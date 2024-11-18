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De wrap a smoothie

8 lanches fáceis e nutritivos para levar para o trabalho

Veja como preparar refeições simples e criativas que contribuem para a sua dieta
Portal Edicase

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Publicado em 18 de Novembro de 2024 às 16:44

Wrap de frango com abacate (Imagem: Lapina Maria | Shutterstock)
Wrap de frango com abacate Crédito: Lapina Maria | Shutterstock
Apesar da correria da rotina, ainda mais para quem trabalha fora de casa, é possível preparar e levar refeições para o trabalho, sendo uma excelente maneira de garantir energia e disposição ao longo do dia a partir do consumo de alimentos realmente nutritivos.
De acordo com Luiza Amaral, nutricionista da Liv Up, maior foodtech brasileira de comida saudável, adotar o hábito de levar refeições preparadas em casa traz diversos benefícios para a saúde. “Essa prática garante uma alimentação mais equilibrada, evitando o consumo excessivo de sódio, gorduras ruins e açúcares, presentes em grande parte dos alimentos industrializados. Preparar as próprias refeições permite maior controle tanto das porções quanto dos ingredientes”, afirma.
Outro ponto positivo de fazer os snacks em casa é a economia financeira. “Preparar lanches sai muito mais barato do que comer em restaurantes ou pedir delivery todos os dias. Criar esse hábito faz bem para o corpo e para o orçamento”, completa a especialista.
Para mostrar que preparar lanches em casa pode ser fácil e incentivar a adoção de hábitos mais saudáveis, a nutricionista lista oito receitas de snacks práticos e saborosos para levar para o trabalho. Confira!

1. Wrap de frango com abacate

Tempo de preparo: 10 minutos
Modo de preparo: em uma tortilha integral, coloque peito de frango grelhado, abacate fatiado, alface e um pouco de molho de iogurte. Enrole bem e coloque em um pote.
“Esse wrap é rico em proteínas e gorduras saudáveis, que ajudam a manter a saciedade ao longo do dia”, recomenda Luiza Amaral. 

2. Sanduíche natural

Tempo de preparo: 10 minutos
Modo de preparo: monte o sanduíche com pão integral, cream cheese , frango desfiado, cenoura ralada e alface. Armazene em uma embalagem hermética e leve para o trabalho.
“É uma opção prática e rica em fibras, proteínas e vitaminas. Ajuda a manter os níveis de energia constantes”, explica a profissional. 

3. Wrap de atum com abacate

Tempo de preparo: 15 minutos
Modo de preparo: misture atum enlatado, abacate amassado, cebola-roxa picada, limão, coentro ou salsinha e sal. Coloque a mistura em uma tortilha integral, enrole e envolva em papel-alumínio.
“O atum é uma excelente fonte de ômega 3, que contribui para a saúde do coração e para a melhora da concentração”, avalia Luiza Amaral.

4. Ovos cozidos

Tempo de preparo: 3 minutos
Modo de preparo: cozinhe alguns ovos e leve-os descascados para o trabalho. Tempere com ervas, azeite e tomates para um toque especial e consuma como lanche ou complemento de outras refeições.
“Ovos são uma excelente fonte de proteína de alta qualidade. Eles ajudam na manutenção da massa muscular e no controle do apetite”, explica a nutricionista.

5. Tigela de aveia com morango

Tempo de preparo: 10 minutos
Modo de preparo: misture uma xícara de chá de aveia com uma xícara de chá de leite, morangos picados e um pouco de mel em uma tigela. Deixe na geladeira até a hora de consumir. 
“A aveia é rica em fibras que auxiliam na digestão e, combinada com os morangos, torna-se uma opção doce e equilibrada”, avalia Luiza Amaral.
Iogurte com nozes e mel (Imagem: Muhammad Umair132 | Shutterstock)
Iogurte com nozes e mel Crédito: Muhammad Umair132 | Shutterstock

6. Iogurte com nozes e mel

Tempo de preparo: 3 minutos
Modo de preparo: em um pote, coloque iogurte grego natural, nozes picadas e um fio de mel. Misture bem e aproveite.
“É uma combinação rica em proteínas, gorduras boas e antioxidantes, ajudando a combater o cansaço e melhorar a saúde intestinal”, aponta a nutricionista

7. Smoothie de manga e coco

Tempo de preparo: 5 minutos
Modo de preparo: bata no liquidificador pedaços de manga, leite de coco, iogurte natural e um pouco de mel até ficar homogêneo. Coloque em uma garrafa térmica e leve para o trabalho.
“Essa é uma bebida refrescante e saborosa, rica em vitaminas e perfeita para hidratar o corpo durante o dia”, comenta Luiza Amaral. 

8. Salada de frutas

Tempo de preparo: 5 minutos
Modo de preparo: pique uma variedade de frutas frescas, como morangos, maçãs, bananas e uvas, e coloque-as em um recipiente hermético. Adicione aveia ou iogurte natural para mais nutrição.
“É o clássico que não tem erro. Um lanche leve e repleto de vitaminas e minerais que ajudam a fortalecer o sistema imunológico e manter o corpo nutrido”, conclui a nutricionista.
Por Juliana Oliveira

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