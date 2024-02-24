Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Guloseima

Tortinha de leite condensado é fácil de fazer e fica uma delícia

Receita de doce contém apenas quatro ingredientes, leva 40 minutos para ficar pronta e rende em média quatro porções
Evelize Calmon

Publicado em 24 de Fevereiro de 2024 às 07:00

Tortinha de leite condensado
Prepare as tortinhas de leite condensado em formas de empada Crédito: Piracanjuba/Divulgação
Vai uma tortinha de leite condensado aí? Se você se considera uma formiguinha quando o assunto é doce, não vai resistir a essa guloseima.
HZ mostra a seguir o passo a passo da receita, que é superfácil de fazer e contém apenas quatro ingredientes. 
O resultado é uma guloseima irresistível, que dá água na boca. Então, bora fazer? 

TORTINHA DE LEITE CONDENSADO

Ingredientes:

Massa:
  • 120g de farinha de trigo (1 xícara de chá)
  • 60g (4 colheres de sopa) de manteiga sem sal
  • 1 gema
Recheio:
  • 1 caixinha de leite condensado (395g)

Modo de preparo: 

  1. Coloque o trigo e a manteiga sem sal em uma tigela. Em seguida, mistura usando as pontas dos dedos e faça uma farofa.
  2. Adicione a gema e junte tudo, formando uma massa uniforme.
  3. Abra essa massa em forminhas de empadinhas e leve-as ao congelador por 20 minutos.
  4. Retire as empadinhas da geladeira e preencha-as com leite condensado, deixando um pouco de massa acima do recheio.
  5. Leve-as ao forno preaquecido a 180ºC por 20 minutos ou até que a superfície do recheio e a massa estejam douradinhos.
Rendimento: 4 porções
Tempo de preparo: 20 minutos + 20 minutos de forno, em média
Nível: fácil
Fonte: Piracanjuba. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.

Veja Também

Bolinho de chuva de fubá com goiabada é opção para o fim de semana

Paçoca gelada: confira receita de pavê para o fim de semana

Pudim de leite em pó: receita é simples e fica uma delícia

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Gastronomia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Macucos é a principal atração do Festival Agita no dia 19 de abril, no shopping Mestre Álvaro.
Festival às margens da lagoa Juparanã, em Linhares, terá shows de Macucos e Casaca
Imagem de destaque
Meningite: conheça os principais sinais da doença em crianças
Show da banda Guns N'Roses, em Cariacica, arrastou milhares de fãs
Guns N' Roses posta vídeo em Cariacica e agradece pela parceria do público capixaba

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados