal, tomilho, pimenta-do-reino moída e azeite a gosto

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Modo de preparo:

Em uma assadeira, coloque as postas de bacalhau e as batatas em volta. Tempere com azeite, alho, sal, pimenta-do-reino e tomilho. Cubra com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 20 minutos. Retire o papel-alumínio e asse até dourar. Sirva em seguida.

Omelete assada com bacalhau

Ingredientes:

  • 350 g de bacalhau dessalgado, cozido e desfiado
  • 3 ovos
  • Azeitonas pretas sem caroço, cheiro-verde picado, pimenta-do-reino moída, queijo parmesão ralado e azeite a gosto

Modo de preparo:

Em um recipiente, coloque o bacalhau, as azeitonas, o cheiro-verde, a pimenta-do-reino e o azeite e misture. Reserve. Separe as claras e as gemas dos ovos. Disponha as claras em uma batedeira e bata até obter o ponto de neve. Adicione as gemas e o queijo ralado e bata para incorporar. Unte uma travessa com azeite e despeje metade da mistura de ovos. Cubra com o bacalhau e finalize com o restante dos ovos. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 30 minutos. Sirva em seguida.

Macarrão com bacalhau e couve-flor

Ingredientes:

  • 250 g de macarrão tipo penne
  • 200 g de bacalhau dessalgado e desfiado
  • Floretes de 1/2 couve-flor
  • 150 g de tomates-cerejas cortados ao meio
  • 3 colheres de sopa de azeite
  • 1 dente de alho descascado e picado
  • 200 ml de creme de leite
  • 50 g de queijo parmesão ralado
  • Sal, pimenta-do-reino moída e cebolinha picada a gosto
  • Água para cozinhar

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione uma colher de sopa de sal e o macarrão. Cozinhe até ficar al dente . Desligue o fogo, escorra a água e reserve. Em outra panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Junte o alho e doure. Acrescente o bacalhau e os floretes de couve-flor e refogue até dourarem levemente. Coloque o creme de leite, o queijo e o macarrão e mexa para incorporar. Por último, coloque os tomates-cereja e tempere com sal e pimenta-do-reino. Finalize com a cebolinha e sirva em seguida.
Arroz com bacalhau e pimentão vermelho (Imagem: Natalia Mylova | Shutterstock)
Arroz com bacalhau e pimentão vermelho Crédito: Natalia Mylova | Shutterstock

Arroz com bacalhau e pimentão vermelho

Ingredientes:

  • 300 g de bacalhau dessalgado e desfiado
  • 2 xícaras de chá de arroz
  • 1 pimentão vermelho cortado em tiras
  • 1 cebola picada
  • 3 dentes de alho picados
  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva
  • 4 xícaras de chá de caldo de legumes
  • 1 colher de chá de páprica doce
  • 1 folha de louro
  • Salsinha picada, pimenta-do-reino e sal a gosto

Modo de preparo:

Em uma panela grande, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola até ficar translúcida. Adicione o alho e refogue até dourar levemente. Acrescente o pimentão vermelho e a páprica, refogando por 3 minutos. Junte o bacalhau desfiado à panela e misture bem, deixando cozinhar por cerca de 5 minutos. Adicione o arroz à panela e misture com o refogado. Coloque a folha de louro e despeje o caldo de legumes quente. Ajuste o sal (lembre-se que o bacalhau já é salgado) e adicione pimenta-do-reino. Cozinhe até o arroz absorver o líquido, cerca de 15-20 minutos. Quando o arroz estiver quase cozido, tampe a panela e deixe descansar por 5 minutos antes de servir.

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Batata recheada com bacalhau

Ingredientes:

  • 2 batatas
  • 150 g de requeijão cremoso
  • 100 g de bacalhau dessalgado, cozido e desfiado
  • 50 g de queijo parmesão ralado
  • Sal e azeite a gosto
  • Água para cozinhar

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque as batatas, cubra com água, coloque sal e leve ao fogo médio para cozinhar até ficarem macias. Desligue o fogo, escorra a água e espere esfriar. Após, com o auxílio de uma faca, corte a tampa da parte de baixo de cada uma para que elas fiquem em pé.
Depois, corte o topo e retire o miolo. Em um recipiente, misture o miolo da batata com o bacalhau e o requeijão. Em seguida, recheie as batatas. Disponha as batatas em uma assadeira untada com azeite e polvilhe com o queijo ralado. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 15 minutos. Sirva em seguida.

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