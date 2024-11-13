Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Gastronomia

6 receitas da culinária italiana para fazer em casa

Aprenda a preparar os pratos tradicionais da Itália
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 13 de Novembro de 2024 às 19:44

Ossobuco ao molho de tomate (Imagem: AS Foodstudio | Shutterstock)
Ossobuco ao molho de tomate Crédito: Imagem: AS Foodstudio | Shutterstock
A culinária italiana é uma das mais celebradas e apreciadas em todo o mundo, incluindo no Brasil. Conhecida por sua riqueza de aromas, sabores e ingredientes frescos, ela vai muito além das tradicionais massas e pizzas. Com influências regionais e um forte vínculo com ingredientes locais, a gastronomia italiana encanta pela autenticidade e pelo cuidado na preparação de cada prato.
Por isso, aprenda a preparar 6 receitas da culinária italiana em casa!

Ossobuco ao molho de tomate

Ingredientes

  • 2 colheres de sopa de azeite
  • 1 kg de ossobuco cortado
  • 2 cebolas picadas
  • 1 talo de salsão picado
  • 1 talo de alho-poró picado
  • 1 cenoura picada
  • 400 ml de vinho tinto seco
  • Sal a gosto
  • 1 kg de tomate maduro, sem pele e sem sementes picado
  • 2 xícaras de chá de caldo de carne
  • Raspas de 1/2 limão
  • 1 dente de alho picado
  • 1/2 pimenta-dedo-de-moça sem sementes
  • 1/2 xícara de chá de cheiro-verde picado

Veja Também

Conheça 5 formas de preparar tomate além da salada e do molho

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo. Adicione os pedaços de ossobuco e frite até dourar. Retire da panela e reserve. Na mesma panela, refogue a cebola, o alho, o salsão, o alho-poró e a cenoura. Devolva o ossobuco à panela, regue com o vinho e tempere com o sal. Acrescente o caldo de carne, tampe a panela e cozinhe em fogo baixo por aproximadamente 60 minutos. Após, acrescente os tomates picados em cubos e cozinhe até que a carne fique macia. Acrescente as raspas de limão, a pimenta-dedo-de-moça e o cheiro-verde e misture. Retire do fogo e sirva em seguida.

Pizza italiana

Ingredientes

  • 1 xícara de chá de leite
  • 1 ovo
  • 1 colher de sopa de margarina
  • 1 1/2 xícara de chá de farinha de trigo
  • 1 colher de chá de fermento em pó
  • 2 tomates sem pele e sem semente picados
  • 150 g de muçarela fatiada
  • Sal, orégano, azeite e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

No liquidificador, bata o leite, o ovo, a margarina, a farinha de trigo, o fermento e o sal. Coloque a mistura em uma forma de 30 cm de diâmetro e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 20 minutos ou até começar a dourar. Retire a pizza do forno, distribua o tomate e tempere com o orégano, o sal, a pimenta-do-reino e o azeite a gosto. Cubra a massa com a muçarela e leve ao forno novamente até que o queijo derreta. Sirva em seguida.

Salada Caprese

Ingredientes

  • 3 tomates italianos
  • 200 g de muçarela de búfala cortada em fatias
  • Folhas frescas de manjericão
  • Azeite, sal, pimenta-do-reino moída e vinagre balsâmico a gosto
  • Vinagre balsâmico

Modo de preparo

Lave os tomates e corte-os em rodelas finas. Em uma saladeira, intercale as rodelas de tomate com a muçarela de búfala. Coloque uma folha de manjericão sobre cada fatia de queijo. Regue com azeite de oliva e tempere com sal e pimenta-do-reino. Adicione um fio de vinagre balsâmico para dar um toque extra de sabor. Sirva em seguida. 
Nhoque ao sugo (Imagem: Brent Hofacker | Shutterstock)
Nhoque ao sugo Crédito: Imagem: Brent Hofacker | Shutterstock

