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Recheios variados

5 receitas de panqueca para o almoço

Veja como preparar versões deliciosas e práticas desse prato
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 20 de Novembro de 2024 às 13:45

Panqueca de frango com molho branco (Imagem: Mauricio Sanches do Prado | Shutterstock)
Panqueca de frango com molho branco Crédito: Mauricio Sanches do Prado | Shutterstock
As panquecas, com sua textura macia e sabor reconfortante, conquistam paladares ao redor do mundo. Sua versatilidade é uma das maiores virtudes, pois podem ser combinadas com uma infinidade de ingredientes.
Além disso, sua preparação é tão simples quanto gratificante, tornando-as uma escolha ideal para um almoço rápido e delicioso. Abaixo, veja como preparar algumas opções!

Panqueca de frango com molho branco

Ingredientes:

Massa
  • 2 xícaras de chá de farinha de trigo
  • 2 ovos
  • 2 xícaras de chá de leite
  • Azeite para untar
Molho
  • 240 ml de leite
  • 1 1/2 colher de sopa de amido de milho
  • 200 ml de creme de leite
  • Orégano e sal a gosto

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Aprenda três receitas de panqueca simples e irresistíveis

Recheio
  • 1 peito de frango cozido e desfiado
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • 1 cebola descascada e picada
  • 1 dente de alho descascado e amassado
  • 1 colher de sopa de cebolinha picada
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Queijo parmesão ralado para servir

Modo de preparo:

Massa
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma massa homogênea. Após, unte uma frigideira redonda com azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Despeje um pouco da massa no centro da panela e espalhe até cobrir todo o fundo. Espere fritar e vire para dourar o outro lado. Repita o processo com toda a massa e reserve.
Molho
Em uma panela, coloque o amido de milho e o leite e misture até dissolver completamente. Adicione o orégano e leve ao fogo médio até engrossar, mexendo sempre. Desligue o fogo e tempere com sal. Junte o creme de leite e misture. Reserve.
Recheio
Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente o frango desfiado e refogue até dourar. Tempere com cebolinha, sal e pimenta-do-reino. Reserve.
Montagem
Recheie as panquecas com o frango e enrole. Disponha-as em uma forma untada com azeite e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 10 minutos. Retire do forno, cubra com o molho branco e salpique com queijo ralado. Sirva em seguida.

Panqueca de ricota com espinafre

Ingredientes:

Massa
  • 2 xícaras de chá de farinha de trigo
  • 240 ml deleite integral
  • 1 colher de sopa deamido de milho
  • 2 ovos
  • 1 colher de café desal
  • 1 colher de sopa deóleo
  • 1 colher de sopa de queijo parmesão ralado
  • Azeite para untar
Recheio
  • 250 g dericota
  • Folhas de 1 maço de espinafre
  • 1 colher de café de noz-moscada em pó
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Água

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Veja receitas de panqueca sem glúten para o café da manhã

Modo de preparo:

Massa
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma massa homogênea. Após, unte uma frigideira redonda com azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Despeje um pouco da massa no centro da panela e espalhe até cobrir todo o fundo. Espere fritar e vire para dourar o outro lado. Repita o processo com toda a massa e reserve.
Recheio
Em um recipiente, coloque a ricota e tempere com sal, noz-moscada e pimenta-do-reino. Em uma panela, coloque o espinafre, cubra com água, coloque sal e leve ao fogo médio para cozinhar por 5 minutos. Após, desligue o fogo, escorra a água e, com o auxílio de uma faca, pique as folhas. Acrescente à ricota e misture.
Montagem
Recheie as panquecas com a ricota e o espinafre e enrole. Coloque-as em uma forma untada com azeite e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 10 minutos. Sirva em seguida.

Panqueca de atum

Ingredientes:

Massa
  • 2 xícaras de chá de farinha de trigo
  • 1 ovo
  • 250 ml de leite
  • 1 colher de sopa de manteiga
  • 1 colher de sopa de fermento químico em pó
  • Sal a gosto
  • Azeite para untar
Recheio
  • 2 ovos cozidos
  • 1/2 xícara de chá de maionese
  • 250 g de atum sólido ao natural
  • 1 colher de sopa de mostarda
  • 1 colher de sopa de picles picado
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Montagem
  • 2 xícaras de chá de molho de tomate
  • Queijo parmesão ralado a gosto

Modo de preparo:

Massa
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes da massa, exceto o fermento químico, e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione o fermento e bata novamente para incorporar. Após, unte uma frigideira redonda com azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Despeje um pouco da massa no centro da panela e espalhe até cobrir todo o fundo. Espere fritar e vire para dourar o outro lado. Repita o processo com toda a massa e reserve.
Recheio e montagem
Em um recipiente, coloque todos os ingredientes do recheio e misture até obter uma consistência homogênea. Depois, recheie as panquecas com a mistura e coloque-as em uma assadeira untada com azeite. Cubra com o molho de tomate e polvilhe com o queijo ralado. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 10 minutos. Sirva em seguida.
Panqueca de carne moída (Imagem: WS-Studio | Shutterstock)
Panqueca de carne moída Crédito: WS-Studio | Shutterstock

Panqueca de carne moída

Ingredientes:

Massa
  • 1 1/2 xícara de chá de leite
  • 1 colher de sopa de margarina
  • 2 ovos
  • 1 1/2 xícara de chá de farinha de trigo
  • 1 colher de chá de fermento químico em pó
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Recheio
  • 1 cebola descascada e picada
  • 500 g de carne moída
  • 200 ml de molho de tomate
  • Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Queijo parmesão ralado para polvilhar

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Como fazer panqueca de mandioca com camarão e creme de ricota

Modo de preparo:

Massa
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes da massa, exceto o fermento químico, e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione o fermento e bata novamente para incorporar. Após, unte uma frigideira redonda com azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Despeje um pouco da massa no centro da panela e espalhe até cobrir todo o fundo. Espere fritar e vire para dourar o outro lado. Repita o processo com toda a massa e reserve.
Recheio
Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Junte a carne e frite por 10 minutos. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Desligue o fogo, recheie as panquecas com a carne e coloque-as em uma assadeira untada com azeite. Cubra com o molho de tomate e polvilhe com o queijo ralado. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 10 minutos. Sirva em seguida.

Panqueca de presunto e queijo

Ingredientes:

Massa
  • 250 ml de leite
  • 1 colher de sopa de margarina
  • 1 ovo
  • 1 xícara de chá de farinha de trigo
  • 1 colher de chá de fermento químico em pó
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Azeite para untar
Recheio
  • 100 g de queijo muçarela fatiado
  • 100 g de presunto fatiado
  • Orégano a gosto
Montagem
  • 2 xícaras de chá de molho de tomate
  • Queijo parmesão ralado a gosto

Modo de preparo

Massa
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes da massa, exceto o fermento químico, e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione o fermento e bata novamente para incorporar. Após, unte uma frigideira redonda com azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Despeje um pouco da massa no centro da panela e espalhe até cobrir todo o fundo. Espere fritar e vire para dourar o outro lado. Repita o processo com toda a massa e reserve.
Recheio
Recheie as panquecas com o queijo e o presunto e polvilhe com orégano. Enrole e disponha-as em um refratário untado com azeite. Cubra com o molho de tomate e polvilhe com o queijo. Leve ao forno preaquecido em temperatura média para gratinar. Sirva em seguida.

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