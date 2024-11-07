5 receitas de yakisoba fáceis de fazer

Yakisoba de carne Crédito: Brent Hofacker | Shutterstock)

Originário do Japão, o yakisoba, também conhecido como “sauce yakisoba”, surgiu a partir de uma adaptação do prato chinês chamado “chao men”. Versátil, fácil de fazer e devido ao seu sabor, conquistou o paladar dos brasileiros e, atualmente, é uma das opções favoritas de quem deseja apreciar a culinária oriental. Por isso, confira 5 receitas de yakisoba deliciosas para preparar em poucos minutos!

Yakisoba de carne

Ingredientes

250 g de macarrão para yakisoba

2 colheres de sopa de azeite de oliva

2 colheres de sopa de óleo de gergelim torrado

1 colher de sopa de gengibre picado

4 dentes de alho descascados e picados

1/2 cenoura descascada e ralada

400 g de carne tipo acém picada

1 colher de sopa de açúcar mascavo

150 ml de molho de soja

100 g de brócolis pré-cozido

1 colher de sopa de amido de milho

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água para cozinhar

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Depois, adicione o macarrão e cozinhe até ficar macio. Desligue o fogo, escorra a água e reserve. Em outra panela, disponha o azeite e 1 colher de sopa de óleo de gergelim e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho e o gengibre e doure. Acrescente a carne, o sal e a pimenta-do-reino e frite até dourar.

Junte a cenoura, o açúcar mascavo, o restante do óleo de gergelim e o molho de soja e misture bem. Tampe a panela e cozinhe por 10 minutos. Após, coloque 1/2 xícara de chá de água e o amido de milho e misture até obter um molho cremoso. Por último, adicione os floretes de brócolis e o macarrão e misture bem. Sirva em seguida.

Yakisoba de frutos do mar

Ingredientes:

250 g de macarrão para yakisoba

200 g de camarão limpo

150 g de lula em anéis

1 colher de sopa de azeite de oliva

1 colher de sopa de óleo de gergelim torrado

1 cenoura cortada em tiras finas

5 floretes de brócolis pré-cozidos

1 cebola fatiada

1/2 pimentão vermelho cortado em tiras

150 ml de molho de soja

1 colher de sopa de amido de milho

1 colher de sopa de gengibre ralado

Água para cozinhar

Modo de preparo:

Em uma panela em fogo alto, cozinhe o macarrão em água fervente até ficar al dente . Escorra e reserve. Em uma frigideira grande, aqueça o azeite e o óleo de gergelim em fogo baixo. Adicione o gengibre, a cebola e o camarão, refogando até o camarão ficar rosado. Em seguida, acrescente a lula e cozinhe rapidamente para evitar que endureça.

Adicione a cenoura, o brócolis e o pimentão, refogando até os legumes estarem macios. Dissolva o amido de milho no molho de soja e despeje na frigideira, mexendo até engrossar. Junte o macarrão, misture bem e sirva em seguida.

Yakisoba vegetariano

Ingredientes:

250 g de macarrão para yakisoba

1 cenoura descascada e fatiada

5 floretes de brócolis

1/2 repolho cortado em fatias

1/2 pimentão vermelho sem sementes epicado

1/2 pimentão verde sem sementes e picado

1/2 pimentão amarelo sem sementes e picado

1 cebola descascada e picada

2 colheres de sopa óleo de gergelim torrado

2 dentes de alho descascados e amassados

1 xícara de chá de água

2 colheres de sopa amido de milho

1 xícara de chá molho de soja

Água para cozinhar

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Depois, adicione o macarrão e cozinhe até ficar macio. Desligue o fogo, escorra a água e reserve. Em uma frigideira, coloque 1 colher de sopa de óleo de gergelim e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Junte o repolho e refogue até murchar. Reserve.

Em outra panela, coloque o restante do óleo de gergelim e leve ao fogo médio para aquecer. Acrescente os pimentões e refogue até ficarem macios. Após, junte os pimentões à panela com repolho, coloque o brócolis e a cenoura e misture bem. Reserve. Em uma panela, coloque o amido de milho, 1 xícara de chá de água e o molho de soja e mexa bem. Leve ao fogo médio para cozinhar até engrossar, mexendo sempre. Por último, junte o macarrão e os legumes ao molho e misture para incorporar. Sirva em seguida.

Yakisoba de frango Crédito: Fernando Branco – AeroCam | Shutterstock

Yakisoba de frango

Ingredientes:

400 g de macarrão para yakisoba

300 g de peito de frango cortado em cubos

1 pimentão verde sem sementes e fatiado

1 pimentão vermelho sem sementes e fatiado

1 cebola descascada e fatiada

Sal, azeite e molho de soja a gosto

Água para cozinhar

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Depois, adicione o macarrão e cozinhe até ficar macio. Desligue o fogo, escorra a água e reserve. Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Acrescente a cebola e o frango e doure. Por último, coloque os pimentões e refogue por 8 minutos. Desligue o fogo, junte o macarrão e o molho de soja e misture bem. Sirva em seguida.

Yakisoba de porco com vegetais crocantes

Ingredientes:

250 g de macarrão para yakisoba

300 g de lombo de porco cortado em tiras

1 colher de sopa de óleo de gergelim

1 colher de sopa de azeite

1 cenoura cortada em tiras finas

1 abobrinha cortada em tiras finas

1/2 xícara de chá de ervilha-torta

1/2 pimentão amarelo cortado em tiras

1 cebola cortada em rodelas finas

2 colheres de sopa de molho de ostra

150 ml de molho de soja

1 colher de chá de açúcar mascavo

1 colher de sopa de amido de milho dissolvido em 3 colheres de sopa de água

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água para cozinhar

Modo de preparo:

Em uma panela em fogo médio, cozinhe o macarrão em uma panela com a água fervente. Escorra e reserve. Em uma frigideira grande, aqueça o óleo de gergelim e o azeite em fogo médio. Adicione a carne de porco , tempere com sal e pimenta-do-reino e frite até dourar.