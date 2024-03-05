Confira 4 receitas práticas para fazer na panela de pressão

Na correria do dia a dia, a panela de pressão pode ser uma ótima aliada no preparo de refeições saborosas e fáceis. Isso porque ela é versátil e pode ser utilizada para cozinhar diversos alimentos, além do tradicional feijão.
Por isso, a seguir, confira quatro receitas simples e gostosas para você preparar na panela de pressão e facilitar a rotina!
CARNE COM BATATA
Ingredientes:
- 1 kg de coxão mole cortado em cubos
- 1 cebola descascada e picada
- 1 pimentão picado e sem sementes
- 4 dentes de alho descascados e picados
- 1 kg de batata descascada e cortada em cubos
- Sal, pimenta-do-reino moída e azeite a gosto
- 1 colher de sopa de molho de tomate
- Água
Modo de preparo:
Em uma panela de pressão, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente a carne e refogue até dourar. Junte as batatas, a pimenta-do-reino, o sal, o molho de tomate e o pimentão e misture bem. Cubra com água, tampe a panela e cozinhe por 35 minutos após pegar pressão. Desligue o fogo, espere a pressão sair, abra a panela e sirva em seguida.
ARROZ COM FRANGO E LINGUIÇA CALABRESA
Ingredientes:
- 1 peito de frango cozido e desfiado
- 1 xícara de chá de palmito picado
- 1 1/2 xícara de cháde arroz
- 200 g de linguiça calabresa cortada em rodelas
- 1/2 xícara de chá de molho de tomate
- 3 xícaras de chá de caldo de galinha
- 4 colheres de sopa de azeite
- Sal e salsinha picada a gosto
Modo de preparo:
Em uma panela de pressão, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o frango e a linguiça e doure. Acrescente o arroz, o palmito, o molho de tomate, o sal e o caldo de galinha e misture bem. Tampe a panela e cozinhe até levantar fervura. Após, desligue o fogo, espere a pressão sair, abra a panela e transfira a mistura para uma travessa. Polvilhe com a salsinha e sirva em seguida.
CORAÇÃO DE FRANGO
Ingredientes:
- 500 g de coração de frango
- Suco de 1 limão
- 1 colher de sopa de vinagre
- 1 fio de azeite
- 1/2 cebola descascada e picada
- 1 dente de alho descascado e amassado
- 1/2 colher de sopa de mostarda
- 1 colher de sopa de molho de soja
- Sal e pimenta calabresa a gosto
- Água
Modo de preparo:
Coloque os corações em um recipiente, cubra com água, coloque o suco de limão e deixe de molho por 30 minutos. Após, escorra a água e tempere com alho, pimenta calabresa, sal, mostarda, molho de soja, vinagre e azeite. Cubra e leve à geladeira por 30 minutos. Enquanto isso, em uma panela de pressão, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Retire os corações da geladeira, coloque na panela e refogue até dourar. Adicione um pouco de água, tampe a panela e cozinhe por 10 minutos após pegar pressão. Desligue o fogo, espere a pressão sair, abra a panela e sirva em seguida.
MACARRÃO COM CARNE MOÍDA
Ingredientes:
- 2 colheres de sopa de azeite
- 1 cebola descascada e picada
- 1 dente de alho descascado e amassado
- 250 g de carne moída
- 250 g de bacon picado
- 250 g de molho de tomate
- 450 ml de água
- 500 g de macarrão parafuso
- 250 g de creme de leite
- 100 g de queijo ralado
- Sal, pimenta-do-reino moída e cheiro-verde picado a gosto
Modo de preparo:
Em uma panela de pressão, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente a carne e refogue até ela perder a cor avermelhada. Junte o molho de tomate e a água e cozinhe até levantar fervura. Por último, coloque o restante dos ingredientes, mexa para incorporar, tampe a panela e cozinhe por 7 minutos após pegar pressão. Desligue o fogo, espere a pressão sair, abra a panela e sirva em seguida.
