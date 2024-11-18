Gastronomia

7 receitas detox para limpar o organismo após o feriado

Aprenda a preparar opções saborosas para ajudar a detoxificar o corpo de maneira saudável
Portal Edicase

Publicado em 18 de Novembro de 2024 às 13:44

Sopa de beterraba (Imagem: Veronika Idiyat | Shutterstock)
Após o feriado, é comum o corpo reter mais líquido e ficar inchado, principalmente se você aproveitou os dias para descansar e comer sem restrições. No entanto, isso não precisa se tornar uma preocupação, pois com os alimentos certos é possível ajudar o corpo a eliminar as toxinas e voltar a dieta de forma saudável – tudo isso com combinações deliciosas e nutritivas. 
Por isso, confira 7 receitas detox gostosas e simples de fazer para você voltar à rotina. Confira! 

Sopa de beterraba

Ingredientes

  • 500 g de beterrabadescascada e picada
  • 1 cebola descascada e picada
  • 1 cenoura descascada e ralada
  • 1 batata descascada e picada
  • Suco de 1 limão
  • 1 l de água
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a beterraba, a batata, a cenoura e a cebola, cubra com a água, coloque sal e pimenta-do-reino e leve ao fogo médio para cozinhar até os legumes ficarem macios. Desligue o fogo, espere amornar, transfira os ingredientes para um liquidificador e bata até obter uma mistura homogênea. Junte o suco de limão e bata novamente para incorporar. Volte para a panela e aqueça em fogo médio. Sirva em seguida.

Frango assado com vegetais

Ingredientes

  • 250 g de peito de frango cortado em filés
  • 1 cenoura descascada e cortada em tiras
  • 10 tomates-cerejas cortados ao meio
  • 150 g de ervilha
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Azeite para untar 

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque os filés de frango e tempere com sal e pimenta-do-reino. Reserve. Unte uma assadeira com azeite e adicione os filés. Coloque os vegetais ao lado do frango e tempere com azeite, sal e pimenta-do-reino. Leve ao forno médio preaquecido até dourar. Sirva em seguida.

Abacate recheado com salmão

Ingredientes

  • 4 abacates
  • 100 g de salmão defumado
  • 8 ovos
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Azeite para untar

Modo de preparo

Com a ajuda de uma faca, corte os abacates ao meio e retire o caroço com cuidado. Após, disponha os abacates sobre uma assadeira untada com azeite e recheie com o salmão. Com a ajuda de uma colher, coloque os ovos sobre eles, sem estourar as gemas. Tempere com sal e pimenta-do-reino e leve ao forno preaquecido a 200 °C por 20 minutos. Sirva em seguida. 

Omelete de alho-poró

Ingredientes

  • 2 ovos
  • 2 colheres de sopa de alho-poró picado
  • 1/2 tomate sem sementes e picado
  • Sal, orégano, azeite e queijo feta esfarelado a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque os ovos e, com a ajuda de um garfo, bata até ficar homogêneo. Adicione os demais ingredientes e mexa para incorporar. Após, unte uma frigideira com azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Disponha a omelete sobre a panela e cozinhe até dourar os dois lados. Desligue o fogo e sirva em seguida.
Bolinho de espinafre (Imagem: Boryana Ilieva Photo | Shutterstock)
Bolinho de espinafre com aveia 

Ingredientes

  • Folhas de 1 ramo de espinafre picadas
  • 3 claras de ovo
  • 1 cebola descascada e picada
  • 2 dentes de alho descascados e amassados
  • 1 xícara de chá de flocos de aveia
  • Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto 

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente o espinafre e refogue até as folhas murcharem. Desligue o fogo, espere esfriar e transfira para um recipiente. Acrescente o restante dos ingredientes e misture até obter uma massa homogênea. Após, com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa, modele no formato de uma bolinha e achate com as mãos. Repita o processo com toda a massa e disponha sobre uma assadeira untada com azeite. Leve ao fogo preaquecido em temperatura média até dourar. Sirva em seguida. 

Legumes assados

Ingredientes

  • 1 berinjela cortada em rodelas
  • 1 abobrinha cortada em rodelas
  • 2 tomates sem sementes e cortados em rodelas
  • 1 cebola descascada e cortada em rodelas
  • 4 dentes de alho descascados e amassados
  • 6 colheres de sopa de azeite
  • Azeite, sal, pimenta-do-reino moída e salsinha picada a gosto 

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o alho e o azeite e misture. Tempere com sal, pimenta-do-reino e salsinha. Reserve. Unte uma assadeira com azeite e disponha a berinjela, os tomates, a abobrinha e a cebola, alternando os ingredientes. Despeje o molho reservado sobre os legumes e leve ao forno preaquecido a 200 °C até ficarem macios. Desligue o forno e sirva em seguida. 

Creme de abóbora com frango

Ingredientes

  • 400 g de abóbora cabotiá descascada, picada e cozida
  • 200 ml de água
  • 200 g de peito de frango cozido e desfiado
  • 1 cebola descascada e picada
  • 2 dentes de alho descascados e amassados
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • Sal, pimenta-do-reino moída e cúrcuma a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o peito de frango desfiado e tempere com sal e pimenta-do-reino. Após, em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Junte o frango e refogue por 8 minutos. Reserve. Em um liquidificador, coloque a abóbora e a água e bata até obter uma consistência homogênea. Coloque o creme em uma panela, adicione o frango e tempere com sal, pimenta-do-reino e cúrcuma. Leve ao fogo médio e aqueça por 10 minutos. Sirva em seguida.

Veja Também

6 receitas de sopas e caldos fáceis para espantar o frio

6 receitas da culinária italiana para fazer em casa

5 receitas proteicas para fazer no liquidificador

