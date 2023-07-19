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Política cultural

Ufes sediará edição nacional do Fórum de Gestão Cultural em agosto

Evento acontece em Vitória entre 29 de agosto e 1° de setembro. Interessados em participar podem se inscrever gratuitamente pela internet até 28 de agosto
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 19 de Julho de 2023 às 10:48

Ufes, Vitória, ES
Ufes sediará edição nacional do Fórum de Gestão Cultural em agosto Crédito: Ricardo Medeiros
Estão abertas as inscrições para o Fórum de Gestão Cultural das Instituições Públicas de Ensino Superior Brasileiras (Forcult), cuja sétima edição nacional será sediada pela Ufes, em Vitória, de 29 de agosto a 1º de setembro. Os interessados em participar devem se inscrever neste link, gratuitamente, até o dia 28 de agosto.
Também estão abertas, até o dia 28 de julho, as submissões para relatos de experiência. Os relatos são espaços para apresentar ações, projetos ou programas de gestão, produção e política cultural realizadas nas Instituições Públicas de Ensino Superior (Ipes). Podem se inscrever servidores, estudantes, agentes culturais, pesquisadores e trabalhadores terceirizados com vínculo nas Ipes do Brasil, que atuem na gestão cultural universitária. As orientações e o formulário para submissão dos resumos estão na página da Secretaria de Cultura da Ufes.
Os relatos de experiência serão divididos em quatro eixos, contemplando as temáticas de Ações, projetos e programas de arte e cultura, Política Cultural e planos de cultura, Financiamento e Fomento à Cultura; e Formação em Organização da Cultura. As apresentações acontecerão de forma virtual antes do evento na Ufes, entre os dias 21 e 23 de agosto.
Além dos relatos, a sétima edição do fórum terá mesas-redondas e conferências com gestores culturais de diversas universidades e outras entidades do poder público, além de reuniões dos grupos de trabalho e assembleias de discentes, servidores e gestores. 

ARTICULAÇÃO

Criado em 2017, o Forcult se dedica à articulação entre agentes culturais para promover a reflexão crítica, a orientação e o acompanhamento de políticas culturais e da gestão da cultura nas Ipes. O evento será realizado de forma híbrida (presencial e virtual), e os participantes poderão indicar, no ato da inscrição, a modalidade da atuação.
Responsável pela candidatura da Ufes como sede do fórum – aprovada em assembleia na edição nacional de 2022 – o secretário de Cultura da Ufes, Rogério Borges, destaca a importância da realização do evento na Universidade. "A Ufes se coloca como ponto de debate nacional em um momento de recuperação e fortalecimento da representação cultural do Brasil. As universidades têm papel estratégico nesse processo pelas suas diversas ações de ensino, pesquisa e extensão no campo da cultura", defende.
Os palestrantes já confirmados do VII Forcult são Carla Rabelo, da Universidade Federal do Pampa (Unipampa); Fernando Mencarelli, pró-reitor de Cultura da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG); Jerônimo Tybusch, pró-reitor de Graduação da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) e diretor do Colégio de Pró-Reitores de Graduação das Instituições Federais de Ensino Superior (Ifes); Leonardo Costa, diretor da Faculdade de Comunicação da Universidade Federal da Bahia (UFBA); Lia Calabre, da Fundação Casa de Rui Barbosa; Geísa Boaventura, pró-reitora de Extensão do Instituto Federal Goiano; Roseli Rocha, do Instituto Federal Goiano; e Tania Mara Francisco, diretora de Desenvolvimento da Rede de Instituições Federais de Educação Superior.
*Com informações da Universidade Federal do Espírito Santo

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