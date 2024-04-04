Aprenda 5 receitas com batata-doce para o almoço

A batata-doce é um alimento-chave de quem busca manter uma dieta balanceada sem abrir mão do sabor. Rica em fibras, vitaminas e minerais essenciais para o corpo, ela serve como base para o preparo de diversos pratos e ajuda a compor um cardápio saudável, especialmente para quem deseja ganhar massa muscular. E o melhor: é uma alternativa econômica e fácil de encontrar, o que facilita o dia a dia.
A seguir, confira 5 receitas saudáveis e deliciosas com batata-doce para você incluir na sua rotina!
Escondidinho de batata-doce com frango
Ingredientes
- 1 kg de peito de frango cozido e desfiado
- 1 kg de batata-doce descascada e cozida
- 2 cebolas descascadas e picadas
- 2 dentes de alho descascados e amassados
- 250 g de molho de tomate
- 1 xícara de chá de folhas de espinafre picadas
- 1 xícara de chá de água
- Sal e azeite a gosto
Modo de preparo
Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione metade da cebola e do alho e doure. Junte o frango e os temperos e refogue até dourar. Acrescente o molho de tomate, o espinafre e a água e cozinhe até levantar fervura. Desligue o fogo e reserve.
Em um recipiente, coloque a batata-doce e, com a ajuda de um garfo, amasse bem. Reserve. Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Disponha a batata-doce, tempere com sal e mexa até obter um purê. Desligue o fogo. Em recipientes individuais, faça uma camada de purê, cubra com o frango e finalize com o purê. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 20 minutos. Sirva em seguida.
Dica: sirva decorado com folhas de coentro.
Hambúrguer de batata-doce com quinoa
Ingredientes
- 1 batata-doce descascada e cozida
- 5 xícaras de chá de quinoa cozida
- 1 cebola descascada e picada
- 2 colheres de sopa de salsinha picada
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Azeite para untar
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque a batata-doce, a quinoa, a cebola e a salsinha e misture até obter uma consistência homogênea. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa e modele no formato de um hambúrguer. Repita o processo com toda a massa e reserve. Unte uma frigideira com azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Disponha um dos hambúrgueres sobre ela e doure os dois lados. Repita o processo com todos os hambúrgueres e sirva em seguida.
Batata-doce recheada com ricota e espinafre
Ingredientes
- 1 batata-doce
- 1 xícara de chá de espinafre picado
- 4 fatias de ricota picadas
- Sal, pimenta-do-reino moída e azeite a gosto
Modo de preparo
Em água corrente, lave a batata-doce e, com a ajuda de um garfo, faça furos na superfície. Disponha sobre um prato e leve ao micro-ondas por 8 minutos. Vire e cozinhe por mais 8 minutos. Depois, com o auxílio de uma faca, faça um corte em uma das laterais e pressione as duas pontas da batata até que ela se abra. Reserve. Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o espinafre e refogue por 5 minutos. Junte a ricota, misture bem e tempere com sal e pimenta-do-reino. Desligue o fogo, recheie a batata-doce com a mistura e sirva em seguida.
Panqueca de batata-doce com carne moída
Ingredientes
- 350 g de batata-doce descascada e ralada
- 4 ovos
- 4 colheres de sopa de farinha de aveia
- 350 g de carne moída
- 1 tomate sem sementes e picado
- 1 cebola descascada e picada
- 2 dentes de alho descascados e amassados
- 250 g de molho de tomate quente
- Sal e azeite a gosto
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque a batata-doce, os ovos e a aveia e bata até obter uma consistência homogênea. Após, unte uma frigideira com azeite e, com a ajuda de uma concha, disponha um pouco de massa sobre ela. Doure os dois lados e repita o processo com toda a massa. Reserve.
Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Junte a carne moída e o tomate e refogue até a carne perder a cor avermelhada. Tempere com sal e desligue o fogo. Recheie as panquecas com a carne, enrole e disponha sobre uma travessa. Regue com o molho de tomate e sirva em seguida.
Quinoa com batata-doce e cogumelo
Ingredientes
- 2 xícaras de chá de quinoa
- 200 g de cogumelo shitake
- 1 batata-doce descascada, cozida e amassada
- 1 cebola descascada e picada
- 1 colher de sopa de levedura nutricional
- 1 colher de sopa de sementes de girassol
- 1 colher de sopa de sementes de abóbora
- 250 g de molho de tomate
- Sal, pimenta-do-reino moída e azeite a gosto
- Água
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque a quinoa, cubra com água e deixe de molho por 8 horas. Após, escorra a água, transfira a quinoa para uma panela, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar por 20 minutos. Desligue o fogo, escorra a água e reserve. Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Junte a quinoa, as sementes, a levedura e a batata-doce e refogue por 5 minutos. Desligue o fogo, tempere com sal e pimenta-do-reino e reserve.
Unte uma assadeira com azeite, disponha os cogumelos sobre ela e pincele com o molho de tomate. Tempere com sal e leve ao forno preaquecido a 180ºC por 20 minutos. Desligue o fogo, despeje a mistura sobre a quinoa e sirva em seguida.