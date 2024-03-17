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Veja 4 receitas de sobremesas para fazer em poucos minutos

De creme de chocolate a arroz-doce com morango, aprenda a preparar opções rápidas para matar a vontade de comer doce
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 17 de Março de 2024 às 06:00

Imagem Edicase Brasil
Creme de chocolate  Crédito: Africa Studio | Shutterstock
Sobremesas fáceis são uma excelente opção para saciar a vontade de comer doce sem perder muito tempo na cozinha. Além disso, elas podem ser preparadas com ingredientes simples, como frutas, chocolate e gelatina.
Pensando nisso, selecionamos quatro receitas irresistíveis para você aproveitar no dia a dia. Confira!

CREME DE CHOCOLATE

Ingredientes:

  • 395 g de leite condensado
  • 400 g de creme de leite
  • 10 g de gelatina em pó sem sabor
  • 4 colheres de sopa de água gelada
  • 4 colheres de sopa de chocolate em pó
  • 200 ml de iogurte natural
  • Ramos de hortelã para decorar

Modo de preparo:

Em um recipiente, coloque a gelatina e a água e misture até dissolver e reserve. Em um liquidificador, coloque o leite condensado, o creme de leite, a gelatina reservada, o chocolate em pó e o iogurte e bata por 2 minutos. Distribua a mistura em recipientes individuais e leve à geladeira até o creme ficar consistente. Após, decore com os ramos de hortelã e sirva em seguida.

DOCE DE ABACAXI

Ingredientes:

  • 1 abacaxi sem miolo e cortado em cubos 
  • 50 g de gelatina sabor abacaxi
  • 200 g de creme de leite sem soro
  • 1/2 l de água
  • 1/2 xícara de chá de açúcar
  • Rodelas de abacaxi para decorar

Modo de preparo:

Em um recipiente, coloque a gelatina e dissolva-a conforme as instruções da embalagem. Reserve. Em uma panela, coloque a água, o abacaxi e o açúcar e leve ao fogo médio para cozinhar por 20 minutos. Em seguida, desligue o fogo, acrescente a gelatina reservada, misture bem e deixe esfriar um pouco. Acrescente o creme de leite, mexa e distribua em recipientes individuais. Leve à geladeira por 3 horas. Desenforme, decore com as rodelas de abacaxi e sirva em seguida.
Imagem Edicase Brasil
Arroz-doce com calda de morango  Crédito: Liliya Kandrashevich | Shutterstock

ARROZ-DOCE COM CALDA DE MORANGO

Ingredientes:

  • Arroz:
  • 1 1/2 xícara de chá de arroz
  • 3 xícaras de chá de água
  • 3 colheres de sopa de açúcar​
  • 3 xícaras de chá de leite
  • Canela em pau, anis-estrelado e casca de laranja a gosto
  • 1 1/2 xícara de chá de creme de leite
  • Calda: 
  • Morangos congelados a gosto
  • 4 colheres de sopa de açúcar
  • Morangos fatiados para decorar

Modo de preparo:

Arroz: em uma panela, coloque o arroz, cubra com água, coloque o açúcar e leve ao fogo médio para cozinhar até ficar macio. Após, reduza o fogo, acrescente o leite, a canela, o anis-estrelado e a casca de laranja e cozinhe por 15 minutos. Retire as especiarias, adicione o creme de leite e mexa bem. Distribua o arroz-doce em recipientes individuais e reserve.
Calda: em uma panela, coloque os morangos e o açúcar e leve ao fogo médio para cozinhar até obter uma calda, com alguns morangos ainda em pedaços. Em seguida, distribua a calda sobre o arroz-doce, decore com os pedaços de morango e leve à geladeira para gelar. Sirva em seguida.

PUDIM DE LEITE EM PÓ

Ingredientes:

  • 395 g de leite condensado
  • 400 ml de leite
  • 1 xícara de chá de leite em pó
  • 3 ovos
  • 1 colher de sopa de essência de baunilha
  • 1 xícara de chá de açúcar
  • 1/2 xícara de chá de água

Modo de preparo:

Em um liquidificador, coloque o leite condensado, o leite em pó, o leite e os ovos e bata até obter uma consistência homogênea. Coloque a essência de baunilha e bata novamente para misturar. Reserve.
Em uma forma para pudim, coloque o açúcar e a água e misture bem. Leve ao fogo médio para cozinhar até obter um caramelo.
Desligue o fogo, espalhe a calda nas laterais da forma e disponha o pudim sobre ela. Em banho-maria, leve ao forno preaquecido a 180°C por 1 hora. Leve à geladeira por 4 horas, desenforme e sirva em seguida.
Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

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