Nhoque ao sugo

Ingredientes

Massa
  • 2 xícaras de chá de batata em flocos
  • 2 xícaras de chá de água morna
  • 1 xícara de chá de farinha de trigo
  • 2 gemas
Molho
  • 520 g de polpa de tomate
  • 1 xícara de chá de caldo de galinha sem gordura
  • 2 colheres de sopa de óleo de soja
  • 1 cebola picada
  • 1 pitada de açúcar
  • Queijo parmesão para polvilhar

Modo de preparo

Massa
Leve ao fogo uma panela grande com água e sal para ferver. Em um recipiente, misture bem a batata em flocos com a água morna. Junte a farinha e as gemas e misture até obter uma massa homogênea. Coloque a mistura no saco de confeitar e modele os nhoques na água fervente. Retire com uma escumadeira aqueles que subirem à superfície, escorra e reserve.
Molho
Em uma panela, frite a cebola no óleo até começar a dourar. Acrescente a polpa de tomate, o açúcar e o caldo de galinha. Deixe ferver e reserve.

Montagem

Coloque o nhoque em uma travessa e cubra com o molho e o queijo parmesão ralado. Sirva em seguida.

Carpaccio

Ingredientes

  • 200 g de carne fatiada finamente (carpaccio)
  • 1 maço de agrião
  • 200 g de queijo parmesão cortado em lascas
  • 50 g de alcaparra
  • Azeite a gosto
Molho
  • 6 colheres de sopa de mostarda
  • 2 colheres de sobremesa de alho picado
  • 2 pitadas de pimenta-do-reino moída
  • 3 pitadas de sal
  • 2 colheres de sobremesa de orégano
  • 1 colher de sobremesa de molho inglês
  • 1 colher de sobremesa de vinagre branco
  • 4 colheres de sopa de azeite extravirgem

Modo de preparo

Forre um prato com o agrião e cubra com camadas de carne.
Molho
Em um recipiente, misture todos os ingredientes do molho até obter uma mistura homogênea. Regue a carne com o molho e acrescente as lascas de parmesão. Finalize com as alcaparras e regue o prato com azeite. Sirva em seguida.

Tiramisu

Ingredientes

  • 3 gemas de ovo
  • 100 g de açúcar
  • 250 g de mascarpone
  • 1 colher de chá de extrato de baunilha
  • 200 ml de café coado
  • 200 ml de creme de leite
  • 200 g de biscoitos tipo champanhe
  • 2 colheres de sopa de licor de café
  • Cacau em pó para polvilhar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o café e misture com o licor. Reserve. Em uma tigela, bata as gemas com o açúcar até obter um creme claro e espesso. Adicione o mascarpone e o extrato de baunilha, misturando delicadamente até obter um creme homogêneo. Em outra tigela, bata o creme de leite fresco até atingir picos firmes e, em seguida, incorpore-o delicadamente à mistura de mascarpone.
Mergulhe rapidamente os biscoitos no café frio e coloque-os no fundo de uma travessa, fazendo uma camada. Espalhe metade do creme de mascarpone sobre os biscoitos. Coloque mais uma camada de biscoitos embebidos no café sobre o creme e cubra com o restante do creme de mascarpone. Leve à geladeira por aproximadamente 4 horas. Antes de servir, polvilhe cacau em pó por cima.

Veja Também

4 receitas surpreendentes com alecrim para o almoço

5 receitas incríveis com macarrão para fugir do tradicional

5 receitas de yakisoba fáceis de fazer

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Gastronomia Receitas
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Enem 2026: período para pedir isenção da taxa termina nesta sexta (24)
Vítima foi encontrada amarrada a um colchão com o uso de um cinto, nua, com ferimentos pelo corpo e coberta por fezes
O que se sabe sobre caso de mulher mantida em cárcere e torturada em Itapuã
Sara Gimenes Torres morreu em acidente de carro na Rodovia Leste-Oeste, em Cariacica
Namorado de jovem morta em acidente em Cariacica pede perdão e promete se apresentar à polícia

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados