Cozinha caseira

Confira 4 receitas práticas para fazer na panela de pressão

Carne com batata, macarrão com carne moída e coração de frango estão entre as sugestões do HZ
Publicado em 05 de Março de 2024 às 06:00

Imagem Edicase Brasil
Carne com batata  Crédito: Slawomir Fajer | Shutterstock
Na correria do dia a dia, a panela de pressão pode ser uma ótima aliada no preparo de refeições saborosas e fáceis. Isso porque ela é versátil e pode ser utilizada para cozinhar diversos alimentos, além do tradicional feijão.
Por isso, a seguir, confira quatro receitas simples e gostosas para você preparar na panela de pressão e facilitar a rotina! 

CARNE COM BATATA

Ingredientes:

  • 1 kg de coxão mole cortado em cubos
  • 1 cebola descascada e picada
  • 1 pimentão picado e sem sementes
  • 4 dentes de alho descascados e picados
  • 1 kg de batata descascada e cortada em cubos
  • Sal, pimenta-do-reino moída e azeite a gosto
  • 1 colher de sopa de molho de tomate
  • Água

Modo de preparo:

Em uma panela de pressão, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente a carne e refogue até dourar. Junte as batatas, a pimenta-do-reino, o sal, o molho de tomate e o pimentão e misture bem. Cubra com água, tampe a panela e cozinhe por 35 minutos após pegar pressão. Desligue o fogo, espere a pressão sair, abra a panela e sirva em seguida.

ARROZ COM FRANGO E LINGUIÇA CALABRESA

Ingredientes:

  • 1 peito de frango cozido e desfiado
  • 1 xícara de chá de palmito picado
  • 1 1/2 xícara de cháde arroz
  • 200 g de linguiça calabresa cortada em rodelas
  • 1/2 xícara de chá de molho de tomate
  • 3 xícaras de chá de caldo de galinha
  • 4 colheres de sopa de azeite
  • Sal e salsinha picada a gosto

Modo de preparo:

Em uma panela de pressão, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o frango e a linguiça e doure. Acrescente o arroz, o palmito, o molho de tomate, o sal e o caldo de galinha e misture bem. Tampe a panela e cozinhe até levantar fervura. Após, desligue o fogo, espere a pressão sair, abra a panela e transfira a mistura para uma travessa. Polvilhe com a salsinha e sirva em seguida.
Imagem Edicase Brasil
Coração de frango  Crédito: Gayvoronskaya_Yana | Shutterstock

CORAÇÃO DE FRANGO 

Ingredientes:

  • 500 g de coração de frango
  • Suco de 1 limão
  • 1 colher de sopa de vinagre
  • 1 fio de azeite
  • 1/2 cebola descascada e picada
  • 1 dente de alho descascado e amassado
  • 1/2 colher de sopa de mostarda
  • 1 colher de sopa de molho de soja
  • Sal e pimenta calabresa a gosto
  • Água

Modo de preparo:

Coloque os corações em um recipiente, cubra com água, coloque o suco de limão e deixe de molho por 30 minutos. Após, escorra a água e tempere com alho, pimenta calabresa, sal, mostarda, molho de soja, vinagre e azeite. Cubra e leve à geladeira por 30 minutos. Enquanto isso, em uma panela de pressão, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Retire os corações da geladeira, coloque na panela e refogue até dourar. Adicione um pouco de água, tampe a panela e cozinhe por 10 minutos após pegar pressão. Desligue o fogo, espere a pressão sair, abra a panela e sirva em seguida.

MACARRÃO COM CARNE MOÍDA

Ingredientes:

  • 2 colheres de sopa de azeite
  • 1 cebola descascada e picada
  • 1 dente de alho descascado e amassado
  • 250 g de carne moída
  • 250 g de bacon picado
  • 250 g de molho de tomate
  • 450 ml de água
  • 500 g de macarrão parafuso
  • 250 g de creme de leite
  • 100 g de queijo ralado
  • Sal, pimenta-do-reino moída e cheiro-verde picado a gosto

Modo de preparo:

Em uma panela de pressão, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente a carne e refogue até ela perder a cor avermelhada. Junte o molho de tomate e a água e cozinhe até levantar fervura. Por último, coloque o restante dos ingredientes, mexa para incorporar, tampe a panela e cozinhe por 7 minutos após pegar pressão. Desligue o fogo, espere a pressão sair, abra a panela e sirva em seguida. 
