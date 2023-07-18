Revelação da música capixaba, Afronta MC lança videoclipe "Dia de Pagamento"

Afronta MC lançou seu novo clipe "Dia de Pagamento" Crédito: instagram@afrontamc

O videoclipe "Dia de Pagamento", de Afronta MC, lançado recentemente nas plataformas digitais, já está disponível no canal do Youtube da artista, uma das revelações da cena cultural capixaba. No cerne da obra musical e visual, estão travestis que reconhecem sua história e potência e lutam para recuperar o que foi tirado não apenas delas, mas também de suas antecessoras.

O vídeo foi dirigido por Tati Rabelo e Rodrigo Linhales, da Mirabólica Filmes, e foi realizado com recursos do Fundo de Cultura do Estado do Espírito Santo (Funcultura). De acordo com Tati, “Dia de Pagamento” revela como é ser travesti em um país como o Brasil, um dos que mais mata pessoas LGBTQIAPN+.

"No Brasil a expectativa de vida de uma pessoa trans é de 35 anos contra 75 da população cis. Para onde vão esses 40 anos? Quantas potencialidades são perdidas e ceifadas em nossa comunidade? Afronta disse que essa música é muito importante para ela porque fala sobre receber de volta, de forma material e imaterial, todo o tesouro roubado das travestis desta nação. É dia de pagamento”, observa.

Autora e intérprete da música, Afronta afirma que sempre teve uma paixão especial por videoclipes. Segundo ela, desde que se tornou artista, realizar esse tipo de produção tem lhe proporcionado muita satisfação, uma vez que, por meio do videoclipe, pode também se dedicar a outros interesses e aptidões que vão além da música e, para ela, têm muita importância: atuar e escrever.

"Adoro todo o processo, desde a pré-produção à pós, divulgando o trabalho, mas a etapa de gravação é maravilhosa por poder viver na pele cada cena. É um processo bem trabalhoso e cansativo, mas vale muito a pena, especialmente quando se está acompanhada por uma equipe tão incrível quanto a que tive. Desde minhas irmãs e mães, às pessoas que produziram todo o audiovisual”, ressalta a artista, que atualmente concorre a três categorias do Prêmio da Música Capixaba.

Quanto à importância de uma obra audiovisual para o trabalho de uma artista da música, Afronta – que se apresenta como MC e atriz – conta ter crescido assistindo às maiores artistas da música pop mundial, que criaram momentos icônicos nas telas por meio de seus videoclipes.

"A união da música com a imagem é algo mágico. A música, por si, já diz muito. Porém, quando vem acompanhada de um videoclipe, produz toda uma identificação também com a maneira como a artista se coloca estética e visualmente. Se dependesse de mim, eu faria um videoclipe para todas as minhas músicas”, afirma a artista – lamentando, infelizmente, não dispor de recursos para isso.

Ela ressalta que videoclipes exercem um importante papel para consolidar seu trabalho. "Isso é essencial para a artista que almejo ser e está em construção. Como travesti, preta e viva no Brasil, fazendo arte, fazendo rap, música, vejo no meu trabalho um meio de comunicar quem sou. Um videoclipe me permite mostrar isso ainda mais, compartilhando com o mundo roupas impecáveis, feitas pelas mãos de travestis, que juntas lutam contra vilões. Toda essa produção, os cabelos, as maquiagens, os sons, as imagens foram feitas para mostrar ao mundo que Afronta, na verdade, é muito mais que o vulgo de uma MC capixaba. É, sobretudo, uma mensagem.", complementa.