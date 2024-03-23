Já comeu bolinho de chuva assado? Veja receita fácil e rápida

Bolinho de chuva assado é uma dica para o fim de semana Crédito: Nestlé/Divulgação

Bolinho de chuva é uma receita perfeita para o lanche. Mas a guloseima frita, envolvida ainda quente por uma mistura de açúcar e canela, também tem sua versão assada.

Interessou? Então acompanhe a seguir o passo a passo, simples e rápido, do bolinho de chuva assado. Nossa receita rende em média cinco unidades, que podem ser acomodadas em forminhas de papel.

BOLINHO DE CHUVA ASSADO

Ingredientes:

1 xícara (chá) de farinha de trigo

3 colheres (sopa) de açúcar demerara



Meia colher (sopa) de fermento em pó



1 ovo



4 colheres (sopa) de leite integral



Canela em pó para polvilhar

Modo de preparo:

Em um recipiente, coloque todos os ingredientes e misture bem. Porcione em forminhas para doces e leve para assar em forno baixo (180°C), preaquecido, por cerca de 15 minutos, ou até ficarem dourados.

Polvilhe canela em pó e sirva.

