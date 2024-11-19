Além de ser rica em fibras, vitaminas e minerais, a batata-doce oferece energia de forma gradual, ajudando a manter a saciedade por mais tempo. Com um sabor único, ela pode ser preparada de diversas formas e, até mesmo, usada em receitas para o lanche da tarde – sendo uma alternativa prática para a correria do dia a dia.
Por isso, confira 4 receitas práticas de lanche da tarde com batata-doce!
Bolinho de batata-doce com frango
Ingredientes:
- 2 batatas-doces laranjas
- 300g de peito de frango cozido e desfiado
- 1 ovo
- 2 colheres de sopa de farinha de aveia
- 1 dente de alho picado
- 1 colher de chá de azeite de oliva
- Páprica doce, salsinha picada, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Água
Modo de preparo:
Descasque as batatas-doces, corte em pedaços e coloque em uma panela e cubra com água. Leve ao fogo médio e cozinhe até ficarem bem macias. Escorra e amasse bem com um garfo.
Em uma tigela grande, misture a batata-doce amassada, o frango desfiado, o ovo, a farinha de aveia, o alho, o sal, a pimenta-do-reino, a páprica e a salsinha. Mexa bem até formar uma massa homogênea. Com as mãos levemente úmidas, molde pequenas porções da massa em formato de bolinhos.
Disponha os bolinhos em uma assadeira forrada com papel-manteiga. Pincele um pouco de azeite sobre os bolinhos e leve ao forno preaquecido a 200 °C 25-30 minutos, virando na metade do tempo para dourar uniformemente. Sirva em seguida.
Panqueca de batata-doce com aveia
Ingredientes:
- 4 colheres de sopa de batata-doce cozida e amassada
- 6 colheres de sopa de farinha de aveia
- 2 ovos
- 1 colher de chá de sementes de chia
- 1 colher de chá de canela em pó
- 1 colher de chá de fermento em pó
- Óleo de coco para untar
- Mel a gosto
Modo de preparo:
Em um recipiente, misture a batata-doce e os ovos até ficar homogêneo. Em seguida, adicione a farinha de aveia, a semente de chia, a canela e o fermento. Misture até obter uma massa consistente. Reserve. Unte uma frigideira com óleo de coco e leve ao fogo médio para aquecer. Despeje uma porção da massa sobre a frigideira. Cozinhe até formar bolhas e vire a panqueca para cozinhar do outro lado. Repita o processo com toda a massa. Sirva em seguida com mel.
Biscoito de polvilho com batata-doce
Ingredientes:
- 250 g de polvilho azedo
- 75 ml de azeite
- 2 colheres de chá de sal
- 2 batatas-doces descascadas, cozidas e amassadas
- 150 ml de água
- Manteiga para untar
- Farinha de trigo para enfarinhar
Modo de preparo:
Em um recipiente, coloque o polvilho azedo, o azeite e o sal e misture até formar uma farofa. Adicione a batata-doce e misture novamente. Acrescente a água, aos poucos, e amasse até a massa desgrudar das mãos. Reserve.
Coloque a massa em um saco de confeiteiro e modele os biscoitos em uma assadeira untada com manteiga e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 160 °C por 35 minutos. Retire do forno, deixe esfriar e sirva.
Muffin de batata-doce
Ingredientes:
- 150 g de batata-doce descascada, cozida e amassada
- 2 ovos
- 1/3 de xícara de chá de óleo de coco
- 1/2 xícara de chá de açúcar mascavo
- 1/2 xícara de chá de leite integral
- 1 colher de chá de essência de baunilha
- 1 1/2 xícaras de chá de farinha de aveia
- 1 colher de chá de fermento em pó
- 1 colher de chá de canela em pó
- 1 pitada de sal
- Nozes para decorar
- Manteiga para untar
Modo de preparo:
Em uma tigela grande, misture a batata-doce, os ovos, o óleo, o açúcar, o leite e a essência de baunilha. Mexa até obter uma mistura homogênea. Peneire a farinha de aveia, o fermento, a canela e o sal sobre a mistura líquida. Misture delicadamente até incorporar tudo.
Distribua a massa nas forminhas para muffins untadas com manteiga, preenchendo até 3/4 de cada uma. Adicione nozes por cima. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 20 a 25 minutos. Aguarde esfriar, desenforme e sirva em seguida.