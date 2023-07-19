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Quer assistir à pré-estreia de Barbie? Veja onde comprar seu ingresso

Dois cinemas da Grande Vitória contam com assentos disponíveis para conferir em primeira mão o filme mais aguardado do ano
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 19 de Julho de 2023 às 16:16

Cena do filme
Cena do filme "Barbie", uma das estreias dos cinemas programadas para as férias de julho Crédito: Warner Bros.
Um dos filmes mais aguardados deste ano, "Barbie" estreia oficialmente nesta quinta-feira (20) em todo o Brasil. A expectativa para o live-action dirigido por Greta Gerwig ("Adoráveis Mulheres") tem sido tão grande que dois cinemas da Grande Vitória prepararam sessões especiais, programadas a partir de 00h01, na virada de quarta (19) para quinta (20).
Ao todo, são nove sessões em salas de Vitória e Vila Velha que ainda possuem ingressos disponíveis, seja para opção legendada ou dublada. A programação é uma oportunidade para os fãs e admiradores da boneca mais famosa do mundo assistirem ao longa em primeira mão, sem chance de receberem nenhum spoiler.
Para ajudar a turma que faz parte dessa "onda rosa" que tomou conta do mundo, HZ acessou ao site Ingresso.com e separou as principais informações dos dois cinemas que prepararam as primeiras sessões da comédia.

CONFIRA OS CINEMAS COM INGRESSOS DISPONÍVEIS NA GRANDE VITÓRIA

  • CINEMARK VITÓRIA
  • ONDE: Shopping Vitória, na Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória
  • SESSÕES: 3 (três)
    - Às 00h01, legendado. Às 00h01, dublado. Às 00h01, legendado com cadeira d-box
  • VALORES: De R$ 23,04 (meia) a R$ 41,04 (inteira)
  • ONDE COMPRAR:  ingresso.com
  • KINOPLEX PRAIA DA COSTA
  • ONDE: Shopping Praia da Costa, na Av. Dr. Olivio Lira, 353 - Nº 353 - Praia da Costa, Vila Velha
  • SESSÕES:  6 (seis)
    - Às 00h01 e às 00h10, legendado. Às 00h01 e às 00h10, dublado. Às 00h01 e às 00h05, legendado vip
  • VALORES: Entre R$ 17,92 (meia) e  R$ 31,92 (inteira) para sessões 2D; Entre R$21,76 (meia) e R$ 38,76 (inteira) para sessões VIP
  • ONDE COMPRAR:  kinoplex.com.br/cinema/kinoplex-praia-da-costa

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