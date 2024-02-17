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Como fazer

Bolinho de chuva de fubá com goiabada é opção para o fim de semana

Receita de doce combina com o tempinho chuvoso e fica ainda melhor se ele for para a mesa acompanhado de um café fresquinho
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 17 de Fevereiro de 2024 às 07:00

Bolinho de chuva de fubá com goiabada é opção para o fim de semana
Receita de bolinho de chuva de fubá com goiabada rende em média 30 unidades Crédito: União/Divulgação
Pense em uma receita que combina com tempo chuvoso e fica ainda melhor se for para a mesa acompanhada de um café fresquinho, passado na hora? Se você respondeu bolinho de chuva, acertou em cheio! 
E pensando nisso, o HZ escolheu como dica para o seu fim de semana uma receita diferente de bolinho de chuva, ao estilo Romeu e Julieta, grande clássico da doçaria brasileira.
Então, bora acompanhar o passo a passo desse delicioso bolinho de chuva de fubá com goiabada

BOLINHO DE CHUVA DE FUBÁ COM GOIABADA

Ingredientes:

  • 1 xícara (chá) leite ‎(200ml)
  • 4 colheres (sopa) óleo ‎(60ml)
  • 2 unidades ovo (120g)
  • 1/2 xícara (chá) de açúcar demerara (95g)
  • 1 e 1/2 xícara (chá) de farinha de trigo ‎ (165g)
  • 1 xícara (chá) de fubá‎ (130g)
  • 1 colher (sopa) de fermento em pó ‎ (10g)
  • 100g de goiabada cortada em cubos pequenos
  • Óleo para fritar
  • Açúcar refinado para polvilhar
  • Canela em pó para polvilhar

Modo de preparo:

  1. Em uma tigela, misture o leite, o óleo, os ovos e o açúcar demerara até dissolver bem o açúcar.
  2. Adicione a farinha de trigo, o fubá e o fermento. Misture bem e reserve.
  3. Em uma tigela pequena, misture o açúcar refinado com a canela e reserve.
  4. Em uma panela pequena e alta, aqueça em fogo médio o óleo e, com uma colher, passe um pedaço de goiabada na massa e pingue no óleo quente com cuidado.
  5. Frite os bolinhos até dourarem de todos os lados.
  6. Escorra sobre papel absorvente e passe cada bolinho ainda quente na mistura de açúcar com canela reservada. Sirva em seguida.
Rendimento: 30 porções
Tempo de preparo: 30 minutos, em média
Nível: médio
Fonte: União. 
Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

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