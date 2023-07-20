Acarajé, pizza e até sushi rosa: brasileiros apostam em lanches "Barbiecore"

Lanches cor-de-rosa invadem internet e levantam debate sobre o exagero no engajamento das redes Crédito: Reprodução/Twitter e Tik Tok

A onda "Barbiecore" é um fenômeno e está invadindo diferentes setores da sociedade: desde espaços cor-de-rosa a comidas tingidas com o corante do momento.

No entanto, algumas tentativas passam um pouco do limite e chegam a questionar a real necessidade do movimento. É o que está acontecendo com o lançamento de lanches pink: pizza, sushi, pamonha e até o acarajé foram "vítimas" do hype de Barbie.

A internet não fala de outra coisa e os produtores aproveitaram a tendência para deixar o mundo mais cor-de-rosa. Porém, o público está questionando o exagero das criações. Na Bahia, até a Associação Nacional das Baianas de Acarajé entrou na discussão e repudiou a iguaria rosa.

A vendedora da iguaria, no entanto, afirmou que o alimento não será vendido e que foi apenas uma brincadeira com o lançamento do live-action.

TRADIÇÃO

Segundo a chef Aline Chermoula, é necessário respeitar e entender a cultura alimentar do povo afro-brasileiro. "O acarajé é alimento simbólico da cultura afro-brasileira, ele carrega africanidades e tradição em toda sua feitura", pontuou.

"Modificar esta receita tão emblemática é bastante desrespeitoso com nossos ancestrais e também com aqueles que continuam por vir, afinal, a partir de tantas modificações nesta iguaria corre risco de apagamento cultural", enfatizou.

Na Bahia, mulher é ‘cancelada’ por produzir acarajé rosa em celebração ao filme ‘Barbie’. O caso foi parar na Associação de Baianas, que repudiou a criação. ?️ #Barbie



Vídeo: Reprodução / TV Bahia / @junior_fer



pic.twitter.com/ugsAJ20FGi — ARTH (@anthunesarth) July 18, 2023

Internauta viraliza ao mostrar acarajé rosa divulgando o filme da Barbie. pic.twitter.com/2d2K85NJEL — UpdateCharts (@updatecharts) July 18, 2023

Veja os alimentos que aderiram a "Barbiemania":

Pizzas da Barbie

Explorando novos sabores na pizzaria Medeiros com a Barbie! ??

Experimentando essa deliciosa e surpreendente pizza rosa. Uma combinação incrível de ingredientes secretos da Barbie. ??

Uma verdadeira explosão de sabor e diversão! ??#PizzaRosaDaBarbie #SaborInesquecível pic.twitter.com/84QlaQdIDX — Pizzaria Medeiros (@PizzariaMedeiro) July 19, 2023

Será que Margot Robbie sabe que ela tá na tampa de uma Caixa de pizza no interior da Paraíba? pic.twitter.com/zf6akWNg3g — Lil Gus de Férias (@Porto_lil) July 18, 2023

Sushi cor-de-rosa



ta todo mundo doente da cabeça pic.twitter.com/occ3x0it0S — @kalielpinheiro no insta (@kaliel) July 19, 2023

Pamonha pink



Um crime para os goianos: inventaram a pamonha rosa pic.twitter.com/GaXKgfMhsY — Rafaela (@rafacact) July 16, 2023

Hambúrguer brilhante

