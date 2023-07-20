"Barbiemania": HZ acompanha pré-estreia de Barbie em Vitória; veja vídeo

Capixabas lotaram cinema para conferir a pré-estreia de Barbie. Muitos vestidos a caráter, claro! Crédito: Gabs Taveira

Foi como entrar em um mundo cor-de-rosa da "Barbieland". Para ser mais exato, Vitória se transformou em "Barbieland", afinal, quase mil pessoas encararam a chuva da capital capixaba somente para conferir a pré-estreia de "Barbie" - o filme mais esperado do ano - na madrugada desta quinta (20), em quatro salas de exibição do Shopping Vitória.

É claro que HZ também embarcou no universo da boneca mais famosa do mundo, criada no final dos anos 1950. Participamos da sessão pré-estreia e conferimos os looks - a galera se "montou" toda, vestindo roupas inspiradas no universo Barbie -, comemos pipoca rosada e vimos até um hambúrguer "róseo". Foi um frenesi daqueles, com famílias inteiras vestidas a caráter. Espie no vídeo!

Também ouvimos fãs do brinquedo, que falaram sobre a importância e a representatividade do empoderamento feminino que a boneca representa atualmente.

Oi? Não esteve presente na badalada pré-estreia? Take it easy - em bom "fique calmo" em português. "Barbie" entra em cartaz em várias salas do Estado nesta quinta (20).

Na trama, após ser expulsa da Barbieland por ser uma boneca de aparência menos do que perfeita, Barbie (Margot Robbie) parte para o mundo humano em busca da verdadeira felicidade.