Já comeu bolinho de chuva assado? Veja receita fácil e rápida

Bolinho de chuva é uma receita perfeita para o lanche. Mas a guloseima frita, envolvida ainda quente por uma mistura de açúcar e canela, também tem sua versão assada.
Interessou? Então acompanhe a seguir o passo a passo, simples e rápido, do bolinho de chuva assado. Nossa receita rende em média cinco unidades, que podem ser acomodadas em forminhas de papel.
BOLINHO DE CHUVA ASSADO
Ingredientes:
- 1 xícara (chá) de farinha de trigo
- 3 colheres (sopa) de açúcar demerara
- Meia colher (sopa) de fermento em pó
- 1 ovo
- 4 colheres (sopa) de leite integral
- Canela em pó para polvilhar
Modo de preparo:
- Em um recipiente, coloque todos os ingredientes e misture bem.
- Porcione em forminhas para doces e leve para assar em forno baixo (180°C), preaquecido, por cerca de 15 minutos, ou até ficarem dourados.
- Polvilhe canela em pó e sirva.
Rendimento: 5 porções
Tempo de preparo: 30 minutos
Nível: fácil
Fonte: Nestlé.
Tempo de preparo: 30 minutos
Nível: fácil
Fonte: Nestlé.