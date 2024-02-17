Bolinho de chuva de fubá com goiabada é opção para o fim de semana

Receita de bolinho de chuva de fubá com goiabada rende em média 30 unidades Crédito: União/Divulgação

Pense em uma receita que combina com tempo chuvoso e fica ainda melhor se for para a mesa acompanhada de um café fresquinho, passado na hora? Se você respondeu bolinho de chuva, acertou em cheio!

E pensando nisso, o HZ escolheu como dica para o seu fim de semana uma receita diferente de bolinho de chuva, ao estilo Romeu e Julieta, grande clássico da doçaria brasileira.

Então, bora acompanhar o passo a passo desse delicioso bolinho de chuva de fubá com goiabada?

BOLINHO DE CHUVA DE FUBÁ COM GOIABADA

Ingredientes:

1 xícara (chá) leite ‎(200ml)

4 colheres (sopa) óleo ‎(60ml)



2 unidades ovo (120g)



1/2 xícara (chá) de açúcar demerara (95g)



1 e 1/2 xícara (chá) de farinha de trigo ‎ (165g)



1 xícara (chá) de fubá‎ (130g)



1 colher (sopa) de fermento em pó ‎ (10g)



100g de goiabada cortada em cubos pequenos



Óleo para fritar



Açúcar refinado para polvilhar



Canela em pó para polvilhar



Modo de preparo:

Em uma tigela, misture o leite, o óleo, os ovos e o açúcar demerara até dissolver bem o açúcar. Adicione a farinha de trigo, o fubá e o fermento. Misture bem e reserve.

Em uma tigela pequena, misture o açúcar refinado com a canela e reserve.

Em uma panela pequena e alta, aqueça em fogo médio o óleo e, com uma colher, passe um pedaço de goiabada na massa e pingue no óleo quente com cuidado.

Frite os bolinhos até dourarem de todos os lados. Escorra sobre papel absorvente e passe cada bolinho ainda quente na mistura de açúcar com canela reservada. Sirva em seguida.

Rendimento: 30 porções

Tempo de preparo: 30 minutos, em média

Nível: médio

Fonte: União.

