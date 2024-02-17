Bolinho de chuva de fubá com goiabada é opção para o fim de semana

Pense em uma receita que combina com tempo chuvoso e fica ainda melhor se for para a mesa acompanhada de um café fresquinho, passado na hora? Se você respondeu bolinho de chuva, acertou em cheio!
E pensando nisso, o HZ escolheu como dica para o seu fim de semana uma receita diferente de bolinho de chuva, ao estilo Romeu e Julieta, grande clássico da doçaria brasileira.
Então, bora acompanhar o passo a passo desse delicioso bolinho de chuva de fubá com goiabada?
BOLINHO DE CHUVA DE FUBÁ COM GOIABADA
Ingredientes:
- 1 xícara (chá) leite (200ml)
- 4 colheres (sopa) óleo (60ml)
- 2 unidades ovo (120g)
- 1/2 xícara (chá) de açúcar demerara (95g)
- 1 e 1/2 xícara (chá) de farinha de trigo (165g)
- 1 xícara (chá) de fubá (130g)
- 1 colher (sopa) de fermento em pó (10g)
- 100g de goiabada cortada em cubos pequenos
- Óleo para fritar
- Açúcar refinado para polvilhar
- Canela em pó para polvilhar
Modo de preparo:
- Em uma tigela, misture o leite, o óleo, os ovos e o açúcar demerara até dissolver bem o açúcar.
- Adicione a farinha de trigo, o fubá e o fermento. Misture bem e reserve.
- Em uma tigela pequena, misture o açúcar refinado com a canela e reserve.
- Em uma panela pequena e alta, aqueça em fogo médio o óleo e, com uma colher, passe um pedaço de goiabada na massa e pingue no óleo quente com cuidado.
- Frite os bolinhos até dourarem de todos os lados.
- Escorra sobre papel absorvente e passe cada bolinho ainda quente na mistura de açúcar com canela reservada. Sirva em seguida.
Rendimento: 30 porções
Tempo de preparo: 30 minutos, em média
Nível: médio
Fonte: União.
Tempo de preparo: 30 minutos, em média
Nível: médio
Fonte: União.
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