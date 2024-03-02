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Comida árabe

Gosta de esfiha? Confira 5 receitas simples e deliciosas

Criada na Síria, a iguaria se popularizou no Líbano e conquistou o mundo. Sua massa pode ser combinada com diversos tipos de recheio
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 02 de Março de 2024 às 07:00

Imagem Edicase Brasil
Esfiha de carne moída Crédito: RoYam | Shutterstock
Criada na Síria, a esfiha se popularizou no Líbano e conquistou o mundo. Conhecida por seu sabor inconfundível, ela é preparada a base de massa assada. É o salgado perfeito para servir nas festas e reuniões de família.
Também pode ser combinada com diversos tipos de recheios, como carne, atum e frango. Pensando nisso, separamos cinco receitas de esfihas caseiras para você aproveitar no final de semana. Confira!

ESFIHA DE CARNE MOÍDA

Ingredientes:

Massa: 
  • 1 kg de farinha de trigo
  • 30 g de fermento biológico seco
  • 3/4 de xícara de chá de açúcar
  • 125 ml de óleo de soja
  • 500 ml de água morna
  • 1 colher de sopa sal
  • Farinha de trigo para polvilhar
  • Fubá para polvilhar
  • Óleo para untar
Recheio: 
  • 700g de carne moída
  • 5 tomates picados
  • 1 cebola-roxa picada
  • Suco de 2 limões​
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo:

  1. Massa: em um recipiente, coloque a água, o fermento e o açúcar, misture bem e deixe descansar por 10 minutos. Após, adicione a farinha de trigo, o óleo de soja e o sal e mexa até obter uma massa homogênea. Em seguida, polvilhe uma superfície com farinha de trigo e sove a massa até começar a desgrudar das mãos. Deixe descansar por 10 minutos. Depois, divida a massa em duas partes iguais e modele no formato de um rolo. Com a ajuda de uma faca, corte três dedos de massa, polvilhe as mãos com fubá, faça uma bolinha com a massa e achate com os dedos, deixando as laterais altas. Repita o processo com toda a massa. Unte uma assadeira com óleo, polvilhe com fubá e disponha as esfihas. Reserve. Dica: caso a massa não desgrude das mãos, adicione mais um pouco de farinha de trigo no momento de sovar.
  2. Recheio: em um recipiente, coloque a carne moída, os tomates, a cebola, o suco de limão, o sal e a pimenta-do-reino e misture bem. Com a ajuda de uma colher, coloque uma porção de recheio em cada disco de esfiha e leve ao forno preaquecido a 180°C até dourar. Sirva em seguida.

ESFIHA DE ATUM

Ingredientes:

Massa: 
  • 3 xícaras de chá de farinha de trigo
  • 2 colheres de chá de sal
  • 15 g de fermento biológico
  • 1 xícara de chá de água morna
  • 1/2 xícara de chá de óleo
  • 1 gema de ovo batida
  • Óleo para untar
  • Farinha de trigo para polvilhar
Recheio: 
  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva
  • 3 dentes de alho amassados
  • 1 cebola picada
  • 2 tomates picados
  • 1 colher de sopa de cheiro-verde picado
  • 360 g de atum ralado em óleo​
  • Sal e pimenta-do-reino a gosto

Modo de preparo:

  1. Massa: Em um recipiente, coloque a farinha de trigo, o fermento e o sal e misture bem. Adicione a água e o óleo e mexa até obter uma massa homogênea. Em seguida, com a ajuda de uma colher, pegue uma porção de massa e faça uma bolinha. Repita o processo com toda a massa e reserve.
  2. Recheio: em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho e a cebola e refogue. Junte o tomate e refogue até murchar. Acrescente o sal, a pimenta-do-reino, o cheiro-verde e o atum e misture bem. Desligue o fogo e reserve.
  3. Montagem: abra uma bolinha de massa com a palma da mão, coloque um pouco de recheio no centro e feche modelando no formato de um triângulo. Repita o processo com toda a massa e o recheio e reserve. Unte uma assadeira com óleo e enfarinhe com farinha de trigo, disponha as esfihas e deixe descansar por 20 minutos. Após, pincele as esfihas com a gema de ovo e leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Sirva em seguida.
Imagem Edicase Brasil
Esfiha de frango Crédito: Mariana Silvestre | Shutterstock

ESFIHA DE FRANGO 

Ingredientes: 

