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De bolinho a panqueca

4 receitas práticas de lanche da tarde com batata-doce

Aprenda a preparar opções saborosas e nutritivas
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 19 de Novembro de 2024 às 16:27

Bolinho de batata-doce com frango (Imagem: grafvision | Shutterstock)
Bolinho de batata-doce com frango Crédito: Imagem: grafvision | Shutterstock
Além de ser rica em fibras, vitaminas e minerais, a batata-doce oferece energia de forma gradual, ajudando a manter a saciedade por mais tempo. Com um sabor único, ela pode ser preparada de diversas formas e, até mesmo, usada em receitas para o lanche da tarde – sendo uma alternativa prática para a correria do dia a dia.
Por isso, confira 4 receitas práticas de lanche da tarde com batata-doce!

Bolinho de batata-doce com frango

Ingredientes:

  • 2 batatas-doces laranjas
  • 300g de peito de frango cozido e desfiado
  • 1 ovo
  • 2 colheres de sopa de farinha de aveia
  • 1 dente de alho picado
  • 1 colher de chá de azeite de oliva
  • Páprica doce, salsinha picada, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Água

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Modo de preparo:

Descasque as batatas-doces, corte em pedaços e coloque em uma panela e cubra com água. Leve ao fogo médio e cozinhe até ficarem bem macias. Escorra e amasse bem com um garfo.
Em uma tigela grande, misture a batata-doce amassada, o frango desfiado, o ovo, a farinha de aveia, o alho, o sal, a pimenta-do-reino, a páprica e a salsinha. Mexa bem até formar uma massa homogênea. Com as mãos levemente úmidas, molde pequenas porções da massa em formato de bolinhos.
Disponha os bolinhos em uma assadeira forrada com papel-manteiga. Pincele um pouco de azeite sobre os bolinhos e leve ao forno preaquecido a 200 °C 25-30 minutos, virando na metade do tempo para dourar uniformemente. Sirva em seguida.

Panqueca de batata-doce com aveia

Ingredientes:

  •  4 colheres de sopa de batata-doce cozida e amassada
  • 6 colheres de sopa de farinha de aveia
  • 2 ovos
  • 1 colher de chá de sementes de chia
  • 1 colher de chá de canela em pó
  • 1 colher de chá de fermento em pó
  • Óleo de coco para untar
  • Mel a gosto

Modo de preparo:

Em um recipiente, misture a batata-doce e os ovos até ficar homogêneo. Em seguida, adicione a farinha de aveia, a semente de chia, a canela e o fermento. Misture até obter uma massa consistente. Reserve. Unte uma frigideira com óleo de coco e leve ao fogo médio para aquecer. Despeje uma porção da massa sobre a frigideira. Cozinhe até formar bolhas e vire a panqueca para cozinhar do outro lado. Repita o processo com toda a massa. Sirva em seguida com mel.
Biscoito de polvilho com batata-doce (Imagem: casa.da.photo | Shutterstock)
Biscoito de polvilho com batata-doce Crédito: Imagem: casa.da.photo | Shutterstock

Biscoito de polvilho com batata-doce

Ingredientes:

  • 250 g de polvilho azedo
  • 75 ml de azeite
  • 2 colheres de chá de sal
  • 2 batatas-doces descascadas, cozidas e amassadas
  • 150 ml de água
  • Manteiga para untar 
  • Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo:

Em um recipiente, coloque o polvilho azedo, o azeite e o sal e misture até formar uma farofa. Adicione a batata-doce e misture novamente. Acrescente a água, aos poucos, e amasse até a massa desgrudar das mãos. Reserve.
Coloque a massa em um saco de confeiteiro e modele os biscoitos em uma assadeira untada com manteiga e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 160 °C por 35 minutos. Retire do forno, deixe esfriar e sirva. 

Muffin de batata-doce

Ingredientes:

  • 150 g de batata-doce descascada, cozida e amassada
  • 2 ovos
  • 1/3 de xícara de chá de óleo de coco
  • 1/2 xícara de chá de açúcar mascavo
  • 1/2 xícara de chá de leite integral
  • 1 colher de chá de essência de baunilha
  • 1 1/2 xícaras de chá de farinha de aveia
  • 1 colher de chá de fermento em pó
  • 1 colher de chá de canela em pó
  • 1 pitada de sal
  • Nozes para decorar
  • Manteiga para untar

Modo de preparo:

Em uma tigela grande, misture a batata-doce, os ovos, o óleo, o açúcar, o leite e a essência de baunilha. Mexa até obter uma mistura homogênea. Peneire a farinha de aveia, o fermento, a canela e o sal sobre a mistura líquida. Misture delicadamente até incorporar tudo. 
Distribua a massa nas forminhas para muffins untadas com manteiga, preenchendo até 3/4 de cada uma. Adicione nozes por cima. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 20 a 25 minutos. Aguarde esfriar, desenforme e sirva em seguida.

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