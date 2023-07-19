Quer assistir à pré-estreia de Barbie? Veja onde comprar seu ingresso

Cena do filme "Barbie", uma das estreias dos cinemas programadas para as férias de julho Crédito: Warner Bros.

Um dos filmes mais aguardados deste ano, "Barbie" estreia oficialmente nesta quinta-feira (20) em todo o Brasil. A expectativa para o live-action dirigido por Greta Gerwig ("Adoráveis Mulheres") tem sido tão grande que dois cinemas da Grande Vitória prepararam sessões especiais, programadas a partir de 00h01, na virada de quarta (19) para quinta (20).

Ao todo, são nove sessões em salas de Vitória e Vila Velha que ainda possuem ingressos disponíveis, seja para opção legendada ou dublada. A programação é uma oportunidade para os fãs e admiradores da boneca mais famosa do mundo assistirem ao longa em primeira mão, sem chance de receberem nenhum spoiler.

Para ajudar a turma que faz parte dessa "onda rosa" que tomou conta do mundo, HZ acessou ao site Ingresso.com e separou as principais informações dos dois cinemas que prepararam as primeiras sessões da comédia.

CONFIRA OS CINEMAS COM INGRESSOS DISPONÍVEIS NA GRANDE VITÓRIA

CINEMARK VITÓRIA

ONDE: Shopping Vitória, na Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória

Shopping Vitória, na Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória SESSÕES: 3 (três)

- Às 00h01, legendado. Às 00h01, dublado. Às 00h01, legendado com cadeira d-box

3 (três) - Às 00h01, legendado. Às 00h01, dublado. Às 00h01, legendado com cadeira d-box VALORES: De R$ 23,04 (meia) a R$ 41,04 (inteira)

De R$ 23,04 (meia) a R$ 41,04 (inteira) ONDE COMPRAR: ingresso.com