Massa: 
  • 25g de fermento biológico
  • 1 colher de sopa de açúcar
  • 1/2 colher de sopa de sal
  • 200 ml de óleo de soja
  • 200 ml de água morna
  • 1 xícara de chá de caldo de frango​
  • 600 g de farinha de trigo
  • Farinha de trigo para enfarinhar
Recheio: 
  • 1 kg de peito de frango cozido e desfiado
  • 1 cebola picada
  • 1 dente de alho amassado
  • Sal, pimenta-do-reino moída e salsinha picada a gosto
  • 200 g de creme de leite
  • 1 fio de óleo de soja
Montagem: 
  • Óleo para untar
  • Farinha de trigo para polvilhar
  • 1 gema de ovo batida

Modo de preparo:

Massa: Em um recipiente, coloque o açúcar, o sal, o fermento e o caldo de frango e misture bem. Adicione a água, o óleo e o trigo e misture até obter uma massa homogênea. Em seguida, polvilhe uma superfície lisa com farinha de trigo e sove a massa até começar a desgrudar das mãos. Após, com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa e modele no formato de uma bolinha. Repita o processo com toda a massa e reserve.
Recheio: em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e refogue. Acrescente o peito de frango , o sal, a pimenta-do-reino e a salsinha e misture bem. Por último, coloque o creme de leite e mexa até incorporar com os demais ingredientes. Reserve.
Montagem: Abra uma bolinha de massa com a palma da mão, coloque um pouco de recheio no centro e feche modelando a esfiha no formato de um triângulo. Repita o processo com toda a massa e recheio e reserve. Unte uma assadeira com óleo e enfarinhe com farinha de trigo, disponha as esfihas e pincele com a gema de ovo. Leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Sirva em seguida.

ESFIHA DE QUEIJO

Ingredientes:

Massa: 
  • 2 xícaras de chá de farinha de trigo
  • 1 colher de sopa de fermento em pó
  • 1 colher de sopa de açúcar
  • 1/2 colher de chá de sal
  • 1/4 de xícara de chá de óleo vegetal
  • 1/2 xícara de chá de leite morno
Recheio: 
  • 200g de queijo minas
Montagem: 
  • Óleo para untar
  • Farinha de trigo para polvilhar
  • 1 gema de ovo batida

Modo de preparo:

Massa: em uma tigela grande, misture a farinha de trigo, o fermento, o açúcar e o sal. Adicione o óleo e o leite morno à mistura seca e mexa até formar uma massa homogênea. Se necessário, adicione um pouco mais de farinha para ajustar a consistência da massa. Reserve.
Recheio: corte o queijo em pedaços pequenos ou despedace-o com as mãos. Reserve.
Montagem: pegue um pouco de massa e abra uma bolinha de massa com a palma da mão, formando um disco fino. Em seguida, coloque uma porção do recheio no centro de cada disco de massa. Feche a massa, modelando a esfiha no formato de um triângulo, garantindo que o recheio fique bem selado dentro da massa. Em seguida, unte uma assadeira com óleo e enfarinhe com farinha de trigo. Disponha as esfihas na assadeira, deixando um pequeno espaço entre elas. Pincele a superfície de cada esfiha com gema de ovo. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 15 a 20 minutos. Sirva em seguida.

ESFIHA DE PALMITO

Ingredientes:

Massa: 
  • 3 xícaras de chá de farinha de trigo
  • 1 colher de sopa de fermento biológico seco
  • 1 colher de chá de açúcar
  • 1 colher de chá de sal
  • 1/4 de xícara de chá de óleo vegetal
  • 1 xícara de chá de água morna
Recheio: 
  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva
  • 1 cebola picada
  • 1 dente de alho picado
  • 300 g de palmito picado
  • Sal, salsinha picada e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Suco de 1/2 limão

Modo de preparo:

Massa: em uma tigela grande, misture a farinha de trigo, o fermento biológico seco, o açúcar e o sal. Adicione o óleo vegetal e a água morna à mistura seca. Mexa bem até formar uma massa homogênea. Cubra a tigela com um pano limpo e deixe a massa descansar em um local morno por cerca de 30 minutos, até dobrar de volume. Reserve.
Recheio: em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio. Adicione a cebola e o alho, refogando até ficarem macios e levemente dourados. Acrescente o palmito à panela e refogue por alguns minutos. Tempere com sal, pimenta-do-reino e salsinha. Adicione o suco de limão e misture bem.
Montagem: divida a massa em porções do tamanho desejado e abra cada uma em formato de círculo. Coloque uma porção do recheio de palmito no centro de cada círculo de massa. Dobre as bordas da massa sobre o recheio, formando uma esfiha fechada. Coloque as esfihas em uma forma forrada com papel-manteiga e leve ao forno preaquecido a 200°C por 25 minutos. Sirva em seguida.

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