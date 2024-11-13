6 receitas da culinária italiana para fazer em casa

A culinária italiana é uma das mais celebradas e apreciadas em todo o mundo, incluindo no Brasil. Conhecida por sua riqueza de aromas, sabores e ingredientes frescos, ela vai muito além das tradicionais massas e pizzas. Com influências regionais e um forte vínculo com ingredientes locais, a gastronomia italiana encanta pela autenticidade e pelo cuidado na preparação de cada prato.
Por isso, aprenda a preparar 6 receitas da culinária italiana em casa!
Ossobuco ao molho de tomate
Ingredientes
- 2 colheres de sopa de azeite
- 1 kg de ossobuco cortado
- 2 cebolas picadas
- 1 talo de salsão picado
- 1 talo de alho-poró picado
- 1 cenoura picada
- 400 ml de vinho tinto seco
- Sal a gosto
- 1 kg de tomate maduro, sem pele e sem sementes picado
- 2 xícaras de chá de caldo de carne
- Raspas de 1/2 limão
- 1 dente de alho picado
- 1/2 pimenta-dedo-de-moça sem sementes
- 1/2 xícara de chá de cheiro-verde picado
Modo de preparo
Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo. Adicione os pedaços de ossobuco e frite até dourar. Retire da panela e reserve. Na mesma panela, refogue a cebola, o alho, o salsão, o alho-poró e a cenoura. Devolva o ossobuco à panela, regue com o vinho e tempere com o sal. Acrescente o caldo de carne, tampe a panela e cozinhe em fogo baixo por aproximadamente 60 minutos. Após, acrescente os tomates picados em cubos e cozinhe até que a carne fique macia. Acrescente as raspas de limão, a pimenta-dedo-de-moça e o cheiro-verde e misture. Retire do fogo e sirva em seguida.
Pizza italiana
Ingredientes
- 1 xícara de chá de leite
- 1 ovo
- 1 colher de sopa de margarina
- 1 1/2 xícara de chá de farinha de trigo
- 1 colher de chá de fermento em pó
- 2 tomates sem pele e sem semente picados
- 150 g de muçarela fatiada
- Sal, orégano, azeite e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
No liquidificador, bata o leite, o ovo, a margarina, a farinha de trigo, o fermento e o sal. Coloque a mistura em uma forma de 30 cm de diâmetro e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 20 minutos ou até começar a dourar. Retire a pizza do forno, distribua o tomate e tempere com o orégano, o sal, a pimenta-do-reino e o azeite a gosto. Cubra a massa com a muçarela e leve ao forno novamente até que o queijo derreta. Sirva em seguida.
Salada Caprese
Ingredientes
- 3 tomates italianos
- 200 g de muçarela de búfala cortada em fatias
- Folhas frescas de manjericão
- Azeite, sal, pimenta-do-reino moída e vinagre balsâmico a gosto
- Vinagre balsâmico
Modo de preparo
Lave os tomates e corte-os em rodelas finas. Em uma saladeira, intercale as rodelas de tomate com a muçarela de búfala. Coloque uma folha de manjericão sobre cada fatia de queijo. Regue com azeite de oliva e tempere com sal e pimenta-do-reino. Adicione um fio de vinagre balsâmico para dar um toque extra de sabor. Sirva em seguida.
Nhoque ao sugo
Ingredientes
Massa
- 2 xícaras de chá de batata em flocos
- 2 xícaras de chá de água morna
- 1 xícara de chá de farinha de trigo
- 2 gemas
Molho
- 520 g de polpa de tomate
- 1 xícara de chá de caldo de galinha sem gordura
- 2 colheres de sopa de óleo de soja
- 1 cebola picada
- 1 pitada de açúcar
- Queijo parmesão para polvilhar
Modo de preparo
Massa
Leve ao fogo uma panela grande com água e sal para ferver. Em um recipiente, misture bem a batata em flocos com a água morna. Junte a farinha e as gemas e misture até obter uma massa homogênea. Coloque a mistura no saco de confeitar e modele os nhoques na água fervente. Retire com uma escumadeira aqueles que subirem à superfície, escorra e reserve.
Molho
Em uma panela, frite a cebola no óleo até começar a dourar. Acrescente a polpa de tomate, o açúcar e o caldo de galinha. Deixe ferver e reserve.
Montagem
Coloque o nhoque em uma travessa e cubra com o molho e o queijo parmesão ralado. Sirva em seguida.
Carpaccio
Ingredientes
- 200 g de carne fatiada finamente (carpaccio)
- 1 maço de agrião
- 200 g de queijo parmesão cortado em lascas
- 50 g de alcaparra
- Azeite a gosto
Molho
- 6 colheres de sopa de mostarda
- 2 colheres de sobremesa de alho picado
- 2 pitadas de pimenta-do-reino moída
- 3 pitadas de sal
- 2 colheres de sobremesa de orégano
- 1 colher de sobremesa de molho inglês
- 1 colher de sobremesa de vinagre branco
- 4 colheres de sopa de azeite extravirgem
Modo de preparo
Forre um prato com o agrião e cubra com camadas de carne.
Molho
Em um recipiente, misture todos os ingredientes do molho até obter uma mistura homogênea. Regue a carne com o molho e acrescente as lascas de parmesão. Finalize com as alcaparras e regue o prato com azeite. Sirva em seguida.
Tiramisu
Ingredientes
- 3 gemas de ovo
- 100 g de açúcar
- 250 g de mascarpone
- 1 colher de chá de extrato de baunilha
- 200 ml de café coado
- 200 ml de creme de leite
- 200 g de biscoitos tipo champanhe
- 2 colheres de sopa de licor de café
- Cacau em pó para polvilhar
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque o café e misture com o licor. Reserve. Em uma tigela, bata as gemas com o açúcar até obter um creme claro e espesso. Adicione o mascarpone e o extrato de baunilha, misturando delicadamente até obter um creme homogêneo. Em outra tigela, bata o creme de leite fresco até atingir picos firmes e, em seguida, incorpore-o delicadamente à mistura de mascarpone.
Mergulhe rapidamente os biscoitos no café frio e coloque-os no fundo de uma travessa, fazendo uma camada. Espalhe metade do creme de mascarpone sobre os biscoitos. Coloque mais uma camada de biscoitos embebidos no café sobre o creme e cubra com o restante do creme de mascarpone. Leve à geladeira por aproximadamente 4 horas. Antes de servir, polvilhe cacau em pó por cima.