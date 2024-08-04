Oriental

5 receitas fáceis de sushi para fazer em casa

Aprenda a preparar versões abrasileiradas dessa tradicional comida japonesa, explorando novos sabores e combinações
Portal Edicase

Publicado em 04 de Agosto de 2024 às 08:00

Imagem Edicase Brasil
Uramaki de salmão (sushi invertido)  Crédito: Marcelo_Krelling | Shutterstock
Com as receitas certas, é possível criar sushis deliciosos em casa e sem precisar de muita experiência. Isso porque, além de serem fáceis, algumas opções oferecem a vantagem de poder personalizar os ingredientes conforme o seu gosto, controlando a qualidade e o frescor dos componentes para garantir um sushi saudável e saboroso.
Pensando nisso, a seguir, confira cinco receitas fáceis de sushi para fazer em casa e transformar a sua cozinha em um verdadeiro restaurante japonês!

URAMAKI DE SALMÃO (sushi invertido)

Ingredientes:

  • 2 xícaras de chá de arroz japonês
  • 3 xícaras de chá de água
  • 1 xícara de chá de vinagre de arroz
  • 3 folhas de alga nori
  • 250 g de salmão cortado em fatias
  • Sementes de gergelim preta e dourada a gosto

Modo de preparo:

Arroz - Em uma peneira, coloque o arroz e lave em água corrente até a água sair completamente limpa. Cubra com um pano e deixe descansar por 20 minutos. Após, transfira o arroz para uma panela, cubra com água, tampe e leve ao fogo médio. Ferva por 15 minutos, desligue o fogo e deixe descansar por 10 minutos. Depois, regue o arroz com o vinagre e reserve.
Montagem - Em um tapete de bambu, coloque a alga com a parte brilhante virada para baixo. Disponha o arroz uniformemente sobre a parte crespa e aperte levemente. Salpique com as sementes de gergelim e vire de maneira que a alga fique virada para cima. Disponha o salmão sobre ela e, com a ajuda da esteira, enrole. Corte em espessura de 6 cm e repita o processo com as outras folhas de alga e o restante dos ingredientes. Sirva em seguida.

SUSHI COM VEGETAIS

Ingredientes:

  • 2 xícaras de arroz japonês
  • 3 xícaras de chá de água
  • 1 xícara de chá de vinagre de arroz
  • 25 g de alga nori
  • 1 pepino descascado e cortado em tiras
  • 2 tomates sem sementes e picados
  • Folhas de alface higienizadas

Modo de preparo:

Arroz - Em uma peneira, coloque o arroz e lave em água corrente até a água sair completamente limpa. Cubra com um pano e deixe descansar por 20 minutos. Após, transfira o arroz para uma panela, cubra com água, tampe e leve ao fogo médio. Ferva por 15 minutos, desligue o fogo e deixe descansar por 10 minutos. Depois, regue o arroz com o vinagre e reserve.
Montagem - Em um tapete de bambu, coloque a parte brilhante da alga virada para baixo e, sobre a parte crespa, faça uma camada com o arroz, deixando as pontas livres. Disponha a folha de alface sobre o arroz, coloque uma tira de pepino sobre ela e, em fila, acomode o tomate picado ao lado do pepino. Enrole o sushi, apertando bem, e corte na espessura de 6 cm. Repita o processo com todas as algas e o restante dos ingredientes. Sirva em seguida.

URAMAKI SKIN

Ingredientes:

  • 1 xícara de arroz japonês
  • 1 1/2 xícaras de chá de água
  • 1/2 xícara de chá de vinagre de arroz
  • 1/2 folha de alga nori
  • 50 g de salmão picado e grelhado
  • Polpa de 1 abacate picada
  • 1 colher de sopa de semente de gergelim torrada
  • Água

Modo de preparo:

Arroz - Em uma peneira, coloque o arroz e lave em água corrente até a água sair completamente limpa. Cubra com um pano e deixe descansar por 20 minutos. Após, transfira o arroz para uma panela, cubra com água, tampe e leve ao fogo médio. Ferva por 15 minutos, desligue o fogo e deixe descansar por 10 minutos. Depois, regue o arroz com o vinagre e reserve.
Montagem - Em um tapete de bambu, coloque a alga com a parte brilhante virada para baixo. Disponha o arroz uniformemente sobre a parte crespa e adicione o gergelim. Vire de maneira que a alga fique virada para cima. Coloque o salmão e o abacate sobre ela e, com a ajuda da esteira, enrole e aperte bem. Corte em espessura de 6 cm e sirva em seguida.
Sushi empanado Crédito: Sasha Bulletti | Shutterstock

SUSHI EMPANADO (hot roll)

Ingredientes:

  • 1 folha de alga nori
  • 1 xícara de arroz japonês
  • 1 1/2 xícaras de chá de água
  • 1/2 xícara de chá de vinagre de arroz
  • 50 g de salmão cortado em tiras
  • 1 kani kama cortado em tiras finas
  • 1 ovo
  • Cebolinha picada e cream cheese a gosto
  • Farinha de trigo, farinha oriental para empanar e óleo de canola

Modo de preparo:

Arroz - Em uma peneira, coloque o arroz e lave em água corrente até a água sair completamente limpa. Cubra com um pano e deixe descansar por 20 minutos. Após, transfira o arroz para uma panela, cubra com água, tampe e leve ao fogo médio. Ferva por 15 minutos, desligue o fogo e deixe descansar por 10 minutos. Depois, regue o arroz com o vinagre e reserve.
Montagem - Em um tapete de bambu, coloque a alga com a parte brilhante virada para baixo. Cubra a parte crespa com o arroz e, no centro, disponha o salmão e o kani. Enrole com a ajuda da esteira e reserve. Em um recipiente, coloque a farinha de trigo, o ovo e a água e misture até obter uma massa fina. Mergulhe o sushi nessa mistura até ficar completamente envolvido.
Após, em outro recipiente, coloque a farinha oriental e empane o sushi. Reserve. Em uma panela, coloque o óleo de canola e leve ao fogo médio para aquecer. Disponha o sushi e frite até dourar. Retire do fogo e corte em espessura de 6 cm. Cubra com o cream cheese e polvilhe com cebolinha. Sirva em seguida.

SUSHI DE MORANGO COM CREAM CHEESE

Ingredientes:

  • 1 folha de alga nori
  • 1 xícara de arroz japonês
  • 1 1/2 xícaras de chá de água
  • 1/2 xícara de chá de vinagre de arroz
  • 3 morangos cortados ao meio
  • Cream cheese a gosto

Modo de preparo:

Arroz - Em uma peneira, coloque o arroz e lave em água corrente até a água sair completamente limpa. Cubra com um pano e deixe descansar por 20 minutos. Após, transfira o arroz para uma panela, cubra com água, tampe e leve ao fogo médio. Ferva por 15 minutos, desligue o fogo e deixe descansar por 10 minutos. Depois, regue o arroz com o vinagre e reserve.
Montagem - Em um tapete de bambu, coloque a alga com a parte brilhante virada para baixo. Cubra a parte crespa com arroz e, no centro, faça uma fileira com os morangos. Acomode o cream cheese ao lado da fruta e, com a ajuda da esteira, enrole e aperte bem. Corte em espessura de 6 cm e sirva em seguida.

