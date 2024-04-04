Alimento-chave

Aprenda 5 receitas com batata-doce para o almoço

Aprenda a preparar opções saborosas e nutritivas. O ingrediente é versátil e rico em fibras, vitaminas e minerais essenciais para o corpo
Publicado em 04 de Abril de 2024 às 11:00

Imagem Edicase Brasil
Escondidinho de batata-doce com frango Crédito: Cesarz | Shutterstock
A batata-doce é um alimento-chave de quem busca manter uma dieta balanceada sem abrir mão do sabor. Rica em fibras, vitaminas e minerais essenciais para o corpo, ela serve como base para o preparo de diversos pratos e ajuda a compor um cardápio saudável, especialmente para quem deseja ganhar massa muscular. E o melhor: é uma alternativa econômica e fácil de encontrar, o que facilita o dia a dia.
A seguir, confira 5 receitas saudáveis e deliciosas com batata-doce para você incluir na sua rotina!

Escondidinho de batata-doce com frango

Ingredientes

  • 1 kg de peito de frango cozido e desfiado
  • 1 kg de batata-doce descascada e cozida
  • 2 cebolas descascadas e picadas
  • 2 dentes de alho descascados e amassados
  • 250 g de molho de tomate
  • 1 xícara de chá de folhas de espinafre picadas
  • 1 xícara de chá de água
  • Sal e azeite a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione metade da cebola e do alho e doure. Junte o frango e os temperos e refogue até dourar. Acrescente o molho de tomate, o espinafre e a água e cozinhe até levantar fervura. Desligue o fogo e reserve.
Em um recipiente, coloque a batata-doce e, com a ajuda de um garfo, amasse bem. Reserve. Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Disponha a batata-doce, tempere com sal e mexa até obter um purê. Desligue o fogo. Em recipientes individuais, faça uma camada de purê, cubra com o frango e finalize com o purê. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 20 minutos. Sirva em seguida.
Dica: sirva decorado com folhas de coentro.

Hambúrguer de batata-doce com quinoa

Ingredientes

  • 1 batata-doce descascada e cozida
  • 5 xícaras de chá de quinoa cozida
  • 1 cebola descascada e picada
  • 2 colheres de sopa de salsinha picada
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Azeite para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a batata-doce, a quinoa, a cebola e a salsinha e misture até obter uma consistência homogênea. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa e modele no formato de um hambúrguer. Repita o processo com toda a massa e reserve. Unte uma frigideira com azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Disponha um dos hambúrgueres sobre ela e doure os dois lados. Repita o processo com todos os hambúrgueres e sirva em seguida.

Batata-doce recheada com ricota e espinafre

Ingredientes

  • 1 batata-doce
  • 1 xícara de chá de espinafre picado
  • 4 fatias de ricota picadas
  • Sal, pimenta-do-reino moída e azeite a gosto

Modo de preparo

Em água corrente, lave a batata-doce e, com a ajuda de um garfo, faça furos na superfície. Disponha sobre um prato e leve ao micro-ondas por 8 minutos. Vire e cozinhe por mais 8 minutos. Depois, com o auxílio de uma faca, faça um corte em uma das laterais e pressione as duas pontas da batata até que ela se abra. Reserve. Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o espinafre e refogue por 5 minutos. Junte a ricota, misture bem e tempere com sal e pimenta-do-reino. Desligue o fogo, recheie a batata-doce com a mistura e sirva em seguida.
Imagem Edicase Brasil
Panqueca de batata-doce com carne moída Crédito: flanovais | Shutterstock

Panqueca de batata-doce com carne moída

Ingredientes

  • 350 g de batata-doce descascada e ralada
  • 4 ovos
  • 4 colheres de sopa de farinha de aveia
  • 350 g de carne moída
  • 1 tomate sem sementes e picado
  • 1 cebola descascada e picada
  • 2 dentes de alho descascados e amassados
  • 250 g de molho de tomate quente
  • Sal e azeite a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a batata-doce, os ovos e a aveia e bata até obter uma consistência homogênea. Após, unte uma frigideira com azeite e, com a ajuda de uma concha, disponha um pouco de massa sobre ela. Doure os dois lados e repita o processo com toda a massa. Reserve.
Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Junte a carne moída e o tomate e refogue até a carne perder a cor avermelhada. Tempere com sal e desligue o fogo. Recheie as panquecas com a carne, enrole e disponha sobre uma travessa. Regue com o molho de tomate e sirva em seguida.

Quinoa com batata-doce e cogumelo

Ingredientes

  • 2 xícaras de chá de quinoa
  • 200 g de cogumelo shitake
  • 1 batata-doce descascada, cozida e amassada
  • 1 cebola descascada e picada
  • 1 colher de sopa de levedura nutricional
  • 1 colher de sopa de sementes de girassol
  • 1 colher de sopa de sementes de abóbora
  • 250 g de molho de tomate
  • Sal, pimenta-do-reino moída e azeite a gosto
  • Água

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a quinoa, cubra com água e deixe de molho por 8 horas. Após, escorra a água, transfira a quinoa para uma panela, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar por 20 minutos. Desligue o fogo, escorra a água e reserve. Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Junte a quinoa, as sementes, a levedura e a batata-doce e refogue por 5 minutos. Desligue o fogo, tempere com sal e pimenta-do-reino e reserve.
Unte uma assadeira com azeite, disponha os cogumelos sobre ela e pincele com o molho de tomate. Tempere com sal e leve ao forno preaquecido a 180ºC por 20 minutos. Desligue o fogo, despeje a mistura sobre a quinoa e sirva em seguida.

