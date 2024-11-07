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Oriental

5 receitas de yakisoba fáceis de fazer

Aprenda a preparar opções saborosas para variar o cardápio
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 07 de Novembro de 2024 às 19:35

Yakisoba de carne (Imagem: Brent Hofacker | Shutterstock)
Yakisoba de carne  Crédito: Brent Hofacker | Shutterstock)
Originário do Japão, o yakisoba, também conhecido como “sauce yakisoba”, surgiu a partir de uma adaptação do prato chinês chamado “chao men”. Versátil, fácil de fazer e devido ao seu sabor, conquistou o paladar dos brasileiros e, atualmente, é uma das opções favoritas de quem deseja apreciar a culinária oriental. Por isso, confira 5 receitas de yakisoba deliciosas para preparar em poucos minutos!

Yakisoba de carne

Ingredientes

  • 250 g de macarrão para yakisoba
  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva
  • 2 colheres de sopa de óleo de gergelim torrado
  • 1 colher de sopa de gengibre picado
  • 4 dentes de alho descascados e picados
  • 1/2 cenoura descascada e ralada
  • 400 g de carne tipo acém picada
  • 1 colher de sopa de açúcar mascavo
  • 150 ml de molho de soja
  • 100 g de brócolis pré-cozido
  • 1 colher de sopa de amido de milho
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Água para cozinhar

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Depois, adicione o macarrão e cozinhe até ficar macio. Desligue o fogo, escorra a água e reserve. Em outra panela, disponha o azeite e 1 colher de sopa de óleo de gergelim e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho e o gengibre e doure. Acrescente a carne, o sal e a pimenta-do-reino e frite até dourar.
Junte a cenoura, o açúcar mascavo, o restante do óleo de gergelim e o molho de soja e misture bem. Tampe a panela e cozinhe por 10 minutos. Após, coloque 1/2 xícara de chá de água e o amido de milho e misture até obter um molho cremoso. Por último, adicione os floretes de brócolis e o macarrão e misture bem. Sirva em seguida. 

Yakisoba de frutos do mar

Ingredientes:

  • 250 g de macarrão para yakisoba
  • 200 g de camarão limpo
  • 150 g de lula em anéis
  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • 1 colher de sopa de óleo de gergelim torrado
  • 1 cenoura cortada em tiras finas
  • 5 floretes de brócolis pré-cozidos
  • 1 cebola fatiada
  • 1/2 pimentão vermelho cortado em tiras
  • 150 ml de molho de soja
  • 1 colher de sopa de amido de milho
  • 1 colher de sopa de gengibre ralado
  • Água para cozinhar

Modo de preparo:

Em uma panela em fogo alto, cozinhe o macarrão em água fervente até ficar al dente . Escorra e reserve. Em uma frigideira grande, aqueça o azeite e o óleo de gergelim em fogo baixo. Adicione o gengibre, a cebola e o camarão, refogando até o camarão ficar rosado. Em seguida, acrescente a lula e cozinhe rapidamente para evitar que endureça.
Adicione a cenoura, o brócolis e o pimentão, refogando até os legumes estarem macios. Dissolva o amido de milho no molho de soja e despeje na frigideira, mexendo até engrossar. Junte o macarrão, misture bem e sirva em seguida.

Yakisoba vegetariano

Ingredientes:

  • 250 g de macarrão para yakisoba 
  • 1 cenoura descascada e fatiada
  • 5 floretes de brócolis
  • 1/2 repolho cortado em fatias
  • 1/2 pimentão vermelho sem sementes epicado
  • 1/2 pimentão verde sem sementes e picado
  • 1/2 pimentão amarelo sem sementes e picado
  • 1 cebola descascada e picada
  • 2 colheres de sopa óleo de gergelim torrado
  • 2 dentes de alho descascados e amassados
  • 1 xícara de chá de água
  • 2 colheres de sopa amido de milho
  • 1 xícara de chá molho de soja  
  • Água para cozinhar

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Depois, adicione o macarrão e cozinhe até ficar macio. Desligue o fogo, escorra a água e reserve. Em uma frigideira, coloque 1 colher de sopa de óleo de gergelim e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Junte o repolho e refogue até murchar. Reserve. 
Em outra panela, coloque o restante do óleo de gergelim e leve ao fogo médio para aquecer. Acrescente os pimentões e refogue até ficarem macios. Após, junte os pimentões à panela com repolho, coloque o brócolis e a cenoura e misture bem. Reserve. Em uma panela, coloque o amido de milho, 1 xícara de chá de água e o molho de soja e mexa bem. Leve ao fogo médio para cozinhar até engrossar, mexendo sempre. Por último, junte o macarrão e os legumes ao molho e misture para incorporar. Sirva em seguida. 
Yakisoba de frango (Imagem: Fernando Branco – AeroCam | Shutterstock)
Yakisoba de frango  Crédito: Fernando Branco – AeroCam | Shutterstock

Yakisoba de frango

Ingredientes:

  • 400 g de macarrão para yakisoba
  • 300 g de peito de frango cortado em cubos
  • 1 pimentão verde sem sementes e fatiado
  • 1 pimentão vermelho sem sementes e fatiado
  • 1 cebola descascada e fatiada
  • Sal, azeite e molho de soja a gosto
  • Água para cozinhar

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Depois, adicione o macarrão e cozinhe até ficar macio. Desligue o fogo, escorra a água e reserve. Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Acrescente a cebola e o frango e doure. Por último, coloque os pimentões e refogue por 8 minutos. Desligue o fogo, junte o macarrão e o molho de soja e misture bem. Sirva em seguida. 

Yakisoba de porco com vegetais crocantes

Ingredientes:

  • 250 g de macarrão para yakisoba
  • 300 g de lombo de porco cortado em tiras
  • 1 colher de sopa de óleo de gergelim
  • 1 colher de sopa de azeite
  • 1 cenoura cortada em tiras finas
  • 1 abobrinha cortada em tiras finas
  • 1/2 xícara de chá de ervilha-torta
  • 1/2 pimentão amarelo cortado em tiras
  • 1 cebola cortada em rodelas finas
  • 2 colheres de sopa de molho de ostra
  • 150 ml de molho de soja
  • 1 colher de chá de açúcar mascavo
  • 1 colher de sopa de amido de milho dissolvido em 3 colheres de sopa de água
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Água para cozinhar

Modo de preparo:

Em uma panela em fogo médio, cozinhe o macarrão em uma panela com a água fervente. Escorra e reserve. Em uma frigideira grande, aqueça o óleo de gergelim e o azeite em fogo médio. Adicione a carne de porco , tempere com sal e pimenta-do-reino e frite até dourar.
Em seguida, acrescente a cebola, a cenoura, a abobrinha, o pimentão e a ervilha-torta, refogando até que os vegetais estejam levemente crocantes. Em um recipiente, misture o molho de ostra, o molho de soja, o açúcar mascavo e o amido de milho dissolvido. Despeje na frigideira e mexa até engrossar. Adicione o macarrão, misture bem e sirva imediatamente.

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