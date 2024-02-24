Tortinha de leite condensado é fácil de fazer e fica uma delícia

Vai uma tortinha de leite condensado aí? Se você se considera uma formiguinha quando o assunto é doce, não vai resistir a essa guloseima.
HZ mostra a seguir o passo a passo da receita, que é superfácil de fazer e contém apenas quatro ingredientes.
O resultado é uma guloseima irresistível, que dá água na boca. Então, bora fazer?
TORTINHA DE LEITE CONDENSADO
Ingredientes:
Massa:
- 120g de farinha de trigo (1 xícara de chá)
- 60g (4 colheres de sopa) de manteiga sem sal
- 1 gema
- 1 caixinha de leite condensado (395g)
Modo de preparo:
- Coloque o trigo e a manteiga sem sal em uma tigela. Em seguida, mistura usando as pontas dos dedos e faça uma farofa.
- Adicione a gema e junte tudo, formando uma massa uniforme.
- Abra essa massa em forminhas de empadinhas e leve-as ao congelador por 20 minutos.
- Retire as empadinhas da geladeira e preencha-as com leite condensado, deixando um pouco de massa acima do recheio.
- Leve-as ao forno preaquecido a 180ºC por 20 minutos ou até que a superfície do recheio e a massa estejam douradinhos.
Rendimento: 4 porções
Tempo de preparo: 20 minutos + 20 minutos de forno, em média
Nível: fácil
Fonte: Piracanjuba.