5 receitas de yakisoba fáceis de fazer

Originário do Japão, o yakisoba, também conhecido como “sauce yakisoba”, surgiu a partir de uma adaptação do prato chinês chamado “chao men”. Versátil, fácil de fazer e devido ao seu sabor, conquistou o paladar dos brasileiros e, atualmente, é uma das opções favoritas de quem deseja apreciar a culinária oriental. Por isso, confira 5 receitas de yakisoba deliciosas para preparar em poucos minutos!
Yakisoba de carne
Ingredientes
- 250 g de macarrão para yakisoba
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- 2 colheres de sopa de óleo de gergelim torrado
- 1 colher de sopa de gengibre picado
- 4 dentes de alho descascados e picados
- 1/2 cenoura descascada e ralada
- 400 g de carne tipo acém picada
- 1 colher de sopa de açúcar mascavo
- 150 ml de molho de soja
- 100 g de brócolis pré-cozido
- 1 colher de sopa de amido de milho
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Água para cozinhar
Modo de preparo:
Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Depois, adicione o macarrão e cozinhe até ficar macio. Desligue o fogo, escorra a água e reserve. Em outra panela, disponha o azeite e 1 colher de sopa de óleo de gergelim e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho e o gengibre e doure. Acrescente a carne, o sal e a pimenta-do-reino e frite até dourar.
Junte a cenoura, o açúcar mascavo, o restante do óleo de gergelim e o molho de soja e misture bem. Tampe a panela e cozinhe por 10 minutos. Após, coloque 1/2 xícara de chá de água e o amido de milho e misture até obter um molho cremoso. Por último, adicione os floretes de brócolis e o macarrão e misture bem. Sirva em seguida.
Yakisoba de frutos do mar
Ingredientes:
- 250 g de macarrão para yakisoba
- 200 g de camarão limpo
- 150 g de lula em anéis
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- 1 colher de sopa de óleo de gergelim torrado
- 1 cenoura cortada em tiras finas
- 5 floretes de brócolis pré-cozidos
- 1 cebola fatiada
- 1/2 pimentão vermelho cortado em tiras
- 150 ml de molho de soja
- 1 colher de sopa de amido de milho
- 1 colher de sopa de gengibre ralado
- Água para cozinhar
Modo de preparo:
Em uma panela em fogo alto, cozinhe o macarrão em água fervente até ficar al dente . Escorra e reserve. Em uma frigideira grande, aqueça o azeite e o óleo de gergelim em fogo baixo. Adicione o gengibre, a cebola e o camarão, refogando até o camarão ficar rosado. Em seguida, acrescente a lula e cozinhe rapidamente para evitar que endureça.
Adicione a cenoura, o brócolis e o pimentão, refogando até os legumes estarem macios. Dissolva o amido de milho no molho de soja e despeje na frigideira, mexendo até engrossar. Junte o macarrão, misture bem e sirva em seguida.
Yakisoba vegetariano
Ingredientes:
- 250 g de macarrão para yakisoba
- 1 cenoura descascada e fatiada
- 5 floretes de brócolis
- 1/2 repolho cortado em fatias
- 1/2 pimentão vermelho sem sementes epicado
- 1/2 pimentão verde sem sementes e picado
- 1/2 pimentão amarelo sem sementes e picado
- 1 cebola descascada e picada
- 2 colheres de sopa óleo de gergelim torrado
- 2 dentes de alho descascados e amassados
- 1 xícara de chá de água
- 2 colheres de sopa amido de milho
- 1 xícara de chá molho de soja
- Água para cozinhar
Modo de preparo:
Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Depois, adicione o macarrão e cozinhe até ficar macio. Desligue o fogo, escorra a água e reserve. Em uma frigideira, coloque 1 colher de sopa de óleo de gergelim e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Junte o repolho e refogue até murchar. Reserve.
Em outra panela, coloque o restante do óleo de gergelim e leve ao fogo médio para aquecer. Acrescente os pimentões e refogue até ficarem macios. Após, junte os pimentões à panela com repolho, coloque o brócolis e a cenoura e misture bem. Reserve. Em uma panela, coloque o amido de milho, 1 xícara de chá de água e o molho de soja e mexa bem. Leve ao fogo médio para cozinhar até engrossar, mexendo sempre. Por último, junte o macarrão e os legumes ao molho e misture para incorporar. Sirva em seguida.
Yakisoba de frango
Ingredientes:
- 400 g de macarrão para yakisoba
- 300 g de peito de frango cortado em cubos
- 1 pimentão verde sem sementes e fatiado
- 1 pimentão vermelho sem sementes e fatiado
- 1 cebola descascada e fatiada
- Sal, azeite e molho de soja a gosto
- Água para cozinhar
Modo de preparo:
Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Depois, adicione o macarrão e cozinhe até ficar macio. Desligue o fogo, escorra a água e reserve. Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Acrescente a cebola e o frango e doure. Por último, coloque os pimentões e refogue por 8 minutos. Desligue o fogo, junte o macarrão e o molho de soja e misture bem. Sirva em seguida.
Yakisoba de porco com vegetais crocantes
Ingredientes:
- 250 g de macarrão para yakisoba
- 300 g de lombo de porco cortado em tiras
- 1 colher de sopa de óleo de gergelim
- 1 colher de sopa de azeite
- 1 cenoura cortada em tiras finas
- 1 abobrinha cortada em tiras finas
- 1/2 xícara de chá de ervilha-torta
- 1/2 pimentão amarelo cortado em tiras
- 1 cebola cortada em rodelas finas
- 2 colheres de sopa de molho de ostra
- 150 ml de molho de soja
- 1 colher de chá de açúcar mascavo
- 1 colher de sopa de amido de milho dissolvido em 3 colheres de sopa de água
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Água para cozinhar
Modo de preparo:
Em uma panela em fogo médio, cozinhe o macarrão em uma panela com a água fervente. Escorra e reserve. Em uma frigideira grande, aqueça o óleo de gergelim e o azeite em fogo médio. Adicione a carne de porco , tempere com sal e pimenta-do-reino e frite até dourar.
Em seguida, acrescente a cebola, a cenoura, a abobrinha, o pimentão e a ervilha-torta, refogando até que os vegetais estejam levemente crocantes. Em um recipiente, misture o molho de ostra, o molho de soja, o açúcar mascavo e o amido de milho dissolvido. Despeje na frigideira e mexa até engrossar. Adicione o macarrão, misture bem e sirva imediatamente.