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Já comeu bolinho de chuva assado? Veja receita fácil e rápida

Versão da guloseima sugerida pelo HZ fica pronta em até 30 minutos e pode ser preparada em forminhas de papel
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 23 de Março de 2024 às 06:00

Bolinho de chuva assado
Bolinho de chuva assado é uma dica para o fim de semana Crédito: Nestlé/Divulgação
Bolinho de chuva é uma receita perfeita para o lanche. Mas a guloseima frita, envolvida ainda quente por uma mistura de açúcar e canela, também tem sua versão assada. 
Interessou? Então acompanhe a seguir o passo a passo, simples e rápido, do bolinho de chuva assado. Nossa receita rende em média cinco unidades, que podem ser acomodadas em forminhas de papel. 

BOLINHO DE CHUVA ASSADO

Ingredientes: 

  • 1 xícara (chá) de farinha de trigo
  • 3 colheres (sopa) de açúcar demerara
  • Meia colher (sopa) de fermento em pó
  • 1 ovo
  • 4 colheres (sopa) de leite integral
  • Canela em pó para polvilhar

Modo de preparo: 

  1. Em um recipiente, coloque todos os ingredientes e misture bem.
  2. Porcione em forminhas para doces e leve para assar em forno baixo (180°C), preaquecido, por cerca de 15 minutos, ou até ficarem dourados.
  3. Polvilhe canela em pó e sirva.
Rendimento: 5 porções
Tempo de preparo: 30 minutos
Nível: fácil
Fonte: Nestlé. 

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