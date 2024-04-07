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Saudável

Veja receitas de panqueca sem glúten para o café da manhã

Banana e aveia ou coco e limão? Escolha entre as opções sugeridas pelo HZ para incrementar a primeira refeição do dia
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 07 de Abril de 2024 às 06:00

Imagem Edicase Brasil
Panqueca de banana e aveia (Imagem: Ustynchenko Iryna | Shutterstock) Crédito:
Com a crescente conscientização sobre os potenciais impactos negativos do glúten na saúde de quem possui alguma reação ao consumo, muitas pessoas estão buscando alternativas livres dessa proteína encontrada em diversos alimentos. Os problemas relacionados a ela podem variar desde desconforto gastrointestinal até sintomas mais graves e debilitantes.
Por isso, confira 4 receitas deliciosas de panquecas sem glúten para inserir no cardápio!

PANQUECA DE BANANA E AVEIA

Ingredientes:

  • 1 banana madura
  • 1/2 xícara de chá de aveia em flocos (certifique-se de usar aveia sem glúten)
  • 1 ovo
  • 1/2 colher de chá de fermento em pó
  • 1 colher de sopa de mel
  • 1 pitada de canela

Modo de preparo:

Em uma tigela, amasse a banana até obter uma mistura homogênea. Adicione a aveia, o ovo, o fermento em pó, o mel e a canela. Misture bem e reserve. Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo médio, despeje um pouco da massa no centro e espalhe até cobrir todo o fundo. Cozinhe por cerca de 2 minutos de cada lado ou até que a panqueca esteja dourada. Repita o processo com toda a massa. Sirva em seguida.

PANQUECA DE QUINOA

Ingredientes:

  • 1 xícara de chá de farinha de quinoa
  • 2 ovos
  • 1 xícara de chá de leite de amêndoa
  • 1 colher de chá de fermento em pó
  • 1 pitada de sal

Modo de preparo:

Em uma tigela, misture todos os ingredientes até obter uma mistura homogênea. Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo médio. Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo médio, despeje um pouco da massa no centro e espalhe até cobrir todo o fundo. Cozinhe por aproximadamente 2 minutos de cada lado. Repita o processo com toda a massa. Sirva em seguida..
Imagem Edicase Brasil
Panqueca de espinafre  Crédito: Tanee | Shutterstock

PANQUECA DE ESPINAFRE

Ingredientes:

  • 1 xícara de chá de espinafre fresco picado
  • 2 ovos
  • 2 colheres de sopa de farinha de amêndoa
  • 1 colher de chá de fermento em pó
  • Suco de 1 limão
  • Sal e pimenta-do-reino a gosto

Modo de preparo:

Em uma liquidificador, bata o espinafre e os ovos até obter uma consistência homogênea. Transfira para um recipiente e acrescente a farinha de amêndoa, o fermento em pó, o suco do limão, o sal e a pimenta-do-reino, mexendo até incorporar todos os ingredientes. Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo médio, despeje um pouco da massa no centro e espalhe até cobrir todo o fundo. Cozinhe por cerca de 2 minutos de cada lado ou até que a panqueca esteja dourada. Repita o processo com toda a massa. Sirva em seguida.

PANQUECA DE COCO E LIMÃO

Ingredientes:

  • 1 xícara de chá de farinha de coco
  • 2 ovos
  • 1/2 xícara de chá de leite de coco
  • Raspa e suco de 1 limão
  • 1 colher de chá de fermento em pó
  • Açúcar a gosto

Modo de preparo:

Em uma tigela, coloque todos os ingredientes e mexa até obter uma mistura homogênea. Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo médio, despeje um pouco da massa no centro e espalhe até cobrir todo o fundo.
Cozinhe por cerca de dois minutos de cada lado ou até que a panqueca esteja dourada. Repita o processo com toda a massa. Sirva em seguida.
Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

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